রাজনীতির সঙ্গে আবেগেও দেউলিয়া বিজেপি, মহারাষ্ট্রের ঘটনা নিয়ে তোপ শশী পাঁজার

মহারাষ্ট্রে ডাক্তারের মৃত্যু ও মধ্যপ্রদেশে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল৷

SHASHI PANJA
শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 10:11 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 25 অক্টোবর: একদিকে মহারাষ্ট্রে তরুণী চিকিৎসককে বারবার ধর্ষণের অভিযোগ ও তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু, অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপে অংশ নিতে আসা অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ। দু’টি ঘটনাতেই গোটা দেশের রাজনীতি তোলপাড়। এবার এই দু’টি ঘটনাকে হাতিয়ার করে মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের সমালোচনায় মাঠে নেমেছে তৃণমূলের মন্ত্রী ও নেতারা।

রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় থাকা রাজ্যে মহিলারা অনিরাপদ। পাশাপাশি বিজেপিকে রাজনৈতিক মতাদর্শেও 'দেউলিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি৷ পাশাপাশি শশী পাঁজার দাবি এই সরকার আবেগহীন।

মহারাষ্ট্রে তরুণী চিকিৎসককে বারবার ধর্ষণ ও তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা শনিবার বলেন, ‘‘মহারাষ্ট্রে তো ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনার পর সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। কোনও বিজেপি নেতা কি কিছু বলেছেন ঘটনা প্রসঙ্গে?’’

শশী পাঁজা আরও প্রশ্ন তোলেন, ‘‘জাতীয়স্তরের মিডিয়াগুলিও আশ্চর্যরকম ভাবে চুপ। জাতীয় মহিলা কমিশন কী এই ঘটনার পর মহারাষ্ট্রে গিয়েছিল? রাজ্য মহিলা কমিশনের ভূমিকাই বা কী? তারা কি হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিয়েছে? তরুণীর পরিবারের সঙ্গে বা তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছেন?’’

মন্ত্রী শশী পাঁজা আক্ষেপের স্বরে বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে যখন কিছু ঘটে, তখন মহিলা কমিশন, বিজেপির ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিম এবং অন্যান্য দলগুলি পরিদর্শন শুরু করে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যখনই মহিলাদের বিরুদ্ধে কোনও ঘটনা ঘটে, তখন কোনও কমিশন সেখানে যায় না। শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এমন রাজনীতি কেন? এখানে কিছু ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা সরকারি বিবৃতি দেন। মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তেমন কিছু শোনা যাচ্ছে কি?’’

অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ক্রিকেটারদের সঙ্গে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রসঙ্গেও তৃণমূল বিজেপির সমালোচনা করতে আসরে নেমেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, "ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ক্রিকেটারের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা ক্রীড়া জগতে দেশের জন্য লজ্জাজনক। গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে।"

কুণাল বলেন, "বিজেপি শাসিত 'ডবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলিতে একের পর এক ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। নারীদের সম্মান নেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে। এবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরেও দুই অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়কে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। গোটা পৃথিবীর কাছে এই ঘটনায় আমাদের লজ্জায় মাথায় নিচু হয়েছে।"

