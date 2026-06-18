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বিদ্রোহের আবহে নয়া ধাক্কা তৃণমূলে, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে চেয়ে ব্যাঙ্কে চিঠি অরূপের !

তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এই চিঠি দিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস৷ তবে গত 5 জুন ওই পদ থেকে অরূপকে সরিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

Aroop Biswas
অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে চেয়ে ব্যাঙ্কে চিঠি অরূপের ! (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 11:02 PM IST

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কলকাতা, 18 জুন: বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর থেকে একের পর এক সমস্যা লেগেই রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে ৷ বিধায়ক-সাংসদ থেকে শুরু করে বিভিন্নস্তরের নেতাদের বিদ্রোহের জেরে রীতিমতো অস্বস্তিতে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই পরিস্থিতি বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রাক্তন শাসক দল নতুন করে জটিলতার আবর্তে পড়ল ৷ কারণ, তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট পরিচালনার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার আর্জি জানিয়ে চিঠি জমা পড়ল একটি ব্যাঙ্কে ৷

এই চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী তৃণমূলের অরূপ বিশ্বাস৷ তিনি কোষাধ্য়ক্ষ হিসেবেই এই চিঠি দিয়েছেন ৷ কেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনায় বিধিনিষেধ আরোপের আর্জি জানিয়েছেন অরূপ ? তৃণমূলের বিধায়ক ও সাংসদদের বিদ্রোহের জেরে দলের বৈধ নেতৃত্ব নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সেটাকেই কারণ হিসেবে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তিনি ৷

কলকাতার একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ‘সেন্ট্রাল প্লাজা’ শাখার ম্যানেজারকে দু’পাতার এই চিঠি লিখেছেন অরূপ৷ সেই চিঠি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়েও পড়েছে ৷ তবে সংবাদসংস্থা চিঠির সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করতে পারেনি। ওই ব্যাঙ্কেও এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি ৷ একসময়ের মন্ত্রী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত হিসেবে পরিচিত অরূপ বিশ্বাসকে ফোন ও মেসেজ করা হলেও তিনি উত্তর দেননি ৷

তবে গত 12 জুনের চিঠি অনুযায়ী, অরূপ বিশ্বাস ওই অ্যাকাউন্টগুলোর ক্ষেত্রে ‘স্থিতাবস্থা’ (status quo) বজায় রাখার আবেদন জানান এবং অনুরোধ করেন যেন দলের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও ডেবিট লেনদেন বা পরিচালনার নির্দেশাবলীতে (operational mandates) কোনও পরিবর্তন করার অনুমতি না দেওয়া হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, গত 5 জুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির কর্তৃক ঘোষিত সাংগঠনিক রদবদলের সময় অরূপকে কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রাক্তন সাংসদ সুভাশিস চক্রবর্তীকে ওই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

তবে ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানো চিঠিতে অরূপ নিজেকে দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা সাংগঠনিক কর্তৃত্ব নিয়ে পরস্পরবিরোধী দাবির বিষয়টি সামনে এনেছে। বিদ্রোহী শিবিরের সূত্রগুলো জানিয়েছে, নেতৃত্বের চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যে দলের সম্পদ ও অর্থের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে যে উদ্বেগ বাড়ছে ৷ এই চিঠিতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করছিল ৷ এর ফলে দলের নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো পরিচালনার বৈধ অধিকার কার হাতে রয়েছে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। অরূপ এই বিষয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে যথাযথ অনুমোদনহীন ব্যক্তিরা দলের তহবিল ব্যবহার বা আত্মসাৎ করতে পারেন। পাশাপাশি তিনি সতর্ক করেন যে এই বিবাদের সুযোগ নিয়ে স্বাক্ষরিত চেকের অপব্যবহার হতে পারে বা সেগুলো নগদ করার জন্য পেশ করা হতে পারে।

একটি অংশে তিনি নাকি উল্লেখ করেছেন যে, অতীতে সাংগঠনিক সুবিধার্থে তিনি ফাঁকা বা আগে থেকে অনুমোদিত চেকে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং দলের অভ্যন্তরীণ বর্তমান বিবাদের প্রেক্ষাপটে এখন সেগুলোর অপব্যবহার হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

