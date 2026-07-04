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সরকার বদলের পর ঘাসফুল থেকে গেরুয়া ! বিজেপির ঝান্ডা সরানো নিয়ে ধুন্ধুমার

অভিযোগ, তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিজেপির ঝান্ডা লাগানো হয়েছিল ৷ সরাতে গেলে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয় ৷

BJP trinamool clash
তৃণমূলের বদলে বিজেপির ঝান্ডা ঘাসফুল শিবিরের নেতার বাড়িতে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 4, 2026 at 4:34 PM IST

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মালদা, 4 জুলাই: জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের বাড়ির ছাদে আর নেই ঘাসফুলের পতাকা, তার জায়গায় উড়ছে বিজেপির গেরুয়া ঝান্ডা । আর সেই পতাকা খুলে ফেলার কথা বলতে গিয়েই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মারধর ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷

আর এই অভিযোগ উঠেছে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ও মালতিপুরের তৃণমূল বিধায়কের নির্বাচনী এজেন্ট বিশ্বম্ভর সাহার বিরুদ্ধে । আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদার চাঁচল থানার ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর গ্রামে ।

সরকার বদলের পর ঘাসফুল থেকে গেরুয়া ! বিজেপির ঝান্ডা সরানো নিয়ে ধুন্ধুমার (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার চাঁচলের খেমপুর গ্রামে পঞ্চায়েতের কাশিমপুর এলাকায় জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর সাহা । তাঁর বাড়ির ছাদে তিনি এবং তাঁর ছেলে বিজেপির পতাকা ঝুলিয়েছেন ৷ বিষয়টি নজরে আসার পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ওই পতাকা সরিয়ে নেওয়ার কথা বললে বচসার সূত্রপাত হয় । বিজেপির অভিযোগ, এরপরই তাঁদের উপর চড়াও হন তৃণমূল নেতা বিশ্বম্ভর সাহা ও তাঁর ছেলে-সহ অনুগামীরা । মারধরের পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে দাবি বিজেপি কর্মীদের ।

অভিযোগকারী বিজেপি কর্মী সুকুমার সাহা বলেন, "বিশ্বম্ভর সাহা এতদিন তৃণমূলের সক্রিয় নেতা এবং স্থানীয় বিধায়কের নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁর বাড়ির ছাদে বিজেপির পতাকা টাঙানো দেখে আমরা অবাক হয়েছি । পরে ওই পতাকা সরিয়ে নেওয়ার কথা বলতে গেলে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করা হয় এবং হুমকি দেওয়া হয় । আমরা প্রশাসনের কাছে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ।"

BJP trinamool clash
চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের বিজেপির (নিজস্ব ছবি)

মালদার উত্তর বিজেপির সহ-সভাপতি নির্মলচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি তৃণমূলের সক্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিত । শুধু তাই নয়, গণনার আগের দিন পর্যন্ত তিনি বিজেপি নেতাদের হুমকি দিয়েছেন । সরকার পরিবর্তনের পর তিনি এখন বিজেপিতে আসার মরিয়া চেষ্টা করছেন । আমার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ পুলিশকে বলব এই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ।"

BJP trinamool clash
অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা বিশ্বম্ভর সাহা (নিজস্ব ছবি)

যদিও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর সাহা । ফোনে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "আমার ছেলে বিজেপি করে, আমি তৃণমূল করি । আমার ছেলে ছাদে বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়েছিল, ঝান্ডা খুলে দিয়েছি । কাউকে মারধর করা হয়নি । সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ ।"

চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি খতিয়ে দেখব ।"

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