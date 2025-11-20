ETV Bharat / politics

লক্ষ্য SIR বিরোধিতা ও ভোটের প্রচার, আসছে 'খেলা হবে' ধাঁচে তৃণমূলের নতুন গান

2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এই গানকেও তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বলে সূত্রের খবর ।

Trinamool SIR song
SIR ইস্যুতে নতুন গান আনছে তৃণমূল (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 নভেম্বর: এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূলের নতুন কৌশল ৷ 'খেলা হবে'-র পথে হেঁটে এবার প্রতিবাদের গান আনছে শাসকদল ৷ আগামী সপ্তাহে ওই গান প্রকাশিত হবে বলে খবর তৃণমূল সূত্রে ৷

মূলত লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে । তার মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর । এই ইস্যুটি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাপানউতোর তৈরি হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরপর বিবৃতি, পোস্ট এবং প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন । বুধবারও তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এসআইআর-এর বিরোধিতা করে তীব্র ভাষায় কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন ।

'খেলা হবে' ধাঁচে গান

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বার্তা আরও স্পষ্ট করতে এবার তৃণমূল কংগ্রেস বাজারে আনতে চলেছে একটি নতুন গান ৷ যেমনটা হয়েছিল 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'খেলা হবে' গান প্রকাশের সময় । আগামী সপ্তাহেই প্রকাশ পেতে চলেছে দলের নতুন রাজনৈতিক গানটি, যা পুরোপুরি এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করেই তৈরি ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 'খেলা হবে' গানের মতোই এই গানকেও তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে । 2021 সালে 'খেলা হবে' গান যেমন সংগঠিত করেছিল কর্মী-সমর্থকদের, বাড়িয়ে দিয়েছিল মাঠ পর্যায়ের প্রচারের গতি-তেমনই এবারও নতুন গানটির মাধ্যমে রাজ্যের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে দল ।

গানের মাধ্যমে রাজনৈতিক বার্তা

সূত্রের দাবি, গানটিতে থাকবে তৃণমূলের প্রধান রাজনৈতিক অবস্থান-এসআইআর নিয়ে দলের আপত্তি, কেন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৃণমূলের প্রশ্ন এবং এই সিদ্ধান্তকে 'ফেডারেল কাঠামোর বিপরীতে কেন্দ্রের চাপিয়ে দেওয়া পদক্ষেপ' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা । একই সঙ্গে গানটিতে থাকবে সাধারণ মানুষের ভাষায় দলের বক্তব্য, যাতে তা সহজেই প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যায় ।

তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সূত্র বলছে, গানটি শুধু কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছে । এক শীর্ষস্তরীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতার কথায়, "এসআইআর ইস্যুটি এখন মানুষের ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয় । তাই দল চায় একটি সহজ, ছন্দময় গান, যা একদিকে প্রতিবাদের ভাষা, অন্যদিকে প্রচারের হাতিয়ার হবে ।"

সোশাল মিডিয়ায় গানের প্রকাশ

2021 সালে 'খেলা হবে' গান যেভাবে রাজ্যের গ্রাম-শহর জুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, এবারও দল সেই ধাঁচ বজায় রেখে নতুন গান তৈরিতে আগ্রহী । জানা গিয়েছে, ভিডিও-সহ পুরো গানটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছাড়া হবে এবং সোশাল মিডিয়া-সহ মাঠ পর্যায়ে প্রচারেও তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হবে ।

রাজনৈতিক মহলে এখন নজর এই গানকেই ঘিরে ৷ এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস কতটা আক্রমণাত্মক বার্তা দেয় এবং গানটি জনগণের মধ্যে কতটা সাড়া ফেলে, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবপক্ষ । দলের তরফে এখনও সরকারিভাবে গান প্রকাশের তারিখ ঘোষণা না হলেও তৃণমূল সূত্র নিশ্চিত করেছে আগামী সপ্তাহেই আসছে এসআইআর বিরোধিতার গান ৷ যার মাধ্যমে তৃণমূল নিজেদের লড়াইয়ের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে বাংলার ঘরে ঘরে ।

TAGGED:

TRINAMOOL SIR SONG
SIR PROTEST SONG OF TMC
এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূলের গান
তৃণমূলের নতুন গান
SONG ON SIR ISSUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.