কূকথার রাজনীতি ! অগ্নিমিত্রাকে 'শূর্পণখা' সম্বোধন তৃণমূল বিধায়কের

কূকথার রাজনীতি ! অগ্নিমিত্রাকে 'শূর্পণখা' সম্বোধন তৃণমূল বিধায়কের
Published : December 22, 2025 at 3:15 PM IST
আসানসোল, 22 ডিসেম্বর: বিধানসভা ভোটের আর হাতে গোনা কয়েক মাস । ভোটের দিন ঘোষণা না-হলেও জনসংযোগ ও প্রচারে নেমে পড়েছে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই । ভোট যুদ্ধের পাশাপাশি শুরু হয়েছে বাক-যুদ্ধ । শুরু হয়েছে ভাষার অপব্যবহারও ৷ প্রকাশ্য জনসভায় তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি তথা সব পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে 'শূর্পণখা' বলে সম্বোধন করলেন । যদিও অগ্নিমিত্রা পালের প্রতিক্রিয়া 'ওঁর মতো সিনিয়র তৃণমূল নেতার কাছ থেকে আমি এটাই আশা করি ।'
কয়েকদিন আগেই আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ডামরা গ্রামে সভা করে গিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । রবিবার বিকেলে সেই ডামরা গ্রামেই পালটা সভা ছিল তৃণমূলের । মন্ত্রী মলয় ঘটক থেকে শুরু করে পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-সহ আসানসোল দক্ষিণের বিভিন্ন নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন এই জনসভায় ।
সেই জনসভাতেই বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে 'শূর্পণখা' বলে সম্বোধন করেন । নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের মানুষজনও ধন্য । আপনারা বোতামটা টেপার আগে একবার ভাবলেন না যে আপনারা কাকে ছেড়ে কাকে ধরছেন ? কাকে ভোট দিলেন ? আরে আপনারা তো শূর্পণখাকে ভোট দিলেন । সে তো নাক কান কাটিয়ে চলে গেল । সাড়ে চার বছর আর দেখা নেই । আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের মানুষজন গান গাইছে 'তোমার দেখা নাইরে, তোমার দেখা নাই'। আর যেই ভোটের বাদ্যি বাজতে শুরু করেছে, তখনই উনি বলতে শুরু করেছেন 'দিদিভাই ঘরে ঘরে'। দিদিভাইকে ঘরে ঘরে আসতে গেলে উন্নয়ন করতে হবে । নিদেনপক্ষে আপনার যে বিধায়ক ফান্ডের টাকা, সেটা তো খরচা করুন ।"
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, "বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আপনার কাছে তো এটাই আশা করা যায় । আপনি একজন তৃণমূলের সিনিয়র লিডার, বিধানসভায় আমার কলিগ, অথচ একজন মহিলাকে আপনি বলছেন শূর্পনখা । এটাই তো তৃণমূল । আপনি যেমন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের নেত্রীও তেমন । আমাকে 'শূর্পণখা' বলে যদি আপনারা মানুষের কাজ করতেন তাহলেও আমার কিছু মনে হত না । আসলে আপনাদের রাগটা কোথায় জানেন, আপনাদের যত অবৈধ রোজগার, বেআইনি বালি বা কয়লা থেকে, সেই কাজগুলো আমি বন্ধ করে দিয়েছি এবং আগামী দিনে আরও বন্ধ করব ।"
অগ্নিমিত্রা শেষে বলেন, "আপনাদের কাছে বা তৃণমূলের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না যে আমি কী কাজ করেছি । আমি আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের মানুষের কাছে আমার রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করে জানাব যে, আমি কী কী কাজ করেছি ।"