একের পর এক গ্রেফতারি ! কোটি টাকার প্ল্যান কেলেঙ্কারি থেকে জমি দখল-তোলাবাজি, হাজতে একাধিক তৃণমূল নেতা
একের পর এক পুরনো অভিযোগের ফাইল খুলছে পুলিশ ! যার জেরে রাজ্যজুড়ে চাপ বাড়ছে তৃণমূলের নেতাদের ৷
Published : May 18, 2026 at 9:01 PM IST
দিনহাটা ও বর্ধমান, 18 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে ফের একের পর এক পুরনো অভিযোগের ফাইল খুলছে পুলিশ ! কোথাও কোটি টাকার বিল্ডিং প্ল্যান জালিয়াতি, কোথাও জমি দখল ও তোলাবাজির অভিযোগ । রবিবার রাত থেকেই কোচবিহার ও বর্ধমানে দুই পৃথক ঘটনায় প্রাক্তন শাসকদলের নেতাদের গ্রেফতার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।
কোচবিহারের দিনহাটায় বহুচর্চিত বিল্ডিং প্ল্যান জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন দিনহাটা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী । রবিবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে দিনহাটা থানার পুলিশ । সোমবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন । আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্য নিজেকে নির্দোষ দাবি করে গৌরীশঙ্করের বক্তব্য, তিনি চক্রান্তের শিকার।
এর আগে একই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল তৃণমূল নেত্রী তথা পুরসভার কর্মী মৌমিতা ভট্টাচার্যকে । তদন্তকারীদের দাবি, দিনহাটা পুরসভাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি প্রভাবশালী জালিয়াতি চক্র । অভিযোগ, শহরে নতুন নির্মাণ হলেই বাসিন্দাদের ভয় দেখানো হতো যে প্ল্যান অনুমোদিত নয় । পরে কম খরচে 'অফলাইনে' প্ল্যান পাশ করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা তোলা হতো ।
তদন্তে উঠে এসেছে, পুরসভার কিছু কর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারদের যোগসাজশে ভুয়ো প্ল্যান তৈরি করে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর জাল করা হতো । সেই নথি তুলে দেওয়া হতো নির্মাণকারীদের হাতে । প্রথমদিকে গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী বিষয়টি জানতেন না বলেই তদন্তকারীদের একাংশের দাবি । তবে পরে তিনিও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ ।
2024 সালের ডিসেম্বর মাসে এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে সামনে আসে গোটা কাণ্ড । পরে একে একে অন্তত 15 জন অভিযোগ দায়ের করেন । তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে পুরসভার কর্মী উত্তম চক্রবর্তী ও দুই ইঞ্জিনিয়ারকে । যদিও সে সময় গৌরীশঙ্কর ও মৌমিতাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল । পরে চার্জশিট দাখিলে দেরি হওয়ায় ধৃতরা জামিনও পেয়ে যান ।
বিজেপির অভিযোগ, তৎকালীন রাজনৈতিক প্রভাবেই পুরো ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায় । তবে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ফের তদন্ত শুরু হতেই একের পর এক গ্রেফতারি শুরু হয়েছে । তদন্তকারীদের অনুমান, এই জালিয়াতি চক্রে আরও প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম সামনে আসতে পারে ।
অন্যদিকে, বর্ধমান শহরেও জমি দখল, তোলাবাজি এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার সাহবুদ্দিন খান ওরফে তপন এবং তাঁর সহযোগী সাগর রাউথ । রবিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে বর্ধমান থানার পুলিশ । সোমবার আদালতে পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সাহাচেতন এলাকার বাসিন্দা শেখ রতন অভিযোগ করেন, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল । অভিযোগ, অস্ত্র দেখিয়ে জোর করে তাঁর প্রায় 3 কাঠা জমি লিখিয়ে নেওয়া হয় । পরে আরও 13 কাঠা জমি দখল করা হয় বলেও দাবি অভিযোগকারীর ।
শুধু তাই নয়, অভিযোগকারীর দাবি, জমির সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয় এবং নিজের জমি ব্যবহার করতে গেলেই কাটমানি দাবি করা হতো । ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রায় 10 লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে বলেও অভিযোগ । রবিবার সকালে আবারও টাকা দাবি করে মারধরের অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ।
পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে । জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা অপরাধে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলেও দাবি তদন্তকারীদের । পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার পিছনেও বড় চক্র কাজ করছে এবং আরও কয়েকজন অভিযুক্ত এখনও পলাতক ।
তবে গ্রেফতারের পর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলার সাহবুদ্দিন খান । তাঁর দাবি, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মিথ্যা মামলায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছে । সঠিক তদন্ত হলেই সত্যিটা সামনে আসবে ।"