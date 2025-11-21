ETV Bharat / politics

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে 'শাহি-ঝাঁঝ', পালটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছে তৃণমূল

অনুপ্রবেশ নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ পালটা তৃণমূল অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি তুলেছে৷

Amit Shah
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (ফাইল ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

November 21, 2025

কলকাতা, 21 নভেম্বর: রাজ্যে 2026-এর বিধানসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে, ততই সুর চড়াচ্ছে বিজেপি। পাল্টা ময়দানে রাজ্যের চালিকাশক্তি তৃণমূল।

শুক্রবার গুজরাতের ভুজে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে 'অনুপ্রবেশ' নিয়ে ফের একবার তৃণমূলের নাম না-করেই তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কার্যত অনুপ্রবেশ আটকাতে এই রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে অনুপ্রবেশ নিয়ে অমিত শাহের মন্তব্যের পরেই তাঁকেই নিশানা বানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে যদি অনুপ্রবেশ হয়েই থাকে, তাহলে তার দায় কেন্দ্রের। বিএফএফের। এই ব্যর্থতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। আর তাই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

শুক্রবার গুজরাতের ভুজে বিএসএফের (BSF) একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে অমিত শাহ ফের একবার অনুপ্রবেশ নিয়ে বিরোধীদের দুষেছেন। তিনি এদিন বলেন, ‘‘অনুপ্রবেশ ঠেকাতে অবিরাম কাজ করছে বিএসএফ। ভারতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা কেবল দেশের নিরাপত্তারক্ষার জন্যই প্রয়োজন তা নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দূষিত হওয়া থেকে রক্ষার করাও এর উদ্দেশ্য। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল সরকারের অনুপ্রবেশ-বিরোধী অভিযানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে।"

শাহের নিশানায় যে তৃণমূল ছিল, তা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, নাম না-করে রাজ্যে যে এসআইআর চলছে, তা নিয়েও বিরোধীদের কড়া সমালোচনা করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, ‘‘এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকার সংশোধনের যে কাজ চলছে, তা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে বিরোধী শিবির।’’

অমিত শাহের এমন মন্তব্যের পরেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাঁর মন্তব্যের বিরোধিতা শুরু হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রী, এমনকি তৃণমূলের রাজ্যস্তরের নেতারা শাহি-সমালোচনায় সুর চড়িয়েছেন।

অমিত শাহের পদত্যাগের দাবি করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ তৃণমূলের সাগরিকা ঘোষ। সাগরিক ঘোষ বলেন, "অমিত শাহ একজন ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারতকে বারবার দেশের নিরাপত্তা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে, কারণ তিনি রাজনীতি নিয়ে, আর অন্য রাজ্যের বিরোধী দলের সরকার ভাঙতেই ব্যস্ত। তিনি ব্যর্থ, কারণ তিনি পহেলগামে জঙ্গিহানা রুখতে পারেননি। তিনি দিল্লিতে বিস্ফোরণও রুখতে পারেননি। তিনি এখন অনুপ্রবেশ নিয়ে কথা বলছেন।"

সাগরিকা ঘোষ প্রশ্ন ছোঁড়েন, "সীমান্তরক্ষা করা কার দায়িত্ব অমিত শাহ? এটা আপনার মন্ত্রকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আপনার। যদি অনুপ্রবেশকারী ঢোকে এ দেশে, সেটা আপনার মন্ত্রকের ব্যর্থতা। অবিলম্বে আপনার পদত্যাগ করা উচিত।"

অন্যদিকে রাজ্যের শিল্প ও নারী এবং শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, "দেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দেশে জঙ্গি ঢুকছে। অর্থাৎ দেশের সীমান্তে নিরাপত্তারক্ষা হচ্ছে না। আপনার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। আর আপনি বাংলার দিকে দোষ ঠেলছেন।"

এসআইআর সম্পর্কে শশী পাঁজা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে একটা চিঠি দিয়েছেন। কিসের এত তাড়াহুড়ো এসআইআর নিয়ে। বিএলও-রা চাপে আছেন। 31 জনের মৃত্যু হয়েছে এসআইআর-এর জন্য। আপনারা এসআইআর নিয়ে ভয় দেখিয়েছেন মানুষকে।"

অন্যদিকে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও বিরোধিতা করেছেন অমিত শাহের মন্তব্যের। তাঁর মতে, শুধু এ রাজ্য কেন, ত্রিপুরাতেও তো অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। সেখানে তো বিজেপির সরকার চলছে। কুণাল ঘোষ বলেন, "অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ‘আত্মঘাতী গোল’ করেছেন অমিত শাহ। অনুপ্রবেশ শব্দটা যতবার অমিত শাহ বলবেন, ততবারই প্রমাণিত হবে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি ব্যর্থ, বিএসএফ ব্যর্থ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ব্যর্থ। সীমান্তের পুরো নিয়ন্ত্রণ যখন কেন্দ্রের হাতে, তখন একজন অনুপ্রবেশকারী ঢুকল কীভাবে?”

কুণাল ঘোষের অভিযোগ, অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপির প্রচার আসলে নির্বাচনকে ঘিরে একটি ‘ভয় তৈরি’ করার কৌশল। তিনি বলেন, “যারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চায়, তারাই এইসব নাটক করে। বাংলার মানুষ এসব বোঝেন।”

