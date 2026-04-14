ভোটের মুখে পাহাড়ের শাসক দলে বড়সড় ধস ! রাজু বিস্তার উপস্থিতিতে বিজেপিতে তৃণমূলের হেভিওয়েটরা

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এদিন আইজিজেএফ-এও যোগ দিলেন অনেকে ৷

রাজু বিস্তার উপস্থিতিতে বিজেপিতে তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতারা
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 14, 2026 at 8:33 PM IST

দার্জিলিং, 14 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । ঠিক তার আগেই পাহাড়ে বড়সড় ভাঙনের মুখে পড়ল শাসক দল । ভোটের আগে পাহাড়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে দলবদলের খেলা । মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের লপচু পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমন প্রধান-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একঝাঁক যুব ও প্রভাবশালী নেতা বিজেপি-র ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন । দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান । কর্মসূচিতে সাংসদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অনুপ গাদাল ও বিষ্ণু গোলে ।

এদিন পাহাড়ের রঙ্গলি-রঙ্গলিয়ট ব্লকের একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব তৃণমূলে ইস্তফা দিয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন । তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তৃণমূল সিনকোনা প্ল্যান্টেশন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ৷ বুদ্ধ মোক্তান, রঙ্গলি-রঙ্গলিয়ট ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বিএস রাই, ওই ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের উপদেষ্টা ভানু দং, ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দর্শন রাই-সহ অন্যান্যরা ।

আইজিজেএফেও যোগ দিলেন অনেকে

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের ওপর ভরসা রেখেই এই যোগদান । পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের তৃণমূল স্তরের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন প্রমাণ করে যে মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছেন । বিশেষ করে যুব সমাজ এখন প্রগতি এবং সমান সুযোগের পক্ষে সওয়াল করছে ।"

নেতাদের স্বাগত জানালেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, 23 এপ্রিলের ভোটের ঠিক আগে এই যোগদান পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে । দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ নেতাদের দলত্যাগ তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তির ওপর বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে । অন্যদিকে রাজু বিস্তা দাবি করেছেন, বিজেপি-র 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' মন্ত্রেই পাহাড়ের মানুষ একজোট হচ্ছেন । ভোটের প্রচার যখন তুঙ্গে, তখন এই দলবদল পাহাড়ের নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজেপি-কে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে দিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

তৃণমূল কংগ্রেসের একঝাঁক যুব নেতা বিজেপিতে

একই দিনে পাহাড়ের রাজনীতিতে নিজেদের শক্তি বাড়াল অজয় এডওয়ার্ডসের নেতৃত্বাধীন দল ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট । দার্জিলিংয়ের টর্জম মঙ্গর গ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে 25টি পরিবার এদিন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (IGJF)-এর পতাকা হাতে তুলে নেয় । নবাগত সমর্থকদের দাবি, "পাহাড়ে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারেন একমাত্র অজয় এডওয়ার্ডস ।"

বিজেপি-র ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন তৃণমূল নেতারা

দলবদলকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় আইজিজেএফ-এর একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে । সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত পদাধিকারীরা হলেন সভাপতি: নিমা ছিরিং লেপচা, সহ-সভাপতি: দেবরাজ লিম্বু, সচিব: কল্পনা তামাং, কোষাধ্যক্ষ: কমলা রাই, প্রধান উপদেষ্টা: ঝরনা রাই ।

