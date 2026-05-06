তৃণমূলে ছিলাম চাকর, উত্তরবঙ্গে দলটাকে শেষ করেছেন গৌতম দেব: বিস্ফোরক নেতা-নেত্রীরা

হারের পর দলের 'কর্পোরেট সংস্কৃতি' এবং অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভানেত্রী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী-কন্যা পাপিয়া ঘোষ ।

পাপিয়া ঘোষ ও দিলীপ বর্মণ (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 6, 2026 at 1:07 PM IST

শিলিগুড়ি, 6 মে: 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের পর দলের অন্দরে জমে থাকা ক্ষোভ এবার আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল । হারের পর সরাসরি দলের 'কর্পোরেট সংস্কৃতি' এবং অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভানেত্রী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী-কন্যা পাপিয়া ঘোষ । দলের অন্দরের শৃঙ্খলা ও 'মালিক-চাকর' সমীকরণ নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে দলের এই পরিস্থিতির জন্য গৌতম দেবের ভূমিকাকেও দায়ী করেছেন দলেরই মেয়র পারিষদ তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের 46 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন ।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে পাপিয়া ঘোষ বলেন, "গত পাঁচ বছরে তৃণমূল কোনও নির্দিষ্ট সিস্টেমে চলেনি । দল চলেছে শুধু মালিক আর চাকরের সমীকরণে । আমরা যারা নিচুতলায় কাজ করেছি, আমাদের অবস্থা ছিল চাকরের মতো । আমাদের কাজ ছিল কেবল দাসের মতো ওপরতলার নির্দেশ মেনে চলা ।" তাঁর দাবি, এই দম্ভ এবং নিচুতলার কর্মীদের অমর্যাদাই উত্তরবঙ্গে ঘাসফুল শিবিরের এই ভরাডুবির প্রধান কারণ ।

পাপিয়া ঘোষের আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নির্বাচনী কৌশলী সংস্থা আইপ্যাক এবং দলের কিছু 'অহংকারী' নেতা । ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা যায় যে, আইপ্যাকের হাতে অসীম ক্ষমতা ছিল এবং তারা রাজ্যস্তরের নেতাদের গুরুত্ব না-দিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো সংগঠন চালাতে চেয়েছিল । তিনি সাফ জানান, "আইপ্যাক এবং কিছু নেতা ভেবেছিল যেভাবে খুশি ভোট করানো যাবে । কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়াকড়ি আর মানুষের রায়ে সেই ছক খাটেনি । বাংলার মানুষ তৃণমূলকে নয়, বরং এই দাম্ভিক নেতাদের প্রত্যাখ্যান করেছে ।"

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে তৃণমূলের এই ফলের জন্য সংগঠনের ভেতরে বাড়তে থাকা 'সিন্ডিকেট-রাজ' এবং নেতাদের সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাকেই দায়ী করেছেন তিনি । পতিরামের মতো জায়গায় তৃণমূল কার্যালয় রাতারাতি 'গেরুয়া' হয়ে যাওয়া বা উত্তরবঙ্গে পদ্ম-ঝড় ওঠার বিষয়টি পাপিয়া ঘোষের এই বিদ্রোহের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহলে থাকা পাপিয়া ঘোষের এই বিদ্রোহ শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে বড়সড় ফাটলের ইঙ্গিত দিচ্ছে ।

নির্বাচনের পর্যালোচনা বৈঠকের আগেই এই ধরনের মন্তব্য শীর্ষ নেতৃত্বকে চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, পাপিয়া ঘোষ একা নন, দলের ভেতরে যাঁরা এতদিন কোণঠাসা ছিলেন, হারের পর তাঁরা একে একে সরব হতে শুরু করলে শাসক শিবিরের জন্য আগামী দিনগুলো বেশ কঠিন হতে চলেছে ।

এদিকে, উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভরাডুবির জন্য প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে দায়ী করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর দিলীপ বর্মণ । তিনি অভিযোগ করেছেন, নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মণের জীবন 'নষ্ট' করে দিয়েছেন গৌতম । অবিলম্বে মেয়রপদ থেকে গৌতম দেবের ইস্তফা দাবি করেছেন তিনি ।

প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম গতবার হারের পর এ বার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা থেকে লড়েননি । ফিরে গিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে । কিন্তু এ বারও তিনি পর্যুদস্ত । বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের কাছে 73 হাজার ভোটে হেরেছেন । তার পরেই ফের দিলীপের নিশানায় পড়েছেন গৌতম । শিলিগুড়ি পুরসভার 46 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ এর আগেও গৌতমের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেছেন । পুরসভার বোর্ড মিটিংয়েও মেয়র গৌতম এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ওরফে রানার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন তিনি । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, দিলীপকে বৈঠক থেকে প্রায় বের করে দেওয়া হয়েছিল । জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয় । তার পর প্রকাশ্যে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে থাকেন তিনি ।

বিধানসভা ভোটে গোটা রাজ্যে তৃণমূলের ভরাডুবির পর ফের দিলীপের নিশানায় গৌতম দেব । তাঁর কথায়, "অবিলম্বে মেয়রপদ থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়া উচিত । না-হলে উনি দেহত্যাগের পর পদত্যাগ করবেন ।" দিলীপের সংযোজন, "মানুষকে মানুষ বলে মনে করেননি উনি । অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্যের ফল এটা । গোটা রাজ্যে দলের ফল নিয়ে আমি মর্মাহত, কিন্তু উত্তরবঙ্গের ফল নিয়ে নই ।"

তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে গৌতম ভুল বুঝিয়ে এসেছেন বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর । তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিনের পর দিন ভুল বুঝিয়েছেন এই গৌতম দেব । গৌতম ও রানার দুর্নীতি নিয়ে সরব হতেই আমাকে বোর্ড মিটিং থেকে বের করে দেওয়া হয় । ওঁদের হার নিশ্চিত ছিল । তবে দলটাকেও ওঁরা উত্তরবঙ্গে শেষ করে দিলেন ।"

রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী তথা সোনাজয়ী অ্যাথলিটের হার নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরের দাবি, স্বপ্নাকে তৃণমূলে আনা থেকে প্রার্থী করা, সব কিছুর নেপথ্যে গৌতম দেবের চক্রান্ত ছিল । তিনি দলের অন্য নেতাদের জব্দ করতে চেয়েছিলেন । তৃণমূল কাউন্সিলর বলেন, "একটি মেয়ের জীবনকে স্তব্ধ করে দিলেন গৌতম দেব । তাঁর রেলের চাকরিও গেল । এখন তো সরকারই (তৃণমূল) নেই । কাজেই তিনি আর চাকরিও পাবেন না । ওঁকে এই গৌতম দেবই তৃণমূলে নিয়ে এসেছিলেন প্রার্থী করবেন বলে । অনেক সমীকরণ ছিল, যা অনৈতিক । এ বার তাঁর জীবনটাও শেষ ।" যদিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি গৌতম দেব ।

