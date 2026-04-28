যোগীরাজ্যের 'সিংহম' পুলিশ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ, চন্দ্রিমাদের হুঁশিয়ারি - 'পুষ্পা ঝুঁকেগা নেহি'

যোগীরাজ্যের 'সিংহম' পুলিশ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ, চন্দ্রিমাদের হুঁশিয়ারি - 'পুষ্পা ঝুঁকেগা নেহি'
এদিন কমিশনের কড়া সমালোচনা করে চন্দ্রিমা ও অরূপের কটাক্ষ, 'জাতীয় নির্বাচন কমিশন, নাকি বিজেপির কমিশন ?'
Published : April 28, 2026 at 2:58 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: জাতীয় নির্বাচন কমিশন কি তার নিরপেক্ষতা হারিয়েছে? তারা কি এখন 'বিজেপি কমিশন'-এ পরিণত হয়েছে? মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে অভিযোগ জানিয়ে সাংবাদিকদের সামনে ঠিক এই ভাষাতেই কমিশনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস । কমিশনের দফতরে অর্থাৎ কলকাতার সিইও অফিসে যান তৃণমূলের মহিলা নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস । সেখানেই তাঁরা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে কাজ করার এবং নিয়মবহির্ভূত পদক্ষেপের মারাত্মক সব অভিযোগ তুলে ধরেন ।
এই সাংবাদিক বৈঠকে সবথেকে বেশি ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয় দক্ষিণ 24 পরগনায় নিযুক্ত বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষককে ঘিরে । যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এই পুলিশ আধিকারিককে তৃণমূল নেতৃত্ব কটাক্ষ করে 'সিংহম' এবং 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' বলে আখ্যা দিয়েছেন । চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এমন একজন 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট'-কে পর্যবেক্ষক করে আনার আসল উদ্দেশ্য কী ? অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানো নাকি সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করা ? তাঁর দাবি, এই পদক্ষেপ অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ।
নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নিয়মাবলীর কথা তুলে ধরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, নিয়ম অনুযায়ী একজন পর্যবেক্ষক হলেন শুধুমাত্র কমিশনের 'চোখ এবং কান'। কিন্তু কোনওভাবেই তাঁরা কমিশনের 'হাত বা পা' হিসেবে কাজ করতে পারেন না । তৃণমূলের অভিযোগ, এই নির্দিষ্ট পুলিশ পর্যবেক্ষক তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সরাসরি অপারেশনে অংশ নিচ্ছেন । স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বা মহিলা পুলিশের উপস্থিতি ছাড়াই জোরপূর্বক সাধারণ মানুষের বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালানো এবং ভোটারদের হয়রানি করার মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ।
কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পর্যবেক্ষকদের এই তথাকথিত 'দাদাগিরি'-র সামনে তৃণমূল কোনওভাবেই মাথা নত করবে না বলে জানান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । সাংবাদিকদের সামনেই জনপ্রিয় ফিল্মের সংলাপ ধার করে তিনি হুঁশিয়ারির সুরে হিন্দিতে বলে ওঠেন, "পুষ্পা... ঝুঁকেগা নেহি !" তিনি আরও জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা বা বাংলার সাধারণ মানুষ মোটেও ভীতু নন । 'সিংঘম' স্টাইলে ভয় দেখিয়ে বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জুজুতে বাংলার মানুষকে দমানো যাবে না বলে তিনি দাবি করেন ।
ভোটের ঠিক আগে গভীর রাতে রাজনৈতিক কর্মীদের বিনা কারণে গ্রেফতার ও আটকের প্রতিবাদ জানাতে এবং ওই পুলিশ পর্যবেক্ষক ও সামগ্রিক নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করতেই আজ কমিশনের দ্বারস্থ হন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং অরূপ বিশ্বাস । পাশাপাশি, তৃণমূল এই ঘটনাগুলিতে আইনি লড়াইয়ের পথেও হেঁটেছে । সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই বেআইনি গ্রেফতারির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে । তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটের দিন ভোটদান প্রক্রিয়া ব্যাহত করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দলের কর্মীদের হেনস্তা করা হচ্ছে ।
সব মিলিয়ে, শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কমিশন বনাম তৃণমূল সংঘাত ক্রমশই তীব্র আকার ধারণ করছে । এখন দেখার জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদৌ কোনও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না ।