কাইজারকে খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ

কাইজার আহমেদের দাবি, সুপারি কিলার আইনে তাঁকে খুন করার চক্রান্ত চলছে৷ কাইজারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শওকত মোল্লা৷

Kaiser Ahmed
শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ কাইজার আহমেদের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 19, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
ভাঙড় (দক্ষিণ 24 পরগনা), 19 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা হয়তো আর মাসখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে৷ সেই সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাজনীতির উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে৷ যার ব্য়তিক্রম নয় দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়৷

বিধানসভা ভোটের আগে সেখানে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য৷ কারণ, ভাঙড় এলাকায় শাসক দলের নেতা কাইজার আহমেদ অভিযোগ করেছেন যে তাঁকে খুন করার জন্য সুপারি দেওয়া হয়েছে৷ তাঁর দাবি, এই সুপারি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই বিধায়ক শওকত মোল্লা৷ যদিও শওকত মোল্লা কাইজারের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন৷

কাইজারকে খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, ভাঙড় এলাকায় কাইজার আহমেদ, শওকত মোল্লার মধ্যে সম্পর্ক যে ‘অম্ল-মধুর’, তা রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের সকলেই জানেন৷ দু’জনেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত৷ একজন শাসক দলের নেতা৷ অন্যজন শাসক দলের বিধায়ক৷ তার পরও দুই নেতা অতীতে বহুবার একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন৷ আবার দুই নেতার অনুগামীদের মধ্যে গোলমালের অভিযোগও অতীতে একাধিকবার উঠেছে৷

এবার সরাসরি শওকতের বিরুদ্ধে খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনলেন কাইজার আহমেদ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি জীবনহানির আশঙ্কা করছি৷ আমাকে খুন করার জন্য ও (শওকত মোল্লা) বাইরে থেকে সুপারি কিলার নিয়ে এসেছে এবং তাদের টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ বিশ্বস্ত সূত্রে আমি এই খবর পেয়েছি৷ সেই কারণেই আমি আবার অভিযোগ করেছি৷’’

Soakat Molla
শওকত মোল্লা (নিজস্ব ছবি)

কাইজার আহমেদ ইমেল মারফত নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন৷ সেখানে তিনি শওকত মোল্লার নাম করেই খুনের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ করেছেন৷ সেই ইমেল তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে পাঠিয়েছেন৷

কাইজার আরও বলেন, ‘‘একাধিকবার আমার উপর হামলা করেছে৷ আমার বাড়িতে হামলা করেছে৷ জীবনহানির আশঙ্কা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হই৷ হাইকোর্ট আমাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেয়৷ তার পরও পুলিশ আমাকে নিরাপত্তা দেয়নি৷’’ তাঁর অভিযোগ, সেই সুযোগ নিয়েই খুনের ষড়যন্ত্র করছেন শওকত মোল্লা৷ পাশাপাশি তিনি জানান, সুপারি কিলারদের ডেকে এনে ভাঙড়ের আশপাশের একটি এলাকায় রাখা হয়েছে৷ তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে সেই খবর পেয়েছেন৷

Kaiser Ahmed
কাইজার আহমেদের ইমেল (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, কাইজার আহমেদকে তৃণমূল কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে সেভাবে দেখা যায় না৷ তার পরও কেন শওকত মোল্লা এমন কাজ করতে যাবেন? এর উত্তর অবশ্য দিতে পারেননি কাইজার আহমেদ৷ একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে পুলিশের কাছ থেকে তিনি সহযোগিতা পাওয়ার আশা করছেন না৷ এই বিষয়ে অবশ্য পুলিশের তরফে কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু করা হবে।

Kaiser Ahmed
কাইজার আহমেদ (নিজস্ব ছবি)

তবে শওকত মোল্লা মুখ খুলেছেন৷ তৃণমূলের এই বিধায়ক সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, নির্বাচন এলেই এই ধরনের নতুন নাটক শুরু হয়। তিনি কাইজার আহমেদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, ‘‘তৃণমূলের নাম ব্যবহার করে জমি কারবার ও আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পিত অভিযোগ আনা হয়েছে।’’ শওকত মোল্লা পুলিশ-প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেছেন, ‘‘কেউ যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইমেজ নষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে, তবে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।’’

সম্পাদকের পছন্দ

