'এজেন্সি সন্ত্রাস' মোকাবিলায় আইনি লড়াইয়ে তৃণমূল, রাজ্যজুড়ে জনসভা করবে লিগাল সেল

'এজেন্সি সন্ত্রাস' মোকাবিলায় আইনি লড়াইয়ে তৃণমূল, রাজ্যজুড়ে জনসভা করবে লিগাল সেল
Published : November 5, 2025 at 3:34 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: বিজেপির বিরুদ্ধে বরাবর 'এজেন্সি সন্ত্রাস'-এর অভিযোগ এনে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর সেই অভিযোগে শান দিয়ে তারা খড়গহস্ত হয়েছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ৷ এবার আইনি পথে পালটা জবাব দিতে সচেষ্ট তৃণমূল । রাজ্যজুড়ে দলীয় জনসংযোগ জোরদার করতে এবং সাধারণ মানুষকে আইনি সহায়তা পৌঁছে দিতে আগামী 11 থেকে 20 নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জনসভা করবে তৃণমূলের লিগাল সেল ।
রাজ্যব্যাপী এই কর্মসূচির সূচনা হবে 11 নভেম্বর বিকেল তিনটেয়, কলকাতার ডোরিনা ক্রসিংয়ে । নেতৃত্ব দেবেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সভাগুলিতে আইনজীবীরা উপস্থিত থেকে মানুষকে জানাবেন কীভাবে প্রশাসনিক অপব্যবহার বা কেন্দ্রীয় এজেন্সির পক্ষপাতমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে আইনগতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় ।
তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপি সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করছে । বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকায় দলীয় কর্মীদের ভয় দেখানো ও মিথ্যা মামলায় জড়ানোর চেষ্টা চলছে । এই পরিস্থিতিতে 'আইনি লড়াই'য়ের পথে হাঁটতে চায় শাসকদল ।
সাম্প্রতিক এক সভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "বিজেপির ষড়যন্ত্রের মুখে ভয় পাবেন না । দলের প্রতিটি কর্মীর পাশে থাকবে তৃণমূল, আইনি সহায়তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে দল ।" অভিষেকের এই নির্দেশের পরই দ্রুত পদক্ষেপ করেছে তৃণমূলের আইনজীবী সেল ।
দলীয় সূত্রে খবর, কলকাতার উদ্বোধনী কর্মসূচিতে শতাধিক আইনজীবী ও কর্মী রাজপথে নামবেন । ব্যারিকেড পেরিয়ে ডোরিনা ক্রসিং জুড়ে তৈরি হবে লিগাল সেলের প্রতিবাদ মঞ্চ । দলের এক মুখপাত্র জানান, "এটি শুধু প্রতিবাদের মঞ্চ নয়, সাধারণ মানুষকে আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করারও একটি উদ্যোগ ।"
এই কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা - যেখানে বিজেপির সাংগঠনিক প্রভাব এখনও তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী । কাঁথি, তমলুক ও নন্দীগ্রামে বড়সড় সভার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারেও একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে ।
তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, "বিজেপি ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক লাভ তুলতে চায় । এবার আমরা সেই ভয়কে আইনের মাধ্যমে মোকাবিলা করব । রাস্তায় নামবে আমাদের লিগ্যাল সেল, হাতে থাকবে সংবিধানের শক্তি ।" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই উদ্যোগের দ্বারা তৃণমূল কংগ্রেস একদিকে দলীয় কর্মীদের পাশে থাকার বার্তা দিতে তৎপর, অন্যদিকে এভাবেই তারা ভোটের আগে সংগঠনকে নতুনভাবে চাঙ্গা করতে চাইছে ৷