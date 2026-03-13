LPG সংকটের জন্য দায়ী কেন্দ্রের ভুল নীতি, অভিযোগ কুণালের

LPG সংকটের জন্য দায়ী কেন্দ্রের ভুল নীতি, অভিযোগ কুণালের
রান্নার গ্যাসের সংকট নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ৷
Published : March 13, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 13 মার্চ: LPG-র সংকটের জন্য কেন্দ্রের মোদি সরকারের হটকারি সিদ্ধান্তকে দায়ী করে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর মতে, গ্যাস সংকট, জ্বালানি সংকটের জন্য দায়ী মোদি সরকারের ভুলনীতি, তার প্রশাসনের অপদার্থতা।
কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘গ্যাস সংকট, জ্বালানি সংকটের তীব্রতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, তার জন্য দায়ী মোদি সরকারের ভুলনীতি ও ব্যর্থতা। তাঁর প্রশাসনের অপদার্থতা। এর ফলে সাধারণ মানুষ বিপদে পড়েছে। মোদি সরকার মানুষের কথা না ভেবে, মানুষের অর্থনৈতিক পরিণতির কথা না ভেবে একের পর এক হঠকারী পদক্ষেপ করে গিয়েছে।’’
কুণালের অভিযোগ, কেন্দ্রের এই ভুল নীতির জন্য আজ সাধারণ মানুষের যেমন হয়রানি বেড়েছে, তেমনই পকেট ফাঁকা হতে শুরু করেছে। একদিকে রোজগার কমেছে আবার ব্যয় হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে। অথচ সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক পরিণতির কথা কোনোদিন মোদি সরকারের কাছে গুরুত্ব পায়নি। সেই কারণেই নোটবন্দি থেকে এসআইআর আবার এখন ভুল নীতির কারণে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে।
তাঁর আরও দাবি, কেন্দ্রের ভুল নীতির মূল্য চোকাতে হচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষ আজ জানেন না তাঁদের ঘরে রান্নার হাঁড়ি চাপবে কি না! গ্যাস সংকটের জেরে কর্মসংস্থান থেকে অর্থনৈতিক চাপ শুরু হয়েছে। ফলে আজ মানুষ নাজেহাল হয়ে গিয়েছে।
কুণাল আরও বলেন, ‘‘আজ রান্না কীভাবে হবে সেটা পরিবারের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা কোনও সমষ্টিগত ক্ষেত্রেই হোক কর্মসংস্থান গত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আবার যাঁরা অটো চালান, তাঁরা CNG গ্যাস পাচ্ছেন না। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। তাঁরা ভাড়া বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়ছে। আবার যাঁরা খাবার ডেলিভারি করে থাকেন, তাঁরা সেটা পারছেন না। হোটেল ব্যবসা সমস্যায় পড়েছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ফলে কর্মসংস্থানে হাত পড়ছে, মানুষের পকেটে হাত পড়ছে। আর্থিক ও সামাজিক চাপ পড়ছে। আবার বহু মন্দিরে ভোগ রান্নায় হাত পড়ে যাচ্ছে। মন্দিরে ভোগ বিতরণ বন্ধ রাখা হচ্ছে। ফলে আজ সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন।’’ তাঁর অভিযোগ, যেভাবে গ্যাসের কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করা হচ্ছে, এর পিছনে বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। এর সুযোগ নিতে পারে কালোবাজারিরা।
অন্যদিকে যেখানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, সেখানে সেই দায়িত্ব পালন করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি বিজেপি বিরোধী অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান করেন তিনি। তাঁর মতে কেন্দ্রে যদি অ-বিজেপি সরকার থাকে, তাহলে LPG সিলিন্ডারের দাম 500 টাকা কমানো যেতে পারে।