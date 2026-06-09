ETV Bharat / politics

কাটমানির আরও 1 লক্ষ টাকা ফেরালেন তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ

কোচবিহারের মাথাভাঙা পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ গত শুক্রবার ও সোমবার মিলিয়ে 2 লক্ষ টাকা ফেরালেন৷ বাকি টাকাও ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি৷

TMC Councillor Returns Cut Money
কাটমানির টাকা ফেরালেন তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাথাভাঙা (কোচবিহার), 9 জুন: কাটমানি নেওয়ায় অভিযুক্ত কোচবিহারের মাথাভাঙা শহরের আট নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ আরও এক লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিলেন। এর আগে শুক্রবার রাতে এক লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন৷ তখনই তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বাকি টাকা ধাপে ধাপে ফিরিয়ে দেবেন৷ সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সোমবার রাতেও স্থানীয় দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে সকলের উপস্থিতিতে আরও এক লক্ষ টাকা ফেরত দেন। এখনও পর্যন্ত মোট 2 লক্ষ টাকা ফেরত দিলেন তিনি।

অভিযোগ, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এলাকায় জমি বিক্রি, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের নামে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছিল। পাশাপাশি ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়েরও অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের তির ছিল স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ এবং মাথাভাঙা শহর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নয়নজ্যোতি সাহার বিরুদ্ধে।

কাটমানির আরও 1 লক্ষ টাকা ফেরালেন তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের মতোই এলাকা ছাড়া হয়েছিলেন কাকলি ঘোষ ও নয়নজ্যোতি সাহা। ফল প্রকাশের প্রায় এক মাস পরে কাকলি ঘোষ এলাকায় ফিরে এলেও এখনও বাড়িছাড়া রয়েছেন নয়নজ্যোতি সাহা। এরপরই চাপের মুখে পড়ে কাকলি ঘোষ কাটমানির টাকা ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেন। শুক্রবার রাতে দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে এক লক্ষ টাকা ফেরানোর পর সোমবার রাতেও আরও এক লক্ষ টাকা ফেরত দেন তিনি৷ যদিও স্থানীয়দের দাবি, এখনও কয়েক লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ ফেরত দেওয়া বাকি রয়েছে।

টাকা ফেরানোর পর কাকলি ঘোষ বলেন, “2022 সালে আমাকে পার্টিতে নামানো হয়। তারপর আমার উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। সবকিছুতে সহমত না থাকলেও অনেক কিছু মেনে নিতে হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মনে করি, যাঁরা আমার হাতে টাকা দিয়েছেন, তাঁদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।”

টাকা ফিরে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রাপকরাও। বাবন সাহা নামে এক ব্যক্তি জানান, বিজেপি করার কারণে ভোটের আগে তাঁর কাছ থেকে 20 হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল। শুধু টাকা নেওয়াই নয়, বিভিন্ন সময়ে তাঁকে অপমান ও হেনস্তারও শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

TMC Councillor Returns Cut Money
কাটমানির টাকা ফেরালেন তৃণমূল কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, সৌমেন সাহা নামে এলাকার এক বাসিন্দার দাবি, তিনি আট নম্বর ওয়ার্ডে একটি জমি কেনার পর যুব সভাপতি নয়নজ্যোতি সাহা তাঁকে কাউন্সিলরের বাড়িতে ডেকে টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এবং গালিগালাজ করেন। মান-সম্মানের কথা ভেবে তিনি টাকা দিতে বাধ্য হন। পরে কাউন্সিলরের হাতে টাকা দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে টাকা ফেরতের দাবি জানালে কিছু টাকা ফেরত পান এবং বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছেন কাকলি ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শিবশঙ্কর সাহা বলেন, “এর আগেও চারজনকে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কাকলি ঘোষ, এবার আরও চারজনকে টাকা ফেরত দিলেন। যাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের টাকা যাতে ফিরে আসে, সেই চেষ্টাই আমরা করছি।”

আরও পড়ুন -

  1. মাথাভাঙায় কাটমানির 1 লক্ষ টাকা ফেরত দিল তৃণমূল কাউন্সিলর
  2. খুন-দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল হিঙ্গলগঞ্জ! ঘেরাও তৃণমূলের প্রাক্তন উপ-প্রধানের বাড়ি
  3. এক সপ্তাহের আল্টিমেটামেই কাজ ! ফলতায় কাটমানি ফেরত দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা উপপ্রধানের স্বামীর

TAGGED:

TRINAMOOL
KAKOLI GHOSH
CUT MONEY
কাটমানি
TMC COUNCILLOR RETURNS CUT MONEY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.