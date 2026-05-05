রাজ্যের 9 জেলায় শূন্য ঘাসফুল, পদ্ম উত্থানের কারণ খুঁজল ইটিভি ভারত

রাজ্যের 9 জেলায় শূন্য ঘাসফুল, পদ্ম উত্থানের কারণ খুঁজল ইটিভি ভারত
Published : May 5, 2026 at 7:53 PM IST
মালদা, 5 মে: কোথাও আরাধ্য ভেবে, কোথাও বা চাঁদ বণিকের মতো বিজেপির পুজো করেছে আমজনতা ৷ তার সঙ্গে রয়েছে ধর্মীয় মেরুকরণ ৷ এবারের ভোটে সেই ছবিই ধরা পড়েছে পাহাড় থেকে সাগরে ৷ শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে ইভিএম-এ ৷ ক্ষোভের সেই বারুদে রাজ্যের ন’টি জেলায় পুড়ে খাক ঘাসফুল ৷ শুধুই শূন্যতা ৷
এর মধ্যে রয়েছে উত্তরের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং আর আলিপুরদুয়ার, জঙ্গলমহলের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর ঝাড়গ্রাম ৷ তার সঙ্গে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান ৷ প্রতিটি জেলায় শূন্য হওয়ার মূল কারণ হিসাবে উঠে আসছে তৃণমূলের উপর থেকে নিচুতলার কর্মীদের অপরিসীম ঔদ্ধত্য, দুর্বিনীত আচরণ, সীমাহীন দুর্নীতি এবং আরও কিছু ৷ কোথাও চুপ থেকে মানুষের সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ হওয়ার প্রহর গুনেছে গেরুয়া শিবির ৷ কোথাও আবার মানুষের দিকে এগিয়ে দিয়েছে সহায়তার হাত ৷
পাহাড় ও তরাই এলাকার ভোট রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হিসাবে সবার আগে ধরা হয় চা-বলয়কে ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই চা-বলয়ের কাছের মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছে আরএসএস ৷ সংঘের তরফে বিভিন্ন জায়গায় চালু করা হয়েছে একর বিদ্যালয় ৷ কোনও শিক্ষিত মানুষ চা-বাগানের ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে গিয়েছেন ৷ চা-বাগানের শ্রমিকদের নৈমিত্তিক কাজকর্মে সহায়তা করেছেন ৷ কয়েক বছর ধরে এই কর্মকাণ্ড চলেছে ৷ ধীরে ধীরে সংঘ ঘনিষ্ঠরা হয়ে উঠেছেন চা-শ্রমিকদের কাছের মানুষ ৷ আর এই চার জেলার যেসব জায়গায় চা-শ্রমিকদের অস্তিত্ব নগণ্য, সেখানে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছে বিজেপি ৷ এর সঙ্গে রয়েছে বামের ভোট রামে যাওয়া আর পাহাড়ের আসনগুলিতে বিজেপির সঙ্গে স্থানীয় দলের কৌশলী জোট ৷ ফলস্বরূপ, চার জেলার 22টি আসনের কোথাও ঘাসফুল ফোটেনি ৷ উলটে এবার মাটিগাড়া নকশালবাড়ি কেন্দ্র লাখপতি বিধায়ক উপহার দিয়েছে রাজ্যবাসীকে ৷ ওই কেন্দ্রে এক লাখ তিন হাজার ভোটে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন ৷
পশ্চিমের জঙ্গলমহলের তিন জেলায় গেরুয়া রেনেসাঁর কারণটা অবশ্য পাহাড়-তরাইয়ের সঙ্গে মেলে না ৷ এই এলাকায় তিন জেলা ৷ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম ৷ তিন জেলার মোট আসন সংখ্যা 25৷ এই আসনগুলিতে এবার ভোটের ক্যাচলাইন ছিল, মমতা বনাম জনতা ৷ এলাকার ভোটাররা ধরে নিয়েছিলেন, তৃণমূলের বিকল্প শুধুমাত্র বিজেপি হতে পারে ৷ বাম কিংবা কংগ্রেস এখনও ঘাসফুলের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি ৷ তাই তাঁরা ঢেলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন ৷ সবাই যে ভালোবেসে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন তাও নয় ৷ অনেকে চাঁদ বণিকের শিবপুজোর মতো বাম হাতে পদ্মের বোতামে চাপ দিয়েছেন ৷ এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ধর্মীয় মেরুকরণ ৷
