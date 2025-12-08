ETV Bharat / politics

লোকসভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন মোদির, নিন্দা কুণালের

গীতা পাঠ নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে, অভিযোগ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷

Kunal Ghosh
কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 9:19 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: ‘বন্দে মাতরম’-এর 150 বছর উপলক্ষে লোকসভায় আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ‘বঙ্কিমদা’ বলে উল্লেখ করেন। এরপরই শুরু হয়েছে তোলপাড়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এমন আচরণের তীব্র নিন্দা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

কুণাল ঘোষ সোমবার বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে অবগত নন। তাই তাঁকে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করলেন। এর ফলে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সমগ্র বাংলাকেই তিনি অপমান করলেন।’’

তৃণমূল কংগ্রেসের এই নেতা আরও বলেন, "আমাকে বলুন, যাঁরা বঙ্কিমদা সম্বোধন করছেন, তাঁরা কেউ কি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কীর্তি এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানেন? নরেন্দ্র মোদি শুধু মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই নয়, সমগ্র দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গকে অপমান করছেন।’’

উল্লেখ্য, এদিন লোকসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর মুখে ‘বঙ্কিমদা’ শোনা যায়৷ এই নিয়ে আপত্তি তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা৷ দমদমের সাংসদ সৌগত রায় প্রধানমন্ত্রীর ভুল ধরিয়ে দেন৷ তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদি এর জন্য সৌগত রায়কে ধন্যবাদ জানান৷ তার পর অবশ্য প্রধানমন্ত্রী আর ‘বঙ্কিমদা’ বলেননি৷ প্রতিবারই বঙ্কিমবাবু বলতে শোনা গিয়েছে তাঁকে৷

এদিকে রবিবার কলকাতার ব্রিগেডে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল৷ এই নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে৷ এই নিয়েও কুণাল ঘোষ মন্তব্য করেছেন৷ তিনি বলেন, "গীতাপাঠের অনুষ্ঠানকে তো বিজেপির অনুষ্ঠান বানিয়ে দেওয়া হল। যাঁরা প্রশ্ন করছেন, মুখ্যমন্ত্রী কেন ওই অনুষ্ঠানে যাননি, তাঁদের পালটা প্রশ্ন করতে চাই দীঘাতেও জগন্নাথদেবের মন্দির উন্মোচনে কেন দিলীপ ঘোষ যাওয়া স্বত্ত্বেও শুভেন্দু অধিকারী গেলেন না?"

কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘আমরা কোরান এবং গীতাকে সমানভাবে সম্মান করি। কিন্তু যারা এটি নিয়ে রাজনীতি করে, তাদের নিন্দা করি। যাঁরা এটা নিয়ে রাজনীতি করছেন, তাঁরা কি গীতা পড়েছেন নিজেরা?

অন্যদিকে হিন্দীকে জাতীয় ভাষা উল্লেখ করায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নিন্দা করতেও পিছুপা হননি কুণাল। তাঁর কথায়, ‘‘ভারতে 22টি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়৷ কোনও একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলা যায় না। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিজে একজন প্রাক্তন আইএএস অফিসার এবং তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে ভারতে কোনও একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না। সংবিধানে সকল ভাষার সমান গুরুত্ব রয়েছে। তা সত্ত্বেও, রাজ্যপাল হিন্দিকে জাতীয় ভাষা বলেছেন। তাঁর এই সমস্ত বিষয়ের যত্ন নেওয়া উচিত।’’

