ডামি EVM-সহ বুথের 100 মিটারের মধ্যে বসে তৃণমূল কর্মীরা, ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ

পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভা এলাকার ঘটনা৷ ঘটনাস্থলে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা৷

TMC Accused of Influencing Voters
তৃণমূলের ডামি ইভিএম বাতিল করে নিয়ে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 12:10 PM IST

গলসি (পূর্ব বর্ধমান), 29 এপ্রিল: বুথের একশো মিটারের মধ্যে বসে ডামি ইভিএম নিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভা এলাকায়৷ পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ডামি ইভিএমটি বাজেয়াপ্ত করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা৷ অভিযোগ, জওয়ানদের আসতে দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তৃণমূল কর্মীরা৷ ফলে কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা যায়নি বলেই জানা গিয়েছে৷

বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে গলসি বিধানসভার বুদবুদের বড়চাতরা এলাকায়৷ অভিযোগ, বুথের 100 মিটারের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় গড়েছিল৷ সেই কার্যালয়ে কয়েকজন তৃণমূল কর্মী একটি ডামি ইভিএম নিয়ে বসেছিলেন৷ সেখানে বসেই ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন তৃণমূলে ভোট দেওয়ার জন্য৷

এই ঘটনা যখন চলছিল, তখন সেখানে পৌঁছায় নির্বাচন কমিশনের কুইক রেসপন্স টিম বা কিউআরটি টিম৷ বুথের 100 মিটারের মধ্যে তৃণমূল কার্যালয় দেখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সেখানে যান৷ অভিযোগ, জওয়ানদের দেখে সেখান থেকে পালিয়ে যান তৃণমূল কর্মীরা৷ তার পর সেখানে গিয়ে ডামি ইভিএমটি বাজেয়াপ্ত করে নেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা৷ ফলে এই ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি৷

এছাড়া ওই বিধানসভা এলাকায় একটি দোকানে জমায়েত করে থাকা কয়েকজন যুবককেও নির্বাচন কমিশনের কিউআরটি টিম বের করে দেয় বলেও জানা গিয়েছে৷

উল্লেখ্য, গলসি বিধানসভা বরাবর বামেদের গড় হিসেবে পরিচিত ছিল৷ 2011 সালেও সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী সুনীল মণ্ডল জয়ী হন৷ পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন৷ 2014 সালে সুনীল মণ্ডল লোকসভার সাংসদ হয়ে যাওয়ায় গলসিতে উপ-নির্বাচন হয়৷ সেবারই প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়৷ তার পর থেকে ওই আসন তৃণমূলের দখলে রয়েছে৷

এবার ওই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী অলোককুমার মাজি৷ তাঁর প্রতিপক্ষে রয়েছেন বিজেপির রাজু পাত্র এবং সিপিআইএমের মণিমালা দাস৷ বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী সঠিক কাজ করেছে৷ নকল-ডুপ্লিকেট এসব তো তৃণমূলের সংস্কৃতি৷ ওদের আসল বলে কিছু নেই৷ সরকারও আসল নয়৷ তৃণমূল তো দল নয়, একটা কোম্পানি৷ ওদের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে৷

অন্যদিকে গলসির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অলককুমার মাজি বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বাহিনী সকাল থেকে সেই সব এলাকাগুলিতে তৎপর, যেগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটারদের আধিক্য রয়েছে। নিরীহ মানুষরা ভোটের দিনে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছেন, তাঁদেরকে লাঠিপেটা করছেন। বুথ থেকে অনেক দূরে মানুষজন থাকলেও তাঁদেরকে মারধর করা হচ্ছে। এই অন্যায়ের বদলা মানুষ নেবেন। বুথ থেকে অনেক দূরে আমাদের কর্মীরা বসে আছেন। তাদেরকে অযথা বেছে বেছে হেনস্তা করা হচ্ছে। বিজেপির ক্যাম্পগুলোতে এরা কিছুই করছে না।’’

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
TRINAMOOL CONGRESS
DUMMY EVM
গলসি বিধানসভা
TMC ACCUSED OF INFLUENCING VOTERS

