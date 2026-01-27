মাইক্রো অবজারভারদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কমিশনে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের নিয়ম নেই, দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের৷
Published : January 27, 2026 at 9:43 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: নির্বাচনী আইন বা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ম্যানুয়াল অনুসারে মাইক্রো আবজারভারদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনও বৈধতা নেই, মঙ্গলবার এমনই দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর এই বিষয় অভিযোগ জানাতেই এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে আসে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল।
সেই দলে ছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার।
মহুয়া মৈত্র বলেন, ‘‘গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের আগে তৃণমূল কংগ্রেস কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল। তার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসে এবং 1.3 কোটি লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির সঙ্গে আনম্যাপড ভোটারদের সংখ্যা একসঙ্গে করে সেই তালিকা প্রকাশ করা হল। এরকম কেন করা হল? এটা শুধুই সাধারণ মানুষকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য।’’
এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ম্যানুয়ালে বা আইনে কোথাও ‘MO’ বা মাইক্রো অবজারভারদের উল্লেখ্য নেই। তবুও মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে যে সিইও দফতর থেকেই মাইক্রো অবজারভার চাওয়া হয়েছিল। সব জেলাশাসকদের মাইক্রো অবজারভাররা ডেটা দেওয়ার জন্য ধমকাচ্ছে। কিন্তু জেলাশাসকরা কেন মাইক্রো অবজারভারদের তথ্য দেবে? কারণ, মাইক্রো অবজারভাররা তো তাঁদের আন্ডারে কাজ করেন।
এই বিষয়ে দোলা সেন বলেন, ‘‘তাঁরা (মাইক্রো অবজারভার) যদি কোনও অসঙ্গতি দেখতে পান, তাহলে তাঁরা সিইও কিংবা জেলাশাসককে সেই বিষয়ে অভিযোগ করবেন৷ তাঁরা নিজেরা কোনও পদক্ষেপ করতে পারেন না। নির্বাচন কমিশনের আইন অনুসারে মাইক্রো অবজারভারদের এমন কোনও ক্ষমতা নেই।’’
বাপি হালদার বলেন, ‘‘লজিক্যাল ডেস্ক্রিপেন্সি আসলে কী, সেটা আজও বলতে পারলেন না সিইও। একজন মানুষ যখন ম্যাপেড হয়েছেন, তাহলে তাঁকে আবার নিজের কাগজ নিয়ে শুনানিতে হাজির হতে হচ্ছে কেন? এর তীব্র প্রতিবাদ জানায় তৃণমূল কংগ্রেস।’’
বাপি হালদার আরও বলেন, "আজ আমরা সিইও-র থেকে দেখতে চাই যে কোন আইন মেনে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে। সেটা আমাদের জানাতে হবে। সিইও বলতে পারেননি। দক্ষিণ 24 পরগনার দ্বীপ এলাকায় প্রাকৃতিক ক্ষতি হয়৷ ওখানে অনেক মানুষের অনেক ডকুমেন্ট জলে ডুবে গিয়েছে৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাঁদের ইআরও দিয়ে ফিল্ড তত্বাবধান করে তাঁদের পুরো ব্যবস্থা করতে পারে। সিইও-কে এব্যাপারে বলেছি আমরা।"
দোলা সেন বলেন, ‘‘মানুষ আতঙ্কিত৷ ইআরও-দের আতঙ্কিত করতে মাইক্রো অবজারভারদের পাঠিয়েছে। ওঁরা বলছেন এর পরেও সমস্যা থাকলে জেলাশাসক ও সিইও-র কাছে আবেদন জানানোর সুযোগ থাকছে।"