নিজেদের ভালো রাখতে হলে SIR-এর কাজ ঠিকমতো করুন, কাউন্সিলরদের নির্দেশ ফিরহাদের

কাউন্সিলরদের ফিরহাদ হাকিমের বার্তা, এই ক'টা দিন ভালো থাকলে আগামী পাঁচটা বছর ভালো থাকবেন । দল না থাকলে কাউন্সিলর-এমএলএ কেউ থাকবেন না ।
কলকাতা, 26 নভেম্বর: এসআইআর-এর কাজ ভালো করে করুন ৷ মঙ্গলবার বৈঠকে কলকাতা উত্তর থেকে দক্ষিণের কাউন্সিলরদের এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতার মেয়র তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম ৷
শুরু থেকেই এসআইআরের বিরোধী তৃণমূল । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এই ইস্যুতে বারে বারেই কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রণংদেহী ভূমিকায় । তবে তলে তলে এসআইআর প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সহযোগিতা যাতে করেন কাউন্সিলর থেকে শুরু করে নিচুতলা কর্মীরা, সেই নির্দেশই দলীয় কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকে দিলেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ।
সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ সেই বৈঠকে তিনি একাধিক জোন ভাগ করে 'ওয়ার রুম' করেছেন ৷ শীর্ষ নেতৃত্বের দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বৈঠকে । কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফিরহাদ হাকিমকে ৷ এরপরেই মঙ্গলবার সেই দায়িত্ব অনুসারে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ দুই পার্টের সমস্ত কাউন্সিলরদের নিয়ে এসআইআর ইস্যুতে বৈঠক সারেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা ফিরহাদ হাকিম । সেখানেই কাউন্সিলরদের উদ্দেশে তাঁর কড়া বার্তা, এই প্রক্রিয়ায় কাজ যাতে সঠিক ভাবে করা হয় । গাফিলতি না করেন কেউ ।
এদিন উত্তর-দক্ষিণের বৈঠকে কাউন্সিলর ছাড়াও বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন । বৈঠক সূত্রে খবর, এদিন ফিরহাদ হাকিম দলীয় কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন, "ঠিকমতো ডিজিটাল তথ্য আপলোড করতেই হবে । গাফিলতি নয় । এই কাজের ভিত্তিতে প্রত্যেকের পারফরম্যান্স বিচার হবে । কোন কোন কাউন্সিলর সক্রিয় নন । শিবিরগুলিতে যাচ্ছেন না ঠিকমতো । কিংবা শিবিরে গেলেও যে কর্মীরা কাজ করছেন তাঁদেরকে ঠিক মতো সাপোর্ট দিচ্ছেন কি না । এমন কাউন্সিলর রয়েছে যিনি পাঁচ পয়সার বাতাসা খাওয়াচ্ছেন না । সেটা করবেন না ৷ কর্মীদেরকে সব দিক থেকে সহযোগিতা করুন ।"
তিনি আরও বলেন, "নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ভালো নয় । যুদ্ধের রেফারি থাকে । রেফারি নির্বাচন কমিশন । কিন্তু সেই রেফারি পক্ষপাতদুষ্ট । অফলাইনে 70 শতাংশ ফর্ম জমা পড়ে গিয়েছে । কিন্তু এটাই ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন ভালো করে করতে হবে । দিদির দূত অ্যাপে একাধিক টেকনিক্যাল প্রবলেম রয়েছে । সেগুলি ওভারকাম করার ব্যাপারে কথা হয়েছে । অফলাইনে ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ দক্ষিণ কলকাতায় মোটামুটি 70 থেকে 75 শতাংশ সম্পূর্ণ । কিন্তু দিদির দূত অ্যাপে আপডেট ঠিকমতো করা হয়নি । অ্যাপে আপডেট করতেই হবে । সক্রিয় হয়ে কাজ করুন ।"
কাউন্সিলরদের তরফে এই অ্যাপ নিয়ে নানা ধরনের টেকনিক্যাল সমস্যার কথা উঠে এসেছে এদিনের বৈঠকে । সেই নিয়ে ফিরহাদ বলেন, "এই কটা দিন ভালো থাকলে আগামী পাঁচটা বছর ভালো থাকবেন । দল না থাকলে কাউন্সিলর এমএলএ কেউ থাকবেন না । তাই দলটাকে আগলে রাখতে হবে । এসআইআর-এর কাজ ভালো করে করুন । যে কর্মীরা কাজ করছে তাদেরকে সবদিক থেকে সাপোর্ট দিন । কে কী ছিলেন আর কে কী হয়েছেন আমরা সবাই সব জানি, তাই নিজেদেরকে ভালো রাখতে হলে এই কটা দিন জান প্রাণ লাগিয়ে কাজ করুন ।"