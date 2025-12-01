ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! 2 প্রাক্তন কাউন্সিলরের অনুগামীদের সংঘর্ষে আহত 5
পার্টিগত নয়, ক্লাবগত সমস্যার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্য ৷
Published : December 1, 2025 at 2:06 PM IST
দুর্গাপুর, 1 ডিসেম্বর: শ্রমিক নিয়োগকে ঘিরে দুর্গাপুরে শাসকদলের মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল ৷ দুই প্রাক্তন কাউন্সিলরের দ্বন্দ্বে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি এবিএল টাউনশিপে । ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী । সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুই পক্ষের পাঁচজন কর্মী । তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি দলের দুই কর্মী ।
তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে দুর্গাপুর নগর নিগমের 26 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপেন মাঝির অনুগামীদের বিরুদ্ধে । পালটা বাঁশ, লাঠি দিয়ে তাঁদের মারধরের অভিযোগ 25 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপঙ্কর লাহার অনুগামীদের বিরুদ্ধে । এই ঘটনাকে কটাক্ষ করে বিজেপির দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগোচ্ছে ততই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিচ্ছে তৃণমূলে ৷
দুর্গাপুরের 26 নম্বর ওয়ার্ডের এবিএল টাউনশিপে রয়েছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় । সেখানে বসেই দলীয় কাজকর্ম হয় । শ্রমিকদের কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা হয় । বর্তমানে এসআইআর নিয়েও কাজকর্ম চলে সেখানে । রবিবার রাতেও সেই নিয়েই আলোচনা চলছিল । তখনই শুরু হয় গণ্ডগোল । বাঁশ, লাঠি-সোটা, ইট নিয়ে চলে দুই পক্ষের লড়াই । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকেও বেশ বেগ পেতে হয় ।
26 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপেন মাঝির অভিযোগ, "আমি সুভাষপল্লির দলীয় কার্যালয়ে এসআইআর-এর কাজ করছিলাম । তখনই আমার কাছে খবর যায়, গণ্ডগোল চলছে শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে । সেই গণ্ডগোলের মূল কারণ, 25 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরের অনুগামী রঞ্জিত পণ্ডিতের নেতৃত্বে কয়েকজন বহিরাগতের কারখানায় নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চলছিল । কিন্তু কয়েকদিন আগেই এলাকার বেশ কয়েকজন ছেলেকে বেসরকারি কারখানায় কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাঁরা এবং আমাদের কিছু ছেলেরা শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে গিয়ে তারই প্রতিবাদ করেন । তখনই রঞ্জিত পণ্ডিতের লোকজন লাঠি, ইট নিয়ে আমাদের ছেলেদের উপর হামলা চালায় । এতেই চরম উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । আমিও ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম । পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় ।"
পালটা দীপঙ্কর লাহার অনুগামী রঞ্জিত পণ্ডতের অভিযোগ, "আমরা এসআইআর-এর কাজ করছিলাম । তখনই 26 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপেন মাঝির লোকজন আমাদের ওপর চড়াও হন । বাঁশ, লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় । পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি । আমরা ওদের শাস্তি চাইছি ।"
এদিকে, এই ঘটনাকে কটাক্ষ করে জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগোচ্ছে, ততই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়ছে । মারামারি হচ্ছে । নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব হচ্ছে । আরও কত কী দেখতে পাবেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ।"
যদিও বিরোধীদের কথায় গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন নেতৃত্ব । তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্য মানস অধিকারী বলেন, "আমরা এসআইআর-এর কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত । নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কোনও ব্যাপার নেই । তবুও আমরা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি ।পার্টিগত কোনও সমস্যা এতে নেই । ক্লাবগত সমস্যার জেরেই এই ঘটনা বলে শুনেছি ।"