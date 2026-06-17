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কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে তৃণমূলের 'দুর্নীতিবাজ' নেতারা, আশঙ্কায় পোস্ট বিজেপি নেতার

তৃণমূলের অনেক নেতা-নেত্রীই বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের ৷

BJP leader
বিজেপি নেতা অজয় গঙ্গোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 7:15 PM IST

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মালদা, 17 জুন: ক্ষমতায় আসার পর নতুন সংকটে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ দলের নব্য নেতা-কর্মীদের নিয়েই দেখা দিয়েছে এই সংকট ৷ তাঁদের অনেককে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ৷ বিশেষ করে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দুর্নীতিবাজ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ঘনিষ্ঠতাও বেড়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে শঙ্কায় বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ৷ সোশাল মিডিয়ায় নিজের ওয়ালে নিজের সেই শঙ্কার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷

সম্প্রতি বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে নিজের ওয়ালে লিখেছেন, "আমার আগের ভবিষ্যৎবাণী কি আজ দক্ষিণ মালদায় সত্যি হতে চলেছে? আমি আগেই সতর্ক করেছিলাম, তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা সাধারণ মানুষের কাজ করার অছিলায় ঘাপটি মেরে বসে আছে ৷ আমাদের কার্যকর্তারা নিষ্ক্রিয় থাকলে তারা নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে আস্তে আস্তে বিজেপিতে ঢুকে পড়বে ৷ আমাদের কিছু কর্মীও সামান্য সুবিধের জন্য ওদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলবে ৷"

BJP malda leader post
বিজেপি নেতার পোস্ট (ছবি সূত্র- সোশাল মিডিয়া)

সোশাল মিডিয়ায় দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে অজয় আরও লিখেছেন, "মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিবর্তন চেয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল ৷ এই ভুলগুলি চলতে থাকলে মানুষ বিজেপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে এক বছরও সময় নেবে না ৷ দক্ষিণ মালদার আনাচে-কানাচে ঠিক এই চিত্রই দেখা যাচ্ছে ৷ তাই এখনও সময় রয়েছে, সাধু সাবধান ৷ সামান্য সুবিধের লোভে দলকে মানুষের মন থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন না ৷ আপনাদের কাছে করজোড়ে এই অনুরোধ রইল ৷"

বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের দলে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের ঠাঁই নেই ৷ জানিয়েছিলেন, সুযোগ বুঝে দুর্নীতিবাজ তৃণমূলের লোকজন তাঁদের দলে ঢুকে পড়বে ৷ দলে বেনোজল ঠেকাতেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ৷ সেই সিদ্ধান্ত এখনও রয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের আশঙ্কা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়েছে বিজেপির অন্দরে ৷ তবে বিষয়টি নিয়ে গেরুয়া শিবিরের কেউ এখনও পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের সামনে সেভাবে মুখ খোলেননি ৷

বাস্তবিকই বর্তমান পরিস্থিতিতে জেলা তৃণমূলের অনেক নেতা-নেত্রীই বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের ৷ তিনি বলেন, "সভাপতি সঠিক কথাই লিখেছেন ৷ একসময় তৃণমূলের যে নেতারা বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন, এখন তাঁরাই আমাদের কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন ৷ বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেককেই ভাবতে হবে ৷ তৃণমূলের এসব নেতাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধেই মানুষ এবার আমাদের ভোট দিয়েছেন ৷ মানুষের রায়কে কিছুতেই অসম্মান করা যাবে না ৷ আমরা সতর্ক রয়েছি ৷ কর্মীদেরও সতর্ক করা হচ্ছে ৷ প্রয়োজনে শীর্ষ নেতৃত্ব কঠোর পদক্ষেপ করতে পারে ৷"

অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "সোশাল মিডিয়ায় আমি সঠিক কথাই লিখেছি ৷ বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে ৷ কর্মীরা বিষয়টি বুঝলে ভালো ৷ তা না হলে দলীয় নেতৃত্ব কোনও পদক্ষেপ করলে তাঁদেরই ভুগতে হবে ৷ এর বেশি আমার কিছু বলার নেই ৷"

এদিকে জেলা তৃণমূলের সভাপতি আবদুর রহিম বকসির বক্তব্য, "কে বা কারা বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে আমার জানা নেই ৷ আমরা তৃণমূলের সৈনিক ৷ দলকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ ৷"

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