সবচেয়ে বড় বিষয়, জঙ্গলমহলে সংখ্যালঘু ভোটারের হার শতকরা আট থেকে নয় শতাংশ হলেও অনেক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথের ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে, সংখ্যালঘুরাও এবার বিজেপিকে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রক হিসাবে বেছে নিয়েছেন ৷ তবে রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, এই এলাকার ভোটাররা দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাবাপন্ন ৷ একুশের নির্বাচনেও বাঁকুড়ার 12টি আসনের মধ্যে আটটি গিয়েছিল বিজেপির দখলে ৷
জঙ্গলমহলের পাশের রাজ্যের শিল্পতালুক পশ্চিম বর্ধমান জেলা ৷ এই জেলায় মোট আসন ন’টি ৷ জেলায় কর্পোরেশন রয়েছে ৷ রয়েছে গ্রামীণ এলাকা ৷ দুই জায়গায় রাজনীতি দু’রকম ৷ জেলায় সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে প্রায় 32 শতাংশ ৷ অবাঙালি ভোট রয়েছে প্রায় 41 শতাংশ ৷ এখানে তৃণমূলের শূন্য হওয়ার কারণও ভিন্ন ৷ আসানসোল উত্তর আসনে বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটকের হারের কারণ হিসাবে উঠে আসছে এসআইআর-এ 26 হাজার ভোটারের নাম বাদ যাওয়া ৷ মূলত সংখ্যালঘুরাই ছিলেন তাঁর ভোট ব্যাংক ৷ এসআইআর-এ সেই ভোট ব্যাংকেই ধস নেমেছিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
বারাবনী কেন্দ্রে বিধান উপাধ্যায়ের হারের কারণ হিসাবে উঠে আসছে গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হওয়া ৷ সঙ্গে রয়েছে মানুষের উপর তাঁর দুই অনুগামীর অত্যাচার ৷ বিজেপির উত্থানের পিছনে অবাঙালি ও সংখ্যাগুরু ভোটের একত্রীকরণই মূল কারণ হিসাবে মনে করছেন সবাই ৷
পূর্ব মেদিনীপুরে পদ্মের অকাল শরতের পুরোটা জুড়েই অধিকারী পরিবার ৷ সঙ্গত দিয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোঁদল ৷ এই জেলায় মোট আসন 16টি ৷ প্রতিটিতেই পদ্ম ফুটেছে ৷ কারণ হিসাবে উঠে আসছে জেলাবাসীর সঙ্গে অধিকারী পরিবারের নিবিড় যোগাযোগ ৷ মানুষ বলছে, জেলার প্রতিটি জায়গায় অধিকারী পরিবারের লোক রয়েছে ৷ জেলার কোথাও কেউ কোনও সমস্যায় পড়লেই তৎক্ষণাৎ কাঁথির শান্তিকুঞ্জে সেই খবর চলে যায় ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই ব্যক্তির কাছে ফোন চলে আসে, "কোনও ভয় নেই, পাশে আছি ৷ কোনও চিন্তা করবে না ৷ টাকা-পয়সা লাগলেও বলবে ৷ যতটা করতে পারব, করব ৷" এই বার্তাটাই গোটা পূর্ব মেদিনীপুরকে অধিকারী পরিবারের পাশে এনে দিয়েছে ৷
শুধু সংখ্যাগুরুরাই নয়, অধিকারী পরিবারের কাছ থেকে এমন সহায়তা পেয়ে আসছেন সংখ্যালঘুরাও ৷ যা নাকি সাধারণ মানুষ তৃণমূলের কোনও নেতার কাছ থেকে পাননি ৷ এবারের ঈদেও জেলার প্রতিটি ক্লাব অধিকারী পরিবারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে ৷ সামান্য হলেও ৷ সবচেয়ে বড় কথা, মুখে হিন্দুত্বের প্রচার থাকলেও শুভেন্দু অধিকারী এখনও নাকি তাঁর জেলার সংখ্যালঘুদেরই বেশি ভরসা করেন ৷ সংখ্যালঘুরাও বলছেন, হিন্দুত্বের প্রচার পদ্ম রাজনীতির অঙ্গ ৷ এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ঘাসফুল শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব ৷ এক নেতা অন্য নেতার এলাকায় দলেরই ভোট কাটতে ব্যস্ত ৷ অর্থাৎ নিজে ভালো থাকার চেষ্টা ৷ কিন্তু অন্য কেউ আবার একই কায়দায় তাঁর এলাকার ভোটে সিঁদ কেটেছে ৷ এসবের যোগফলই পূর্ব মেদিনীপুরে এবারের ভোটের ছবি ৷