ভোটের পর বদল হবে-বদলাও হবে, ডিজে বাজবে-খেলাও হবে, তৃণমূল সাংসদের মন্তব্যে বিতর্ক
মঙ্গলবার দিনহাটায় তৃণমূলের বুথ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এই হুঁশিয়ারি দেন৷
Published : February 10, 2026 at 8:16 PM IST
কোচবিহার, 10 ফেব্রুয়ারি: ‘2026 সালের নির্বাচনের পর বদলা হবে। বদলও হবে। ডিজে বাজবে, খেলাও হবে’, বিজেপি ও নিশীথ প্রামাণিককে উদ্দেশ্যে করে এই হুঁশিয়ারি দিলেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।
এই নিয়ে হইচই পড়ে যায় কোচবিহার-সহ রাজ্য রাজনীতিতে৷ এই নিয়ে পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপিও৷ তাদের বক্তব্য, হেরে যাওয়ায়র আশঙ্কা থেকেই তৃণমূলের সাংসদ এমন মন্তব্য করছেন৷
কোচবিহারের দিনহাটার পেটলায় তৃণমূলের বুথ সম্মেলনে এই হুঁশিয়ারি সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার। মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘‘2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জেতার পর তৃণমূল কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছিল। আমারও বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। গোসানিমারিতে আমার ওপর হামলা হয়েছিল। কিন্তু 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পর কোনও বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা হয়নি।’’
তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ আরও বলেন, ‘‘কিন্তু এবার 2026 সালের নির্বাচনের পর বদলা হবে। বদলও হবে। ডিজে বাজবে। খেলাও হবে।’’
কোচবিহারের সাংসদ আরও বলেন, ‘‘ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি বলেছিল জিনিসপত্রের দাম কমবে। কিন্তু 10 গুণ দাম বেড়েছে। বিনাপয়সায় গ্যাস দেওয়ার কথা থাকলেও গ্যাসের দাম হাজার টাকা হয়েছে। বছরে দু’কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও চাকরি হয়নি। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের বাজেটে বেকার যুবকদের জন্য 1500 টাকা করে ভাতা ঘোষণা করেছে, যাতে তাঁরা চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিতে পারেন।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এরপরই প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের নাম ধরে বলেন, পাঁচ বছর সাংসদ ছিল। কোনও কাজ করেনি। ও শুধু একটা কাজই করছে। বেকার যুবকদের হাতে বোমা, বন্দুক ধরিয়ে দিয়েছে। সারাদিন ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে থাকতো, আর রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাকায় দাপট দেখাতো। তাদের ভয়ে এলাকার ব্যবসায়ীরা সন্ধ্যাবেলা হতেই দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ি ঢুকে যেত।’’
জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার আরও বক্তব্য, ‘‘কিন্তু 2024 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভেটাগুড়িতে কোনও গন্ডগোল হয়নি। মানুষ শান্তিতে আছে।’’ যদিও কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার বক্তব্যর পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন, ‘‘আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল হারবে৷ এই আশঙ্কাতেই জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। উল্টোপাল্টা বকছে।’’