তৃণমূলের অন্দরে ফের ভাঙন, ফাঁসিদেওয়া-খড়িবাড়িতে অনাস্থা প্রস্তাব দলের বিক্ষুব্ধ সদস্যদের

তৃণমূলের অন্দরে ফের ভাঙন, ফাঁসিদেওয়া-খড়িবাড়িতে অনাস্থা প্রস্তাব দলের বিক্ষুব্ধ সদস্যদের
বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে উন্নয়নমূলক কাজে পক্ষপাতিত্ব, সমন্বয়ের অভাব ও একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সদস্যরা । দ্রুত নতুন বোর্ড গঠনের দাবি করেছেন তাঁরা ।
Published : June 13, 2026 at 3:34 PM IST
দার্জিলিং, 13 জুন: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তনের রেশ কাটতে না কাটতেই শিলিগুড়ি মহকুমার দুই প্রধান পঞ্চায়েত সমিতিতে বড়সড় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে । ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি-উভয় পঞ্চায়েত সমিতিতেই এবার নিজেদের বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিলেন খোদ তৃণমূলেরই বিক্ষুব্ধ সদস্যরা । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
2022 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের 21টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস 18টিতে জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করেছিল । সভাপতি হন রিনা এক্কা । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফাঁসিদেওয়া আসন থেকে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হলেও তিনি বিজেপির দুর্গা মুর্মুর কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন ।
এদিকে, বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলেছে । এই পরিস্থিতিতে মোট নয় জন সদস্য শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের কাছে সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা জমা দিয়েছেন । বিক্ষুব্ধ সদস্যদের অভিযোগ, গত চার বছরে ব্লকের সিংহভাগ সদস্য উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । সভাপতি কোনও সহযোগিতাই করেননি । তাঁদের দাবি, বোর্ড মিটিংয়ের গুরুত্ব না দিয়ে সভাপতি স্বজনপোষণ চালিয়েছেন ।
বিক্ষুব্ধ সদস্য প্রণবেশ মণ্ডল বলেন, "তৃণমূল আমলে পুলিশি ভয় ও দাদাগিরির কারণে এতদিন প্রতিবাদ করতে পারিনি, কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন ।" অন্যদিকে, সভাপতি রিনা এক্কা এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, তিনি সব সদস্যকে নিয়েই কাজ করার চেষ্টা করেছেন । পদ নিয়ে তাঁর কোনও মোহ নেই এবং তাঁকে বললেই তিনি স্বেচ্ছায় সরে যেতেন বলে দাবি করেন ।
ফাঁসিদেওয়ার পাশাপাশি খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিতেও বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা জমা পড়েছে । 12 সদস্যের এই সমিতিতে 9 জন তৃণমূল ও 3 জন বিজেপির দখলে । রাজনৈতিক সমীকরণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের এক বড় অংশ বর্তমান সভাপতি রত্না রায় সিনহার ওপর আস্থা হারিয়েছেন । তৃণমূল কংগ্রেসের নয় জনের মধ্যে ছয় জন সদস্যই সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন । মহকুমা শাসকের দফতরে জমা দেওয়া চিঠিতে সদস্যরা বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে উন্নয়নমূলক কাজে পক্ষপাতিত্ব, সমন্বয়ের অভাব ও একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন । দ্রুত নতুন বোর্ড গঠনের দাবিতে মহকুমাশাসকের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তাঁরা ।
শিলিগুড়ি মহকুমাশাসকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম মেনে জমা দেওয়া অনাস্থা পত্রগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং দ্রুত ভোটাভুটির দিনক্ষণ ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে । বিধানসভা নির্বাচনের পর শাসক দলের এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও একের পর এক পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা জমা পড়ায় শিলিগুড়ি মহকুমার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আপাতত অত্যন্ত সরগরম হয়ে উঠেছে ।