যে অ্যাকাউন্টের বন্ধ করার আর্জি অরূপ জানিয়েছেন, সেটি তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান অ্যাকাউন্ট বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের জমা দেওয়া অডিট করা হিসাব অনুযায়ী, এই অ্যাকাউন্টে জমা অর্থের পরিমাণ প্রায় 675 কোটি টাকা ৷ ফলে এই তহবিলের নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক, উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসের 28 বছরের ইতিহাসে সৃষ্ট সবচেয়ে বড় সঙ্কটই এই বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। প্রথমে রাজ্য বিধানসভায় ভাঙন দেখা দেয় ৷ দলের নির্দেশ অমান্য করে 58 জন বিধায়ক পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে বেছে নেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তাঁরা কার্যত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন ৷ তাঁরা বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছ থেকে প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেন৷

পরবর্তীতে এই বিদ্রোহ সংসদেও ছড়িয়ে পড়ে৷ সেখানে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মতো প্রবীণ নেতা-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের 20 জন সাংসদ তৃণমূলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পথ থেকে সরে আসেন এবং ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-র সঙ্গে মিশে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁরা দাবি করেন যে লোকসভায় দলের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্য তাঁদের এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

এই জোড়া বিদ্রোহ দলত্যাগ-বিরোধী আইন, আইনি স্বীকৃতি, দলের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের মালিকানা এবং ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা সাংগঠনিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে সমান্তরাল আইনি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছে।

তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক কানাহাইলাল আগরওয়াল অরূপ বিশ্বাসের এই পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। পিটিআই-কে তিনি বলেন, "যদি অরূপ বিশ্বাসের মনে হয় যে দলের তহবিল অপব্যবহারের কোনও চেষ্টা হতে পারে, তাহলে দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে ব্যাঙ্ককে চিঠি দিয়ে অ্যাকাউন্টগুলি স্থগিত (ফ্রিজ) করার নির্দেশ দেওয়ার ৷"

এদিকে এই মাসের শুরুর দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর দ্বারা কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত সুভাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তিনি ওই চিঠি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, "এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি রাজ্য সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ। অরূপ সর্বভারতীয়স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কোষাধ্যক্ষ একজনই, আর সেটা আমি।"

রাজ্য ও জাতীয় শাখার জন্য আলাদা কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "মাত্র একটিই অ্যাকাউন্ট রয়েছে।" রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বিরোধ এখন কেবল আইনসভার সদস্য সংখ্যার প্রশ্ন ছাড়িয়ে দলীয় নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং খোদ দলীয় কাঠামোর মালিকানার মতো আরও স্পর্শকাতর বিষয়ের দিকে মোড় নিয়েছে।

এই ঘটনাটি অরূপ বিশ্বাসের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও নানা জল্পনা জন্ম দিয়েছে। কয়েক দশক ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত হিসেবে পরিচিত অরূপকে 5 জুনের সাংগঠনিক রদবদলের সময় কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও সাধারণ সম্পাদকের পদে বহাল রাখা হয়েছিল।

তবে, সম্প্রতি তাঁর ভাই স্বরূপের গ্রেফতারের পর তিনি কিছুটা আড়ালেই ছিলেন ৷ পাশাপাশি, গত বছরের ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কের জেরে পুলিশের তলব তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছিল।

চিঠির বিষয়টি সামনে আসায় বাংলার দ্রুত পরিবর্তনশীল বিরোধী রাজনীতির সমীকরণে নতুন এক রহস্যের মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই হয়তো আর কেবল দলীয় কার্যালয় বা বিধানসভার কক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না৷ বরং দলের আর্থিক ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়েও লড়াই ক্রমশ আরও জোরালো হয়ে উঠতে পারে।

TAGGED:

TRINAMOOL
অরূপ বিশ্বাস
তৃণমূল
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
AROOP BISWAS

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