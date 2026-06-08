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অবৈধ বালি কারবারে বাধা! বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য়কে খুনের হুমকি, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

অভিযুক্ত মনোরঞ্জন দে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে আলিপুরদুয়ার থানায়৷

Alipurduar PS
আলিপুরদুয়ার থানা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 6:08 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 8 জুন: অবৈধ বালি কারবারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত আলিপুরদুয়ার৷ এই নিয়ে আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ অভিযুক্ত আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি তৃণমূল কংগ্রেসের মনোরঞ্জন দে ও তাঁর স্ত্রী৷

কী অভিযোগ রয়েছে এই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে? স্থানীয়দের দাবি, মনোরঞ্জন দে অবৈধ বালি কারবারে যুক্ত৷ সেই অবৈধ কারবারে বাধা দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার-1 ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বিজেপির পরিমল ঘোষ৷ সেই সময় তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়৷ যদিও পুলিশের তরফে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি৷ মনোরঞ্জন দে বা তাঁর স্ত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি৷

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ

রবিবার রাতে শতাধিক মানুষের স্বাক্ষর-সহ একটি মাস পিটিশন এবং লিখিত অভিযোগ আলিপুরদুয়ার থানায় জমা দেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা যুব মোর্চার সভাপতি রূপণ দাস। সেই অভিযোগে জানানো হয়েছে, শীলতোর্সা নদীর চরে মনোরঞ্জন দে-র স্ত্রীর নামে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বালির মজুত রয়েছে, যার বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা। গত 5 জুন ওই বালির স্ট্যাক থেকে বেআইনিভাবে বালি সরানোর চেষ্টা চলছিল। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েত সদস্যরা বাধা দিতে গেলে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়৷ শুধু তাই নয়, প্রতিবাদ চালিয়ে গেলে বাড়ি ঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া, আগুন লাগিয়ে দেওয়া এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

বিজেপির কী অভিযোগ?

বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা যুব মোর্চার সভাপতি রূপণ দাস বলেন, ‘‘আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে এই জেলার অন্যতম বড় বালি ব্যবসায়ী। তাঁর বালির সাম্রাজ্যের কথা এলাকার প্রায় সকলেই জানেন। গত দু'দিনে ঠিক কী ঘটেছে, তা আমরা সম্পূর্ণভাবে জানি না৷ তবে 5 জুন সকাল থেকে শীলতোর্সা নদীর চরে তাঁর স্ত্রীর নামে থাকা বিপুল পরিমাণ বালির স্ট্যাক থেকে বালি সরানোর চেষ্টা চলছিল বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন। এলাকাবাসীর দাবি, সেখানে কয়েক কোটি টাকার অবৈধ বালি মজুত রয়েছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এই ঘটনার পর আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা আমার কাছে আসেন এবং একটি গণস্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা দেন। তাঁদের দাবির ভিত্তিতেই আজ আমরা সেই মাস পিটিশন-সহ মনোরঞ্জন দে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমরা চাই পুলিশ নিরপেক্ষভাবে ঘটনার তদন্ত করুক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।’’

আলিপুরদুয়ার-1 ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 12/34 নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য পরিমল ঘোষ বলেন, ‘‘শীলতোর্সা নদীর চরে মজুত করা বালির স্ট্যাক থেকে বালি সরানো হচ্ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে আমি এবং এলাকার কয়েকজন সেখানে গিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি। সেই সময় অভিযুক্তরা আমাকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। শুধু তাই নয়, আমার বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া এবং আগুন লাগিয়ে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে প্রাণ বাঁচাতে আমি সেখান থেকে সরে আসি। পরবর্তীতে নিরাপত্তার স্বার্থে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমি চাই, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক এবং আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।’’

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