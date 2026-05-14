আইন মানার বদলে প্রতিহিংসা দেখালে পুলিশের জন্য খারাপ সময় আসছে, হুঁশিয়ারি কল্যাণের

আইন মানার বদলে প্রতিহিংসা দেখালে পুলিশের জন্য খারাপ সময় আসছে, হুঁশিয়ারি কল্যাণের
বৃহস্পতিবার কালীঘাটে তৃণমূলের শীর্ষসারির নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
Published : May 14, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা, 14 মে: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে অভাবনীয় ভরাডুবির সম্মুখীন হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এই অনভিপ্রেত বিপর্যয়ের পর থেকেই দলের অন্দরে ডামাডোল শুরু হয়েছে। নিচুতলা থেকে শুরু করে অনেক ছোট-বড় নেতা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করেছেন।
এর পাশাপাশি, ভোট মিটতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠছে৷ এই পরিস্থিতিতে দলের ভাঙন রোধ করতে, সংগঠনকে ফের মজবুত করতে এবং আগামিদিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণ করতে বৃহস্পতিবার কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে বসেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
May 14, 2026
বৈঠক শেষে দলের পরবর্তী রণকৌশল এবং বার্তা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের মহিলা সেলের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পুলিশ-প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘পুলিশ যদি আইন অনুযায়ী কাজ না করে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ করে, তবে তাদের জন্য আগামিদিনে অত্যন্ত খারাপ সময় আসতে চলেছে।’’ নিজের রাজনৈতিক ও আইনি অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই দাপুটে নেতা জানান, অতীতে তিনি দু’জন আইপিএস অফিসারকেও জেলে পাঠিয়েছিলেন।
ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে আদালতের নির্দেশের কথাও এদিন তুলে ধরেন তৃণমূল সাংসদ। তিনি জানান, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বজায় রাখার জন্য আদালত ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের রায় অনুযায়ী, দলমত নির্বিশেষে যে সমস্ত মানুষ নির্বাচন পরবর্তী হিংসার কারণে নিজেদের বাড়ি বা দোকান থেকে উৎখাত হয়েছেন, পুলিশকে অবিলম্বে তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে হবে।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ইতিমধ্যে এমন দু’হাজার জন ঘরছাড়া মানুষের একটি তালিকা পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বিজেপি এই ধরনের রাজনৈতিক গন্ডগোল তৈরি করছে এবং দুর্ভাগ্যবশত পুলিশ তাদের এই কাজে সাহায্য করছে।
এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও আক্রমণ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু অধিকারীকে অত্যন্ত 'প্রতিহিংসাপরায়ণ' বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘তাঁর মনে শুধুই হিংসা এবং ঘৃণা ভরা রয়েছে।’’ বিজেপি ও শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশেই কলকাতা হাইকোর্টের 45 বছরের পুরনো সুস্থ সংস্কৃতি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। কল্যাণ দলীয় কর্মীদের আশ্বস্ত করে হুঁশিয়ারি দেন যে, তাঁরা এখন থেকেই রাস্তায় নেমে লড়াই করবেন এবং আগামী দু'বছরের মধ্যেই বিজেপির এই দম্ভ ভেঙে দেবেন।
রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকেও এদিন আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ। শমীক ভট্টাচার্যকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘যিনি এখন সংবাদমাধ্যমে বড় বড় তাত্ত্বিক কথা বলছেন, তাঁকে অতীতে সিপিএম-বিরোধী কোনও বড় গণআন্দোলনে কখনও রাস্তায় দেখা যায়নি।’’ পরিশেষে তিনি অভিযোগ করেন যে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে বিজেপি ব্যাপক 'লুট' চালিয়েছে এবং আগামিদিনে এই বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিতভাবে সমস্ত তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরবেন।