লক্ষ্য SIR বিরোধিতা ও ভোটের প্রচার, আসছে 'খেলা হবে' ধাঁচে তৃণমূলের নতুন গান
2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এই গানকেও তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বলে সূত্রের খবর ।
Published : November 20, 2025 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূলের নতুন কৌশল ৷ 'খেলা হবে'-র পথে হেঁটে এবার প্রতিবাদের গান আনছে শাসকদল ৷ আগামী সপ্তাহে ওই গান প্রকাশিত হবে বলে খবর তৃণমূল সূত্রে ৷
মূলত লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে । তার মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর । এই ইস্যুটি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাপানউতোর তৈরি হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরপর বিবৃতি, পোস্ট এবং প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন । বুধবারও তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এসআইআর-এর বিরোধিতা করে তীব্র ভাষায় কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন ।
'খেলা হবে' ধাঁচে গান
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বার্তা আরও স্পষ্ট করতে এবার তৃণমূল কংগ্রেস বাজারে আনতে চলেছে একটি নতুন গান ৷ যেমনটা হয়েছিল 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'খেলা হবে' গান প্রকাশের সময় । আগামী সপ্তাহেই প্রকাশ পেতে চলেছে দলের নতুন রাজনৈতিক গানটি, যা পুরোপুরি এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করেই তৈরি ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 'খেলা হবে' গানের মতোই এই গানকেও তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে । 2021 সালে 'খেলা হবে' গান যেমন সংগঠিত করেছিল কর্মী-সমর্থকদের, বাড়িয়ে দিয়েছিল মাঠ পর্যায়ের প্রচারের গতি-তেমনই এবারও নতুন গানটির মাধ্যমে রাজ্যের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে দল ।
গানের মাধ্যমে রাজনৈতিক বার্তা
সূত্রের দাবি, গানটিতে থাকবে তৃণমূলের প্রধান রাজনৈতিক অবস্থান-এসআইআর নিয়ে দলের আপত্তি, কেন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৃণমূলের প্রশ্ন এবং এই সিদ্ধান্তকে 'ফেডারেল কাঠামোর বিপরীতে কেন্দ্রের চাপিয়ে দেওয়া পদক্ষেপ' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা । একই সঙ্গে গানটিতে থাকবে সাধারণ মানুষের ভাষায় দলের বক্তব্য, যাতে তা সহজেই প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যায় ।
তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সূত্র বলছে, গানটি শুধু কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছে । এক শীর্ষস্তরীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতার কথায়, "এসআইআর ইস্যুটি এখন মানুষের ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয় । তাই দল চায় একটি সহজ, ছন্দময় গান, যা একদিকে প্রতিবাদের ভাষা, অন্যদিকে প্রচারের হাতিয়ার হবে ।"
সোশাল মিডিয়ায় গানের প্রকাশ
2021 সালে 'খেলা হবে' গান যেভাবে রাজ্যের গ্রাম-শহর জুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, এবারও দল সেই ধাঁচ বজায় রেখে নতুন গান তৈরিতে আগ্রহী । জানা গিয়েছে, ভিডিও-সহ পুরো গানটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছাড়া হবে এবং সোশাল মিডিয়া-সহ মাঠ পর্যায়ে প্রচারেও তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হবে ।
রাজনৈতিক মহলে এখন নজর এই গানকেই ঘিরে ৷ এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস কতটা আক্রমণাত্মক বার্তা দেয় এবং গানটি জনগণের মধ্যে কতটা সাড়া ফেলে, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবপক্ষ । দলের তরফে এখনও সরকারিভাবে গান প্রকাশের তারিখ ঘোষণা না হলেও তৃণমূল সূত্র নিশ্চিত করেছে আগামী সপ্তাহেই আসছে এসআইআর বিরোধিতার গান ৷ যার মাধ্যমে তৃণমূল নিজেদের লড়াইয়ের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে বাংলার ঘরে ঘরে ।