'জেড প্লাস' শুধুই খাতায়-কলমে ! মমতার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনকে তুলোধনা দোলার
Dola Sen on Mamata Banerjee Security: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কলকাতা পুলিশের কোনও হাউসগার্ড নেই । বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রেখে বাড়ির গেট সামলানো হচ্ছে বলে অভিযোগ ।
Published : November 28, 2026 at 11:42 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস । মমতার কালীঘাটের বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি গাফিলতির অভিযোগ তুললেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন । তাঁর দাবি, খাতায়-কলমে 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা থাকলেও বাস্তবে চরম অসুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী ।
গত 17 জুন হকারদের মিছিলের পর থেকেই তাঁর বাসভবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন দোলা। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দোলা সেন জানান, সাতবারের সাংসদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তিনবারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণসংশয়ের ইতিহাস কারও অজানা নয় । অতীতেও বহুবার তিনি আক্রান্ত হয়েছেন । তা সত্ত্বেও তাঁর নিরাপত্তার বিষয়ে বর্তমান 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার বিন্দুমাত্র সংবেদনশীল নয় বলে দাবি করেন তিনি । সাংসদের কথায়, "মুখে বলা হচ্ছে জেড প্লাস । কিন্তু এটার নাম জেড প্লাস ! ওঁর কোনও হাউসগার্ড নেই, পিএসও নেই, কিচ্ছু নেই । নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে ।"
দোলা সেনের অভিযোগ, 30বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের যে বাড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন, সেটি কলকাতা পুলিশের কালীঘাট থানার অন্তর্গত । অথচ সেখানে কলকাতা পুলিশের কোনও হাউসগার্ড নেই । দলের তরফে ও পরিবারের উদ্যোগে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রেখে বাড়ির গেট সামলানো হচ্ছে । ইদানীং রাজ্য পুলিশের জনা পাঁচ-ছয় কর্মী থাকলেও তাঁদের হাতে কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই । দোলার প্রশ্ন, "কলকাতা পুলিশের এলাকায় বেঙ্গল পুলিশের পাঁচ-ছ'জনকে পাঠিয়ে যদি জেড প্লাস বলে দাবি করা হয়, তার মূল্য কী? উনি যখন বেরোন, আগে-পিছে কোনও পাইলট কারও থাকে না ।"
সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার উদাহরণ টেনে সাংসদ দাবি করেন, পাড়ার একটি পুজোর উদ্বোধনে গিয়েও চরম নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়তে হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । ভিড়ের মধ্যে এক মহিলা তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে পড়েন, যাঁর হাতে ছুরি ছিল বলে দাবি দোলার । এমনকী 21 জুলাই ও 28 অগস্টের মতো বড় জনসভার প্যান্ডেলেও পুলিশ কুকুর বা বম্ব স্কোয়াড দিয়ে কোনও তল্লাশি চালানো হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি । দোলার কথায়, "রাত 12টার পর মমতার বাড়ির সামনে বাইক বাহিনী তাণ্ডব চালায়, স্লোগান দেয় । আমাদের নেত্রীর শয়নগৃহ রাস্তার একেবারে পাশে, যা চরম অসুরক্ষিত । দলের একজন সৈনিক হিসেবে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত ।"
প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে দোলা সেন জানান, গত ছ'মাস ধরে রাজ্যে চরম নৈরাজ্য চলছে । বহু কর্মী ঘরছাড়া, দিকে দিকে অত্যাচার চলছে । সেই আবহে খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের এই উদাসীনতা মেনে নেওয়া যায় না । তিনি বলেন, "প্রশাসন যদি 'জেড প্লাস' দিয়েছি বলে পাশ ফিরে নিশ্চিন্তে থাকেন, তবে বলব, চিন্তার মাত্রা এবার ছাড়িয়ে যাচ্ছে । সমাধানের কোনও রাস্তা না দেখেই আজ জনসমক্ষে বিষয়টি জানাতে বাধ্য হলাম ।" এই বিষয়ে দেশের সংবিধান, আইন ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের কাছেই বিচার চেয়েছেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন ।