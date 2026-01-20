ETV Bharat / politics

সুপ্রিম-নির্দেশে স্পষ্ট নির্বাচন কমিশন বিজেপির দলদাস, অভিযোগ কুণালের

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করে এদিন বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷

Kunal Ghosh
তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 9:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 জানুয়ারি: নির্বাচন কমিশন বিজেপির দলদাস হয়ে কাজ করেছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। বাংলার মানুষকে খেপিয়ে বিজেপির রাজনীতি করতে সুবিধা হবে। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ থাকলেও সেই ক্ষোভের কারণে আইন নিজের হাতে তুলে না-নিতে আহ্বান করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বিজেপিকে একহাত নেন। তিনি রাজ্যের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে বার্তা দিয়ে বলেন, ‘‘কোনও জায়গায় আইন নিজের হাতে নেবেন না। যেভাবে আপনাদের হয়রানি করা হচ্ছে, অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলা হচ্ছে, তাতে আপনাদের ক্ষোভ বাড়ছে বুঝতে পারছি৷ কিন্তু মনে রাখবেন আপনাদের পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন৷ ফলে মাথা গরম করে যেন আইন হাতে তুলে নেবেন না। যা রাগ-ক্ষোভ আছে, সেটা ভোটের মাধ্যমে বিজেপিকে শিক্ষা দিতে হবে।’’

সুপ্রিম-নির্দেশে স্পষ্ট নির্বাচন কমিশন বিজেপির দলদাস, অভিযোগ কুণালের (ইটিভি ভারত)

সুপ্রিম কোর্টের প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘গতকাল সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূল কংগ্রেসের দাবিগুলোকে মান্যতা দিয়ে জানিয়ে লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে যাঁদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের তালিকা ঝুলিয়ে দিতে হবে, শুনানি কাছাকাছি হবে, মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে মান্যতা দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলোকে। মানুষের ক্ষোভ ন্যায্য। কিন্তু আপনাদের ক্ষোভকে প্রশমিত রাখুন। কারণ, আপনার ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বঙ্গ-বিরোধী শক্তি এমন কিছু কাজ করে দিতে পারে, তাতে আপনাদেরই বদনাম হবে।’’

এসআইআর-এর শুনানি পর্বে সাধারণ মানুষের হয়রানি আতঙ্কের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘এতদিন ধরে মানুষকে হয়রান করা হয়েছে, মানসিক চাপ দেওয়া হয়েছে, কত মানুষ আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন, কতজন বিএলও-র কত সর্বনাশ হয়েছে৷ কিন্তু সেখানে একটা অংশ প্ররোচনা দিয়ে বিষয়টিকে ঘুরিয়ে গন্ডগোল তৈরি করেছে। যেখানে গন্ডগোল হয়েছে, সেটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম জুড়ে দিয়েছে কিছু বিরোধী দল, যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের বদনাম করা যায়।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এটা তো কেউ বলছে না, সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে এটা পরিস্কার যে নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রান করে ছেড়েছে। কিন্তু সেই জন্য ইলেকশন কমিশনের সমালোচনা একটাও বিরোধী দল করেছে? নির্বাচন কমিশন কি ক্ষমা চেয়েছে? কেউ লেখে চ্যাটার্জি, তাঁর বাবার কার্ডে আছে চট্টোপাধ্যায়, আর তাঁকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে, এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে?’’

কুণাল আরও বলেন, ‘‘গরিব শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের কাজ বন্ধ রেখে শুনানির জন্য লাইন দিচ্ছেন। তার সেই দিনের রোজগার বন্ধ৷ আবার যাতায়াতের জন্য বাড়তি খরচ৷ সেগুলো কে দেবে? প্রতিদিন নিত্য নতুন ফতোয়া জারি করে মানুষকে হয়রানি, এত মৃত্যু সব কিছুর জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন। আর বিজেপি একটা দালাল দল বা সংগঠন। তারা কোন কোন জায়গায় মানুষের ক্ষোভকে গন্ডগোলে পরিণত করে আবার তৃণমূলকে বদনাম করার চেষ্টা করছে।’’

নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়ে বলেন, নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে লোক খেপানোর কাজ করিয়েছে দিল্লি। তারা তো চাইছে, এই রাজ্যে অস্থিরতা হোক। লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির নামে একই মানুষকে চারবার ডেকে পাঠানো হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন বিজেপির দলদাস হয়ে কাজ করেছে। এই গোটা জিনিসটার জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি। বাংলার মানুষকে খেপিয়ে একটা অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করে সেই সুযোগে ওদের রাজনীতি করতে সুবিধা হবে।’’

আরও পড়ুন -

  1. ডাকলে 10 বার আসব, ভুল সংশোধন আমাদের কর্তব্য; SIR শুনানিতে হাজিরা দিয়ে বললেন শামি
  2. ফর্ম 7 ছিঁড়ে, বিজেপি নেতা-কর্মীদের মারধর ! অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে
  3. 'রোহিঙ্গা নই, চোদ্দগুষ্টির নথি নিয়ে যাব', SIR নোটিশ পেয়ে বিস্ফোরক কাজল শেখ

TAGGED:

TRINAMOOL
SUPREME COURT
ECI
SIR
KUNAL GHOSH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.