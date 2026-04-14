ভোটের মুখে পাহাড়ের শাসক দলে বড়সড় ধস ! রাজু বিস্তার উপস্থিতিতে বিজেপিতে তৃণমূলের হেভিওয়েটরা

ভোটের মুখে পাহাড়ের শাসক দলে বড়সড় ধস ! রাজু বিস্তার উপস্থিতিতে বিজেপিতে তৃণমূলের হেভিওয়েটরা
বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এদিন আইজিজেএফ-এও যোগ দিলেন অনেকে ৷
Published : April 14, 2026 at 8:33 PM IST
দার্জিলিং, 14 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । ঠিক তার আগেই পাহাড়ে বড়সড় ভাঙনের মুখে পড়ল শাসক দল । ভোটের আগে পাহাড়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে দলবদলের খেলা । মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের লপচু পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমন প্রধান-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একঝাঁক যুব ও প্রভাবশালী নেতা বিজেপি-র ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন । দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান । কর্মসূচিতে সাংসদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অনুপ গাদাল ও বিষ্ণু গোলে ।
এদিন পাহাড়ের রঙ্গলি-রঙ্গলিয়ট ব্লকের একঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব তৃণমূলে ইস্তফা দিয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন । তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তৃণমূল সিনকোনা প্ল্যান্টেশন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ৷ বুদ্ধ মোক্তান, রঙ্গলি-রঙ্গলিয়ট ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বিএস রাই, ওই ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের উপদেষ্টা ভানু দং, ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দর্শন রাই-সহ অন্যান্যরা ।
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের ওপর ভরসা রেখেই এই যোগদান । পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের তৃণমূল স্তরের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন প্রমাণ করে যে মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছেন । বিশেষ করে যুব সমাজ এখন প্রগতি এবং সমান সুযোগের পক্ষে সওয়াল করছে ।"
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, 23 এপ্রিলের ভোটের ঠিক আগে এই যোগদান পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে । দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ নেতাদের দলত্যাগ তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তির ওপর বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে । অন্যদিকে রাজু বিস্তা দাবি করেছেন, বিজেপি-র 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' মন্ত্রেই পাহাড়ের মানুষ একজোট হচ্ছেন । ভোটের প্রচার যখন তুঙ্গে, তখন এই দলবদল পাহাড়ের নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজেপি-কে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে দিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
একই দিনে পাহাড়ের রাজনীতিতে নিজেদের শক্তি বাড়াল অজয় এডওয়ার্ডসের নেতৃত্বাধীন দল ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট । দার্জিলিংয়ের টর্জম মঙ্গর গ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে 25টি পরিবার এদিন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (IGJF)-এর পতাকা হাতে তুলে নেয় । নবাগত সমর্থকদের দাবি, "পাহাড়ে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারেন একমাত্র অজয় এডওয়ার্ডস ।"
দলবদলকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় আইজিজেএফ-এর একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে । সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত পদাধিকারীরা হলেন সভাপতি: নিমা ছিরিং লেপচা, সহ-সভাপতি: দেবরাজ লিম্বু, সচিব: কল্পনা তামাং, কোষাধ্যক্ষ: কমলা রাই, প্রধান উপদেষ্টা: ঝরনা রাই ।