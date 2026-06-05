ধর্ষণ-তোলাবাজি-খুনের হুমকি! গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমল নেতা

ধর্ষণ-তোলাবাজি-খুনের হুমকি! গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমল নেতা
বৃহস্পতিবার রাতে তিলজলা থেকে তারকেশ্বর থানার পুলিশ ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে৷ ধৃতের নাম, সতীশ সাউ৷ তারকেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক রামেন্দু সিংহয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সতীশ৷
Published : June 5, 2026 at 3:27 PM IST
তারকেশ্বর (হুগলি), 5 জুন: ধর্ষণ, তোলাবাজি, খুনের হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা। ধৃতের নাম সতীশ সাউ৷ বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে কলকাতার তিলজলা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়৷ তাঁকে গ্রেফতার করে তারকেশ্বর থানার পুলিশ৷ যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ধৃত সতীশ সাউ৷
বছর চৌত্রিশের এই তৃণমূল নেতার বাড়ি হুগলির তারকেশ্বর পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডে৷ তিনি তারকেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূলের রামেন্দু সিংহের ঘনিষ্ঠ বলেই এলাকায় পরিচিত৷ বিধায়কের সঙ্গে ভালো সম্পর্কের সুযোগ নিয়েই তিনি এলাকায় দাপট দেখাতেন বলে অভিযোগ৷
এছাড়াও 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণ, তোলাবাজি, খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল৷ স্থানীয়দের দাবি, শাসক দলের নেতা হওয়ায় সতীশ সাউয়ের বিরুদ্ধে কেউ কোনও অভিযোগ করতে পারেনি৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল হারতেই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয় সতীশ সাউয়ের বিরুদ্ধে৷
পুলিশ এই নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি৷ তবে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, গত 4 মে ভোটের ফল প্রকাশের পরই এলাকা ছেড়ে চলে যান সতীশ সাউ৷ অভিযোগ পাওয়ার পর তাঁর সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেন তদন্তকারীরা৷ বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার তিলজলা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে তারকেশ্বর থানার পুলিশ৷ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘সতীশ সাউয়ের বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে৷ সেই অভিযোগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’’
রাতেই তাঁকে তারকেশ্বরে নিয়ে আসা হয়৷ শুক্রবার সকালে তাঁকে থানা থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় চন্দননগর আদালতে৷ থানা থেকে কোমরে দড়ি পরিয়েই তাঁকে বাইরে আনা হয়৷ তার পর গাড়িতে তোলা হয়৷ চন্দননগর আদালতে গাড়ি থেকে নামিয়ে কোর্ট লকআপে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তাঁর কোমরে দড়ি পরানো ছিল৷
এদিন থানা থেকে বের হওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন সতীশ সাউ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়৷ উত্তরে সতীশ সাউ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন৷ তাঁর দাবি, সমস্ত অভিযোগ মিথ্য়া৷ তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার৷
এদিকে সতীশ সাউ তারকেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক রামেন্দু সিংহের ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ৷ যদিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রামেন্দু৷ তিনি শুধু মন্তব্য করেন সতীশ সাউয়ের গ্রেফতারি নিয়ে৷ ইটিভি ভারত-এর প্রতিবেদককে তিনি বলেন, ‘‘আপনার কাছেই সতীশের গ্রেফতারের খবর শুনলাম। আমি খবর নিয়ে দেখছি।’’
অন্যদিকে এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি৷ তারা তোপ দেগেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে৷ বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক পর্ণা আদক বলেন, ‘‘তারকেশ্বর-সহ রাজ্যজুড়ে একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী রয়েছে। সকলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ অভিযোগ করছে না।’’
সতীশ সাউয়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘এতদিন কোন ক্ষমতা বলে এত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন, একটু জিজ্ঞাসা করবেন ওঁদের। ওঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে, তাই গ্রেফতার হয়েছেন। বাকিরা তো গ্রেফতার হচ্ছেন না!’’