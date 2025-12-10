বাসন্তীর দুর্ঘটনা দুঃখজনক, এর সঙ্গে রাজনীতি জড়ানো উদ্বেগের বিষয়: কুণাল

বাসন্তীর দুর্ঘটনা দুঃখজনক, এর সঙ্গে রাজনীতি জড়ানো উদ্বেগের বিষয়: কুণাল
বুধবার শেখ শাহজাহান মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলা ঘোষের ছেলে এবং তাঁর গাড়ির চালক বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান৷
Published : December 10, 2025 at 9:26 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শেখ শাহজাহান মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলা ঘোষের ছেলে এবং তাঁর গাড়ির চালকের। এই ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "ভোলা ঘোষ ও তাঁর পরিবারের সড়ক দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক। কিন্তু ঘটনাটিকে কারও সঙ্গে যুক্ত করা আরও উদ্বেগের বিষয়।"
বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, শেখ শাহজাহান কি তবে জেলে বসেই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন? কুণালের বক্তব্য, ‘‘শেখ শাহজাহান হয়তো অনেক বিষয়ে জড়িত ছিলেন৷ কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনাকে যুক্ত করা ঠিক নয়। পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে। তদন্তের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করুন।’’
বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছে, শেখ শাহজাহানের মামলার তদন্ত অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হোক। আর তা নিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও ঘটনা ঘটে এবং অন্যান্য রাজ্যেও তার তদন্ত নিয়ে যাওয়া হয় নাকি?’’ তাঁর দাবি, ‘‘বিজেপি নেতা এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের উন্নাও এবং হাতরাসের ঘটনা মনে রাখা উচিত। এই ঘটনার তদন্ত এখনও সম্পন্ন হয়নি।’’
অন্যদিকে বিএলও-দের নিরাপত্তার প্রশ্নে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘যদি কোনও বিএলও-র উপর আক্রমণ হয়, তাহলে তার তদন্ত হওয়া উচিত। স্থানীয় এলাকায় ওই বিএলও-র কখনও কারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল কি না, তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বিএলও-র সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন বিএলও-দের নিরাপত্তার জন্য সিআরপিএফ এবং সেনাবাহিনীর সহায়তা নিক।’’
পাশপাশি তিনি এদিন আরও একবার দাবি করেন, একজন বৈধ ভোটারকেও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেবে না তৃণমূল কংগ্রেস। যদি এটি ঘটে, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে তৃণমূল।