ভোট শুরুর 48 ঘণ্টা আগে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর ! 'এটা আমার এলাকা' মন্তব্যে বিতর্ক

গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 27, 2026 at 9:25 PM IST

বর্ধমান, 27 এপ্রিল: নির্বাচনী আচরণবিধি জারি থাকা অবস্থাতেই গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর । পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া থেকে শুরু করে প্রকাশ্য সভায় 'বেফাঁস' মন্তব্য, একাধিক অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান পুরসভার 22 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকতকে সোমবার ভোরে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বর্ধমান থানার পুলিশ । ঘটনাকে ঘিরে জেলায় শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । অভিযোগ, সেই সময়ই পুলিশকে বাধা দেন কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত । এমনকি পুলিশের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "এটা আমার এলাকা", এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় বচসা । কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি চরমে ওঠে বলেও অভিযোগ ।

ধৃত কাউন্সিলরকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক । এরই মধ্যে রবিবার রাতে বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে একটি পথসভা থেকে আরও এক বিতর্কিত মন্তব্য করেন ওই কাউন্সিলর । তিনি দাবি করেন, শহরের একাধিক ক্লাব তাঁর অর্থেই চলে এবং "4 মের পর জবাব দেওয়া হবে", এই মন্তব্য নতুন করে উত্তাপ বাড়ায় ।

এরপরই সোমবার ভোরে যৌথ বাহিনী কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে । এদিন বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে একদিনের জেল হেফাজতে পাঠান । পুলিশের তরফে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।

আদালতে তোলার সময় কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকতের বক্তব্য, "আমি মানুষের জনপ্রতিনিধি । মানুষের ভালোর জন্য কাজ করি বলেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকি কথা দল বলবে ।"

ঘটনার পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে । বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের 'দাদাগিরি'র জেরেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । পাশাপাশি, এর আগেও বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার ঘটনাও ঘটেছিল ।

যদিও এই গ্রেফতারি নিয়ে এখনও পর্যন্ত শাসকদলের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে ভোটের আবহে এই ঘটনা যে বর্ধমানের রাজনৈতিক পারদ আরও চড়াবে, তা বলাই বাহুল্য । এখন নজর, এই ইস্যু ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে ।

