বিজেপির ঘাঁটিতে জোড়াফুল ফোটাতে মরিয়া প্রকাশ ! আলিপুরদুয়ারে কী কৌশল

বিজেপির ঘাঁটিতে জোড়াফুল ফোটাতে মরিয়া প্রকাশ ! আলিপুরদুয়ারে কী কৌশল
রাজনৈতিক সমীকরণ, চা-বাগান এলাকার সমস্যা, বন্যপ্রাণীর উপদ্রব, উন্নয়নের খতিয়ান- বিভিন্ন ইস্যুুতে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক। অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ।
Published : April 15, 2026 at 7:42 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 14 এপ্রিল: এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে আলিপুরদুয়ার জেলা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে । গত কয়েকটি নির্বাচনে এই জেলায় বিজেপির দাপট চোখে পড়ার মতো-2019 ও 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে 2021 সালের বিধানসভা, সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে গেরুয়া শিবির ।
ফলে স্বাভাবিকভাবেই আলিপুর দুয়ারে এবারের ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ । এই পরিস্থিতিতে জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ, চা-বাগান এলাকার সমস্যা, বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে শুরু করে উন্নয়নের খতিয়ান- সব কিছু নিয়েই ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক।
প্রশ্ন: গত কয়েকটি নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারে বিজেপির একচেটিয়া সাফল্য, এবার লড়াইটা কতটা কঠিন?
প্রকাশ চিক বরাইক: নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ আছে । 2019, 2021 এর ভোটে জেলায় বিজেপি ভালো ফল করেছিল ঠিকই তবে এবারের নির্বাচন আলাদা । এবার উন্নয়নের ভিত্তিতে ভোট হবে । মানুষ বুঝতে পেরেছেন, বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কিছু করেনি । আমরা বিশ্বাস করি, এবারের বিধানসভায় আলিপুরদুয়ারের আসনগুলো তৃণমূলের ঝুলিতেই যাবে ।
প্রশ্ন: চা-বাগান এলাকার সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে। কী কাজ হয়েছে?
উত্তর: চা-বাগানের সমস্যা আমরা প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি । মেডিকেল পরিষেবার কথা আমরা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলাম । তার ফলেই 53টি চা-বাগানে হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, যার মধ্যে 14টি ইতিমধ্যেই চালু । অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও শুরু হয়েছে।
95টি বাগানের মধ্যে 34টি বাগানে ক্রেস হাইজ হয়ে গেছে । এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাস পরিষেবা চালু হয়েছে । 'চা সুন্দরী' প্রকল্প, জমির পাট্টা দেওয়া- এসবই বাস্তবায়িত হয়েছে ।
প্রশ্ন: শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে কী অগ্রগতি?
উত্তর: আগে যেখানে শ্রমিকদের মজুরি 67 টাকা ছিল, এখন তা বেড়ে 250 টাকায় পৌঁছেছে । আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেছেন, সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যে এই মজুরি 300 টাকায় উন্নীত করা হবে । উনি যা বলেন, তা কাজেও করে দেখান ।
প্রশ্ন: 2015 সাল থেকে নুন্যতম মতজুরি কার্যকর কেন করা গেল না ?
উত্তর: এটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে । ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । ইতিমধ্যে কয়েকটি বৈঠকও হয়েছে । সেই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । আমরা আশাবাদী, সরকার গঠনের পরেই তা কার্যকর হবে ।
প্রশ্ন: বন্যপ্রাণীর আক্রমণ ও লোকালয়ের ক্ষতি, সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে?
উত্তর: এই সমস্যাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই । হাতির করিডোর পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা রয়েছে । বন দফতর এই বিষয়ে কাজ করছে । এছাড়া বন্যপ্রাণীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে । বন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সাহায্য পাওয়া যায় ।
প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গে হড়পা বান একটা বড় সমস্যা । প্রতিবছর বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় ?
উত্তর: প্রতি বছর রায়ডাক, তোর্ষা, সুকৃতি নদীর বানে ব্যাপক ক্ষতি হয় । আমি সংসদে 'ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন' গঠনের দাবি তুলেছি । আসামের জন্য ব্রহ্মপুত্র বোর্ড থাকলে উত্তরবঙ্গের জন্য কেন আলাদা ব্যবস্থা থাকবে না ? এই দাবি আমরা জোরালোভাবে তুলছি । গণতান্ত্রিক দেশে গণদেবতা এর জবাব দেবেন ।
প্রশ্ন: নদীতে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর তোলার অভিযোগ কতটা সত্যি?
উত্তর: বিজেপির কিছু নেতা অভিযোগ করছেন, কিন্তু তারাই নানা বিতর্কে জড়িত । কুমারগ্রামের বিধায়ককে সবাই 'বালু বিধায়ক' বলেই চেনেন ! তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে । আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি । ইতিমধ্যেই আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে । প্রয়োজন হলে আদালতের দ্বারস্থ হব ।
প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ফলাফল কেমন হতে পারে?
উত্তর: আমরা খুবই আশাবাদী । মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে, বিশেষ করে বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে । মানুষ তার জবাব ভোটেই দেবে । আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে আন্দোলন করেছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন । সেই বার্তাই মানুষের মধ্যে পৌঁছেছে ।
প্রশ্ন: প্রচারে শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত আসছেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, সমস্যার সমাধান করছেন । এতে মানুষের আস্থা বাড়ছে ।
এবারের ভোটে আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে যে কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা স্বীকার করছেন স্বয়ং জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক । তবে তাঁর কথায় আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট-উন্নয়ন, চা-বাগান এলাকার কাজ এবং জনসংযোগই হবে তৃণমূলের মূল হাতিয়ার । বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত এই জেলায় শেষ হাসি কে হাসবে, তা অবশ্য জানা যাবে 4 মে ভোটবাক্স খোলার পরই!
