সরকার বদলের পর ঘাসফুল থেকে গেরুয়া ! বিজেপির ঝান্ডা সরানো নিয়ে ধুন্ধুমার
অভিযোগ, তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিজেপির ঝান্ডা লাগানো হয়েছিল ৷ সরাতে গেলে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয় ৷
Published : July 4, 2026 at 4:34 PM IST
মালদা, 4 জুলাই: জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের বাড়ির ছাদে আর নেই ঘাসফুলের পতাকা, তার জায়গায় উড়ছে বিজেপির গেরুয়া ঝান্ডা । আর সেই পতাকা খুলে ফেলার কথা বলতে গিয়েই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মারধর ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷
আর এই অভিযোগ উঠেছে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ও মালতিপুরের তৃণমূল বিধায়কের নির্বাচনী এজেন্ট বিশ্বম্ভর সাহার বিরুদ্ধে । আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদার চাঁচল থানার ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর গ্রামে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার চাঁচলের খেমপুর গ্রামে পঞ্চায়েতের কাশিমপুর এলাকায় জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর সাহা । তাঁর বাড়ির ছাদে তিনি এবং তাঁর ছেলে বিজেপির পতাকা ঝুলিয়েছেন ৷ বিষয়টি নজরে আসার পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ওই পতাকা সরিয়ে নেওয়ার কথা বললে বচসার সূত্রপাত হয় । বিজেপির অভিযোগ, এরপরই তাঁদের উপর চড়াও হন তৃণমূল নেতা বিশ্বম্ভর সাহা ও তাঁর ছেলে-সহ অনুগামীরা । মারধরের পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে দাবি বিজেপি কর্মীদের ।
অভিযোগকারী বিজেপি কর্মী সুকুমার সাহা বলেন, "বিশ্বম্ভর সাহা এতদিন তৃণমূলের সক্রিয় নেতা এবং স্থানীয় বিধায়কের নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁর বাড়ির ছাদে বিজেপির পতাকা টাঙানো দেখে আমরা অবাক হয়েছি । পরে ওই পতাকা সরিয়ে নেওয়ার কথা বলতে গেলে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করা হয় এবং হুমকি দেওয়া হয় । আমরা প্রশাসনের কাছে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ।"
মালদার উত্তর বিজেপির সহ-সভাপতি নির্মলচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি তৃণমূলের সক্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিত । শুধু তাই নয়, গণনার আগের দিন পর্যন্ত তিনি বিজেপি নেতাদের হুমকি দিয়েছেন । সরকার পরিবর্তনের পর তিনি এখন বিজেপিতে আসার মরিয়া চেষ্টা করছেন । আমার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ পুলিশকে বলব এই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ।"
যদিও বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর সাহা । ফোনে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "আমার ছেলে বিজেপি করে, আমি তৃণমূল করি । আমার ছেলে ছাদে বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়েছিল, ঝান্ডা খুলে দিয়েছি । কাউকে মারধর করা হয়নি । সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ ।"
চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি খতিয়ে দেখব ।"