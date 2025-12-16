SIR নিয়ে মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বিজেপিকে, দাবি কুণালের

SIR নিয়ে মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বিজেপিকে, দাবি কুণালের
মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা৷ তার পরই এই দাবি তুলেছেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ৷
Published : December 16, 2025 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: এসআইআর নিয়ে মানুষের কাছে বিজেপিকে ক্ষমা চাইতে হবে৷ এসআইআর নিয়ে আগে এক কোটি বাংলাদেশি, এক কোটি রোহিঙ্গার কথা বলা হয়েছিল৷ তারা কোথায়? মঙ্গলবার এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷
এদিন সাংবাদিকদের কুণাল বলেন, “এসআইআর নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছিল৷ বলা হয়েছিল, দেশ থেকে এক কোটি অবৈধ বাংলাদেশি, এক কোটি রোহিঙ্গা বের করা হবে৷ তারা কোথায়? বিজেপি এতদিন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্ররোচনামূলক মিথ্যাচার করেছে৷ তাহলে বিজেপি ক্ষমা চাইবে না কেন? বিজেপি নেতারা এতদিন এই নিয়ে সমানে বলে গিয়েছেন৷ এখন তাঁরা এক কোটি অবৈধ বাংলাদেশি আর এক কোটি অবৈধ রোহিঙ্গার হিসাব দেবেন না কেন? এখনও পর্যন্ত যা খসড়া হয়েছে, তা আমাদের দলের নেতৃত্ব বিশ্লেষণ করছেন৷ শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি৷ তবে অভিযোগ আসছে, নায্য কিছু ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন৷ ডানকুনির এক কাউন্সিলরকে মৃত বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ এমন অনেক অভিযোগ রয়েছে৷ আমাদের দলের বিএলএ-2 এবং অন্যান্য কর্মীরা পুরোদস্তুর রাস্তায় থাকছেন৷ যদি কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় না-উঠে থাকে কিংবা অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়, তাঁদের নাম যাতে আবার তালিকায় তোলা হয় তার জন্য তৃণমূল পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে পাশে থাকছে৷”
কুণাল আরও বলেন, “বিজেপির চাপে নির্বাচন কমিশন হয়তো অতি তৎপরতা দেখাচ্ছে৷ কিন্তু মৃত মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবেই৷ ধরা যাক, গত নির্বাচনে কোনও কেন্দ্রে 70 শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন৷ এসআইআর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখতে হবে, ওই কেন্দ্রে যত ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, সেটা ওই কেন্দ্রে ভোট না-দেওয়া 30 শতাংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না৷ পরের নির্বাচনে দেখা যাবে, ওই কেন্দ্রে 70 শতাংশের বদলে ভোটদান 85 কিংবা 90 শতাংশ হয়ে যাবে৷ কারণ, যাঁরা ভোট দিতেন না-তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে৷ কিন্তু বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য বিজেপি যে চক্রান্ত করেছে, সেটা আমরা মাঠে নেমে বুঝে নেব৷”
নতুন ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কুণালের প্রত্যুত্তর, “শুভেন্দুবাবু যা বলছেন তাতে প্রমাণিত, তাঁদের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে তাঁরা কার্যত নিজেদের শাখা সংগঠনের মতো ব্যবহার করছেন৷ তাই নির্বাচন কমিশনারের লোকজন জানেন, সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করতে বিজেপির নির্দেশ তাঁদের কীভাবে পালন করতে হবে৷ তা না-হলে ডানকুনির কাউন্সিলরকে কীভাবে মৃত দেখানো হল? শুভেন্দুবাবুরা কথায় কথায় দিল্লি, সিবিআই, ইডি দেখান৷ এখন তাঁরা জাতীয় নির্বাচন কমিশন দেখাচ্ছেন৷ শুধু বাংলার মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই৷ উন্নয়নের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই৷ তাই বাংলার মানুষ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবেই৷ একটা করে নির্বাচন আসবে, আর তাঁদের এসব কথা চলতে থাকবে৷”
এদিন সিপিআইএম-কেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূলের মুখপাত্র৷ মহম্মদ সেলিমের নাম না-করে তিনি বলেন, “সিপিআইএমের কিছু নেতা রয়েছে যাঁরা ঘুরে ঘুরে দাঁড়ান, আর ঘুরে ঘুরে হারেন৷ তাঁরা যখন ঘুরে ঘুরে ভোটে দাঁড়ান, তখন ধর্মের আনুপাতিক হার দেখে আসন বাছেন৷ তাই কখনও তাঁদের হিন্দু সাজতে হয়, কখনও কোনও বিশেষ ধর্মের কেন্দ্রে যেতে হয়৷”