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মমতাকে সরানো হাস্যকর, ‘বহিষ্কৃত’ ঋতব্রতর বিরুদ্ধে সরব কুণাল ঘোষ

তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদলের ঘোষণা করেছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহী গোষ্ঠী৷ এই নিয়ে পালটা সরব হয়েছেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ৷

Kunal Ghosh Slams Ritabrata Faction
কুণাল ঘোষ (বাঁদিকে), ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (ডানদিকে) (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 9:30 PM IST

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কলকাতা, 22 জুন: ​রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে সোমবার এক অভাবনীয় এবং নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল বঙ্গ রাজনীতি। তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পর বিগত কয়েক দশকে যা আক্ষরিক অর্থেই ছিল কল্পনাতীত, সপ্তাহের প্রথম দিনেই ঘটল ঠিক তেমন এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের হাতে গড়া দল তৃণমূল কংগ্রেসের রাশ এবার কার্যত নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার দাবি জানাল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহী গোষ্ঠী।

শুধু তাই নয়, তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রীর পদ থেকে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সরিয়ে দেওয়ার মতো চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা। তবে বিদ্রোহী শিবিরের এই পদক্ষেপকে আমল দিতে নারাজ কালীঘাটের তৃণমূল নেতৃত্ব। সম্পূর্ণ বিষয়টিকে এক ফুৎকারে এবং চরম হাস্যরসে উড়িয়ে দিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

Trinamool MLA Kunal Ghosh
বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

​জানা গিয়েছে, সোমবার নিউটাউনের অভিজাত একটি হোটেলে 'ঋতব্রত-তৃণমূল'-এর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ অধিবেশন বা স্পেশাল সেশনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই রুদ্ধদ্বার বৈঠকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূলের শীর্ষপদ থেকে অপসারণ করা এবং অরূপ রায়কে নতুন সভাপতি করার মতো বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলি চূড়ান্ত হয়। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভ ও কটাক্ষ উগরে দেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

তিনি বলেন, "বাংলার মাটিতে আজ যখন আমাদের দলের সাধারণ কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছেন, তখন এঁরা সেইসব কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই না করে, ক্ষমতার লোভে অন্যদের হাতে তামাক খাচ্ছে। এরা পিছন থেকে তৃণমূলের পিঠে সশরীরে ছুরি মারছে।"

মমতাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষের জবাব, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকি দল থেকে অপসারিত করা হয়েছে! এই কথা শুনলে আমাদের শুধুই হাসি পায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও পদের মোহতাজ নন, তিনি মানুষের হৃদয়ের নেত্রী। আর ঋতব্রত তো নিজেই দল থেকে বহু আগে বহিষ্কৃত হয়েছেন। ও আসলে চাটন ঋত। একজন নিজে যে দল থেকে বহিষ্কৃত, সে আবার অন্য কাউকে কী করে বহিষ্কার করবে? বাংলার মানুষের কাছে মায়ের মতো এই নেত্রীর প্রতি এমন জঘন্য অসম্মানের জবাব আগামিদিনে এ রাজ্যের মানুষই কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেবে।"

Ritabrata Banerjee
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

​ঋতব্রত গোষ্ঠীর এই গোটা প্রক্রিয়াই সম্পূর্ণ বেআইনি এবং নিয়ম-বহির্ভূত বলে দাবি করেছেন কুণাল। রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "এঁরা সম্পূর্ণভাবে একটি বেআইনি কাজ করেছে এবং তলে তলে অন্য শক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে তাদের স্বার্থে কাজ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন, তাহলে আজ যারা দল দখলের নাটক করছে, এরাই সারাদিন দিদি দিদি করে তাঁর পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত। ভোটের ফল এদিক-ওদিক হতেই এরা ভোল বদলে গদ্দারির রাজনীতি শুরু করেছে।"

এরপরই দলের প্রতি নিজেদের অবিচল আস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই তৃণমূল বিধায়কের সংযোজন, "আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই ছিলাম এবং আজীবন তাঁর নেতৃত্বেই থাকব। ফাইভ স্টার বা পাঁচতারা হোটেলে গিয়ে ওরা যত খুশি মিটিং করুক না কেন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। দলের সঙ্গে কোনোরকম গদ্দারি বা বেইমানি করিনি, করব না।"

ঋতব্রতর অতীত রাজনৈতিক অবস্থান টেনে এনে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, "এই ঋতব্রতকে দল অনেক কিছু দিয়েছে, অনেক সম্মান দিয়েছে। কত বড় মাপের গদ্দার আর বেইমান হলে মানুষ এমন আচরণ করতে পারে! যে দল এবং যে অ্যাকাউন্টের টাকা খারাপ ও বেআইনি বলে ও এখন নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠিয়েছে, ঠিক তার মাত্র এক মাস আগেই সেই অ্যাকাউন্টের টাকা নিয়েই ও নিজে লোকসভা নির্বাচন লড়েছে। তখন সেই টাকাটা খারাপ ছিল না? আর আজ ক্ষমতা হারাতেই সেটা খারাপ টাকা হয়ে গেল? যে মানুষটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে নিজের প্রতীক নিয়ে রাজনীতি করল, আজ ক্ষমতার লোভে সে-ই মমতার পিঠে ছুরি বসাচ্ছে।"

বিদ্রোহী শিবিরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "তোমরা যদি এতটাই বাপের ব্যাটা বা বীরপুরুষ হও, তাহলে নিজেদের ক্ষমতায় লড়াই করো। তা না করে অন্যের টাকায় ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়ে কেন বৈঠক করতে বসছ? তার মানেই পরিষ্কার যে এর পিছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র ও অন্য কারও আর্থিক মদত রয়েছে। এরা আসলে দালালি করতে নেমেছে।"

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