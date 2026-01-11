ফের তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষে উত্তপ্ত ভাঙড় ! আহত দু'পক্ষের অনেকে
তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয় ৷ পাশাপাশি লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ ।
Published : January 11, 2026 at 6:13 PM IST
ভাঙড়, 11 জানুয়ারি: ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ভাঙড় ৷ রবিবার তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ তাতে আহত হয়েছেন উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন ৷ রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে ঘটনার এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ভাঙড়ের শানপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চিনিপুকুরে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আইএসএফ । অভিযোগ, ওই শিবিরে যাওয়ার পথে আইএসএফ কর্মীদের উপর তৃণমূলের কিছু কর্মী লাঠি, লোহার রড দিয়ে আক্রমণ চালান । আর তাতেই বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মী গুরুতর আহত হন বলে অভিযোগ এবং আহতদেরকে পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।
হামলার পরই স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে তারা তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে । পুলিশ ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা এবং মারামারি চলতে থাকে ৷ ফলে ঘটনাস্থলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে এবং লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় ।
অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, চিনিপুকুর গ্রামে তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি রাস্তা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেই রাস্তা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করেন আইএসএফের কর্মী সমর্থকরা ৷ এরপর আইএসএফের কর্মীরা তৃণমূলের কর্মীদের উপর হামলা চালান এবং অনুষ্ঠান বানচাল করার চেষ্টা করেন । তারপর আইএসএফ এবং তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন । আহতদের জিরানগাছা হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায় ৷ সড়কে তীব্র যানজটের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে । পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কাশিপুর থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । পরে এলাকায় পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজন পড়ে ।
ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, "ভাঙড়ে পরিবেশকে অশান্ত করার জন্য বারবার চেষ্টা করছে আইএসএফ । আজ তৃণমূল কর্মীদেরকে মারধর করেছে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা ৷ আমরা ইতিমধ্যে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ প্রশাসনের উপর আশ্বাস রয়েছে ৷ দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে ।"
ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "ক্যানিং থেকে তৃণমূলের গুন্ডাদের নিয়ে ভাঙড়কে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে শওকত মোল্লা । আইএসএফের পক্ষ থেকে এলাকায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ৷ সেই রক্তদান শিবির বানচাল করার জন্য তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা হঠাৎই আইএসএফের কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায় । এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে ৷ আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । সম্পূর্ণ বিষয় আমরা কাশিপুর থানায় জানিয়েছি ।"
পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে । দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে ৷