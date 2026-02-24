প্রার্থী তালিকায় মানিকচকে নতুন মুখ নিয়ে জল্পনা, ব্রাত্য প্রাক্তন মন্ত্রী? গুঞ্জন তৃণমূলে

প্রার্থী তালিকায় মানিকচকে নতুন মুখ নিয়ে জল্পনা, ব্রাত্য প্রাক্তন মন্ত্রী? গুঞ্জন তৃণমূলে
সাবিত্রী মিত্র বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ৷ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি ৷ হায়দরাবাদে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ সেখান থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয় তাঁকে ৷
Published : February 24, 2026 at 6:40 PM IST
মালদা, 24 ফেব্রুয়ারি: ছাব্বিশের নির্বাচনে মালদা জেলার কোন কোন আসনে নতুন মুখ আনতে চলেছে তৃণমূল ? প্রশ্নটা উড়ে বেড়াচ্ছে জেলা তৃণমূলের অলিগলিতে ৷ ঘাসফুলের স্থানীয় শিবির আপাতত নিশ্চিত, রতুয়া কেন্দ্রে এবার নিশ্চিতভাবেই নতুন মুখ আসছে ৷ সেই খবর ইটিভি ভারতে ইতিমধ্যে প্রকাশিত ৷ জেলা তৃণমূলের ওই মহলের অনুমান, ছাব্বিশের নির্বাচনে মালদা, হবিবপুর, গাজোল, ইংরেজবাজার, এমনকি মানিকচক কেন্দ্রেও নতুন প্রার্থীর সম্ভাবনা রয়েছে ৷
প্রথম চারটি কেন্দ্র বিজেপির দখলে ৷ সেখানে নতুন কোনও মুখকে প্রার্থী করতেই পারে তৃণমূলের থিংক ট্যাংক ৷ কিন্তু মানিকচক কেন্দ্র তাদেরই দখলে ৷ সেখানকার বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র একসময় রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন ৷ সেই কেন্দ্রেও কেন নতুন প্রার্থীর চিন্তাভাবনা ? তারই তত্ত্বতালাশ চালাল ইটিভি ভারত ৷
সাবিত্রী মিত্র বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ৷ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি ৷ হায়দরাবাদে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ সেখান থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয় তাঁকে ৷ কিন্তু কয়েকদিন যেতে না-যেতেই ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি ৷ এবার তাঁকে কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ টানা প্রায় দু’মাস সেখানে চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি ছাড়া পান ৷ বর্তমানে মালদা শহরের পুড়াটুলি সদরঘাট এলাকায় বাড়িতে রয়েছেন ৷ দলীয় কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায় না ৷ মানিকচকেও দীর্ঘদিন ধরে যান না ৷
জেলা তৃণমূলের অন্দরের খবর, সাবিত্রী মিত্রের অসুস্থতাই এবার ওই কেন্দ্রে নতুন মুখ নিয়ে আসতে পারে ৷ এমন শারীরিক পরিস্থিতিতে তিনি কখনই নির্বাচনের ধকল নিতে পারবেন না ৷ তাছাড়া এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তাও আগের মতো আর নেই ৷ এবারের নির্বাচন দলের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই এই নির্বাচনে অসুস্থ সাবিত্রী মিত্রকে প্রার্থী করার ঝুঁকি কিছুতেই নিতে চাইছে না দল ৷
তাহলে এবার মানিকচক কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী কে ? নাম ভাসছে অনেক ৷ তালিকায় রয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, যুব তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা এলাকার প্রভাবশালী প্রয়াত নেতা রামপ্রবেশ মণ্ডলের ছেলে বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মানিকচক ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহাফিজুর রহমান, সাবিত্রী মিত্রের জামাতা সমদীপ সরকার, এমনকি ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীও ৷ কংগ্রেস ও তৃণমূলের তরফে কৃষ্ণেন্দুবাবু বরাবর ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন ৷ কিন্তু এবার এই বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান পরিস্থিতি তাঁর অনুকূল নয় ৷ তাই এবার তাঁর টার্গেট মানিকচক অথবা বৈষ্ণবনগর কেন্দ্র ৷
বৈষ্ণবনগরে বর্তমানে তৃণমূলের বিধায়ক চন্দনা সরকার ৷ তাঁর স্বামী পরিতোষ সরকার এলাকার ডাকসাইটে রাজনীতিবিদ ৷ এই পরিস্থিতিতে মানিকচক কেন্দ্রই কৃষ্ণেন্দুর কাছে সেফ বলে মনে করছেন তাঁর অনুগামীরা ৷ যদিও এবার মানিকচকের তৃণমূল শিবিরের তরফে দাবি উঠেছে, কোনও বহিরাগত প্রার্থীকে এবার তাঁরা মেনে নেবেন না ৷ তাঁরা প্রার্থী হিসাবে কোনও ভূমিপুত্রকেই চান ৷
সাবিত্রী মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ৷ তাঁর জামাতা সমদীপ সরকার অবশ্য জানাচ্ছেন, "সাবিত্রীদেবী ছ’বারের বিধায়ক ৷ তিনি প্রাক্তন মন্ত্রীও বটে ৷ আশা করি, দল এই বিষয়টি মাথায় রেখে তাঁকেই আসন্ন নির্বাচনে মানিকচক কেন্দ্রে প্রার্থী করবে ৷ তবে কোনও কারণে তাঁকে যদি প্রার্থী না-করা হয় তবেও কোনও সমস্যা নেই ৷ আমরা তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক ৷ দল যাঁকে প্রার্থী করবে, আমরা তাঁর হয়েই নির্বাচন করব ৷"
একই বক্তব্য ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মহাফিজুর রহমানেরও ৷ তিনিও বলেন, "এখানে স্থানীয় কর্মী বা নেতাদের কোনও দাবির বিষয় নেই ৷ দল যাঁকে ভালো মনে করবে তাঁকে প্রার্থী করবে ৷ তৃণমূলের কর্মী হিসাবে আমাদের তাঁর হয়েই নির্বাচনে কাজ করতে হবে ৷ এলাকায় স্থানীয় প্রার্থী করা নিয়ে একটা গুঞ্জন ছড়িয়েছে ৷ আমার ধারণা, দলেরই কেউ কেউ এনিয়ে ইন্ধন জোগাচ্ছে ৷ বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি ৷ তবে দল যদি প্রার্থী হিসাবে আমার নাম ঘোষণা করে তবে আমি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছু হটব না ৷"
বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসির বক্তব্য, "ব্যক্তি নয়, আমাদের কাছে দলই শেষ কথা ৷ দল যে কেন্দ্রে যাকে প্রার্থী করবে, আমাদের তাকে মেনে নিতে হবে ৷ এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছার কোনও দাম নেই ৷ দল ইচ্ছে করলে জেলার 12টি কেন্দ্রেই নতুন মুখকে প্রার্থী করতে পারে ৷ আমাদের একটাই লক্ষ্য, চতুর্থবারের জন্য রাজ্যে তৃণমূলের সরকার প্রতিষ্ঠা করা ৷ সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের প্রত্যেককেই কাজ করে যেতে হবে ৷"