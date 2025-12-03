ভোট এগিয়ে আসতেই মালদায় বাড়ছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল !

ভোট এগিয়ে আসতেই মালদায় বাড়ছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল !
যদিও বশিষ্ঠ ত্রিবেদীর মন্তব্যকে আমল দেননি জেলা তৃণমূলের চেয়ারপার্সন ৷ এই নিয়ে ভোটের মুখে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷
Published : December 3, 2025 at 7:56 PM IST
মালদা, 3 ডিসেম্বর: বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে ৷ মালদা জেলা তৃণমূলের পুরনো ঘা আবার বিষিয়ে উঠতে শুরু করেছে ৷ যে কোনও নির্বাচনের আগেই যা দেখে অভ্যস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা ৷ এবারও তৃণমূল নেত্রী জেলায় পা রাখার ঠিক আগের মুহূর্তে দলের জেলা নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুললেন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ তথা পুরাতন মালদা পুরসভার ছ’দফার কাউন্সিলর বশিষ্ঠ ত্রিবেদী ৷
তাঁর মন্তব্যেই পরিষ্কার, ভোটের মুখে ঘাসফুল শিবিরের অতি পরিচিত গোষ্ঠীকোন্দল ফের মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে জেলায় ৷ যদিও তাঁর মন্তব্যে কোনও আমল দেননি জেলা তৃণমূলের চেয়ারপার্সন ৷ তবে এনিয়ে ভোটের মুখে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সম্প্রতি পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এখনও ওই পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়নি ৷ কার্তিক ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়া নিয়ে বোর্ড অফ কাউন্সিলর্স সভা ডাকেন ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম ৷ সেই বিওসি সভায় 19 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা আইএনটিটিইউসি’র জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার সরব হন ৷ ওই বিওসিকে অবৈধ দাবি করে তিনি রেজুলেশন খাতা কেড়ে বেশ কিছু কাউন্সিলরের স্বাক্ষর কেটে দেন ৷ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এনিয়ে বিশ্বজিতবাবুর বিরুদ্ধে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ভাইস চেয়ারম্যান ৷
এই ইস্যুতে এবার সরব হয়েছেন 6 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বশিষ্ঠ ত্রিবেদী ৷ তিনি বলছেন, "পুরসভার চেয়ারম্যানকে সরাতে হলে আগেই করতে হত ৷ তাহলে নতুন চেয়ারম্যান ওয়ার্ডগুলোকে গোছাতে পারতেন ৷ সামনে নির্বাচন ৷ তার আগেই এই সিদ্ধান্তে আমাদের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ আমি কোনও দলে নেই ৷ কিন্তু বিষয়টি আমি লক্ষ্য করেছি ৷ ব্যক্তিস্বার্থ নয়, আগে পার্টির স্বার্থটাই সবাইকে দেখতে হবে ৷ পুরসভায় যা চলছে তাতে খারাপ লাগছে ৷ কর্মীদের মনোবল এতে নষ্ট হচ্ছে ৷ আখেরে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে ৷ নতুন চেয়ারম্যানের নাম এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ এতদিনে নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা উচিত ছিল ৷"
তিনি আরও বলেন, "মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথা বলছে ৷ বলছে, এর পিছনে টাকা-পয়সার লেনদেন হচ্ছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের সরকার হলে পুরভোট তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ৷ 40 বছরের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, এবার আমরা এই আসনে জিততাম ৷ এখানকার বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না ৷ বিজেপির লোকজনই তাঁর বিরোধিতা করছে ৷ কিন্তু এই ডামাডোলে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে ৷"
তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান চৈতালি ঘোষ সরকার অবশ্য বলছেন, "কে কী বলছে, সেটা আমাদের কাছে নগণ্য ৷ বিরোধীরা সবসময় আমাদের দলের সমালোচনা করে ৷ কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ দেখে ৷ আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কিছু ভেবেই এসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ৷ এতে কর্মীদের মনোবল ভাঙার কোনও কারণ নেই ৷ রাজ্য নেতৃত্ব ভাবনাচিন্তা করেই সবকিছু করেছেন ৷ আগামী দিনে মানুষ নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারবেন ৷ সবাই কাজ করছে, আগামীতেও কাজ করবে ৷ হয়তো নতুন মুখ এনে কাউকে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷"
বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি ৷ দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বশিষ্ঠ ত্রিবেদী একদম সঠিক কথা বলেছেন ৷ চেয়ারম্যান সরাতে লেনদেন হয়েছে ৷ নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগেও লেনদেন হবে ৷ সেটা সবাই জানে ৷ এটা লেনদেনেরই সময় ৷ ওই দলের নেতা-কর্মীরা এসবে অভ্যস্ত ৷ সেটা তৃণমূল দলের একজন কাউন্সিলর শুধু স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ এই বাস্তব কথাটা বলে উনি আর দলে থাকবেন কি না সেটাই এখন চিন্তার বিষয় ৷ কারণ, বাস্তব কথা বলে তৃণমূলে থাকা যায় না ৷"