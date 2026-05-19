ভোট পরবর্তী হিংসার একাধিক অভিযোগ, গ্রেফতার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ-সহ তৃণমূলের 2 দাপুটে নেতা

গ্রেফতার হওয়া আরেক তৃণমূল নেতা স্বরূপনগরের বিধায়ক বীনা মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে ৷

বসিরহাট পুলিশ জেলায় ধৃত দুই তৃণমূলের দাপুটে নেতা (নিজস্ব ছবি)
Published : May 19, 2026 at 12:39 PM IST

বসিরহাট, 19 মে: বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই একে একে শ্রীঘরে তৃণমূলের নেতারা ৷ এবার উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট পুলিশ জেলার ঘটনা ৷ দুটি পৃথক থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হল তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী ও দাপুটে নেতাকে । সোমবার রাতে পুলিশি তৎপরতায় ধৃতদের মধ্যে একজন স্বরূপনগরের বিধায়কের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং অপরজন সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলে পরিচিত । এই জোড়া গ্রেফতারে এলাকা জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথম গ্রেফতারির ঘটনাটি স্বরূপনগরের । ভোট পরবর্তী হিংসা-সহ এলাকায় গুন্ডামি, মস্তানি এবং অশান্তিতে মদতের অভিযোগে স্বরূপনগর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা নারায়ণচন্দ্র করকে । ধৃত নারায়ণ স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তথা তেপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী । এলাকায় তিনি স্বরূপনগরের তৃণমূল বিধায়ক বীনা মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত । সোমবার রাতে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং মঙ্গলবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হচ্ছে ।

স্বরূপনগরের তৃণমূল নেতা নারায়ণচন্দ্র কর (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, সন্দেশখালি 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীদাম হাউলিকে সোমবার রাতে সন্দেশখালি থানার পুলিশ তুষখালি এলাকা থেকে গ্রেফতার করে । ধৃত শ্রীদাম শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ বলেই এলাকায় পরিচিত । তাঁর বিরুদ্ধে হিংসা, মারধর, খুনের চেষ্টা, নারী নির্যাতন এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, 2015 সালে ভেড়ি দখল নিয়ে সংঘর্ষ এবং 2020 সালে মহামারী চলাকালীন সরকারি নির্দেশ অমান্য করে পুলিশকে আক্রমণ করার পুরনো অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । এমনকি 2025 সালেও নতুন করে হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন তিনি । সন্দেশখালি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে ।

শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা শ্রীদাম হাউলি (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূলের এই দুই নেতার গ্রেফতারিতে সাধুবাদ জানিয়েছেন বসিরহাট জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার । তিনি বলেন, "এই ধরনের দুষ্কৃতীদের সাজা দেওয়ার জন্যই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিপুল আশীর্বাদ দিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করেছে । আর বিজেপি সরকার প্রথম থেকেই এই ধরনের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব পোষণ করে যাচ্ছে ।"

তিনি আরও যোগ করেন, "আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় এই ধরনের দুষ্কৃতীদের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন । পুলিশকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরাধমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়াই আমাদের মূল লক্ষ্য । পশ্চিমবঙ্গবাসী এবার সম্পূর্ণ অপরাধহীন একটি রাজ্যে বাস করবেন, এটা আমরা বলতে চাই ।" তৃণমূলকে তোপ দেগে পলাশ কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আপনারা দেখুন, আর কয়েকদিনের মধ্যে এরকম যত মস্তান রয়েছে, যারা তৃণমূল কংগ্রেস দ্বারা এতদিন পোষিত ছিল, তারা সব জেলে যাবে ।"

বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল বলেন, "আইন সবার জন্য সমান । নির্দিষ্ট অভিযোগ ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই পুলিশ আইনানুগ পদক্ষেপ করেছে । এখানে কোনও রাজনৈতিক পরিচয় দেখা হয়নি । বসিরহাট পুলিশ জেলা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে ।"

