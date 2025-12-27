তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব! পুরাতন মালদায় উপ-পুরপ্রধানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন দলের কাউন্সিলরের

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব! পুরাতন মালদায় উপ-পুরপ্রধানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন দলের কাউন্সিলরের
সম্প্রতি পুরাতন মালদায় চেয়ারম্যান বদল হয়েছে৷ তবে ভাইস চেয়ারম্যান একই আছেন৷ এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক৷
Published : December 27, 2025 at 8:37 PM IST
মালদা, 27 ডিসেম্বর: যা ভাবা হয়েছিল, বাস্তবেও সেটাই ঘটল৷ পুরসভার নতুন চেয়ারম্যানের আসনে বসতেই পুরাতন মালদায় ফের বাইরে বেরিয়ে এসেছে তৃণমূলের কোন্দল৷ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের বৈধতা নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তৃণমূলেরই কাউন্সিলর বশিষ্ঠ ত্রিবেদী৷
তাঁর অভিযোগ, পুর আইন অনুযায়ী বর্তমানে পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের কোনও বৈধতা নেই৷ তিনি বিষয়টি নিয়ে মহকুমাশাসক ও জেলাশাসকের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বলেও দাবি তুলেছেন৷ যদিও বশিষ্ঠর নাম না-করে চেয়ারম্যানের বক্তব্য, তিনি অনেক কথাই বলেন৷ সংবাদমাধ্যমে এসব কথা না-বলে, তাঁর উচিত প্রশাসনের কাছে বিষয়টি বলা৷ অর্থাৎ পরোক্ষে চেয়ারম্যান বশিষ্ঠবাবুর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন৷
বশিষ্ঠ ত্রিবেদীর অভিযোগ, “পুর আইন বলছে, ভাইস চেয়ারম্যানকে মনোনীত করবেন চেয়ারম্যান৷ কয়েকদিন আগে এই পুরসভার চেয়ারম্যান পদে শপথ নিয়েছেন বিভূতিভূষণ ঘোষ৷ কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে কাউকে শপথবাক্য পাঠ করাননি তিনি৷ অন্তত এবিষয়ে আমাদের কাছে তেমন কোনও চিঠি আসেনি৷ বিষয়টি আমি চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারকেও বিষয়টি জানিয়েছি৷ তাঁর কাছে আমি মঙ্গলবারের মধ্যে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চেয়েছি৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসব তথ্য না-পেলে আমি ভাইস চেয়ারম্যানের পদের বিরোধিতা করে মহকুমাশাসক এবং জেলাশাসকের দ্বারস্থ হব৷ বর্তমানে যিনি ভাইস চেয়ারম্যানের আসনে রয়েছেন, তিনি কার্যত অবৈধভাবে দু’টি বিলে স্বাক্ষর করে পাশ করিয়েছেন৷’’
তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘শীতকালীন কার্নিভাল নিয়েও আমার প্রশ্ন রয়েছে৷ আগেও এনিয়ে আমি নিজের অসম্মতির কথা জানিয়েছিলাম৷ সেই টাকায় বস্তি এলাকায় উন্নয়ন করা যেত৷ এবারও আমি এই কার্নিভাল মেনে নিচ্ছি না৷”
এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলছেন, “পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছিলেন৷ কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেননি৷ বরং পুর দফতরের তরফে চেয়ারম্যান গঠনের মিটিং ডাকার জন্য তাঁকেই নির্দেশ দেওয়া হয়৷ তিনি সেই মিটিং ডাকেন৷ সেই মিটিং-এর ভিত্তিতে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ হয়৷ রাজ্য পুর দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারির তরফে তাঁর কাছে যে চিঠি এসেছিল, তাতে কোথাও বলা নেই নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের পর তিনি ভাইস চেয়ারম্যান পদে আর থাকতে পারবেন না৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অবশ্য পুর দফতরই এই সম্পর্কিত নিয়মটি বলতে পারবে৷ সেই নিয়ম না-দেখা পর্যন্ত কিংবা সরকারি নির্দেশ না-আসা পর্যন্ত যিনি এখন ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন, তিনিই কাজ করবেন৷ আমরা তাঁকে কিছুতেই অবৈধ বলতে পারি না৷ এই নিয়ম উনি কোথায় দেখেছেন, তা আমার জানা নেই৷ তবে তিনি অনেক কথাই বলেন৷ এমন কিছু ঘটনা ঘটলে বিষয়টি তাঁর উচিত পুর দফতর কিংবা জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা৷”
এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম৷ তবে বশিষ্ঠ ত্রিবেদীর অভিযোগ সঠিক বলে মন্তব্য করেছে বিজেপি নেতৃত্ব৷ পদ্ম শিবিরের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু ভট্টাচার্য বলেন, “নিয়ম অনুযায়ী চেয়ারম্যান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন৷ কিন্তু পুরাতন মালদা পুরসভায় এই নিয়ম মানা হয়নি৷ বরং উলটো হয়েছে৷ এখানে চেয়ারম্যান বদল হয়েছে৷ কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান অপরিবর্তিত রয়েছে৷ এসব তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই ঘটেছে৷ এনিয়ে তৃণমূলেরই কাউন্সিলর মুখ খুলেছেন৷ অবশ্য এখানে মুখ্যমন্ত্রীই আইন মানেন না৷ এখানে আইনের শাসন চলে না, শাসকের আইন চলে৷ ফলে পুরসভায় এমন ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক৷ বিজেপির তরফে আমরা এনিয়ে পুরসভায় ডেপুটেশন দেব৷”