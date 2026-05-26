এবার ককরোচ জনতা পার্টির পাশে মমতা-অভিষেক, এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা ডেরেকের

এর আগে 'ককরোচ জনতা পার্টি'কে সমর্থন জানিয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৷ এবার সেই তালিকায় নয়া সংযোজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

'ককরোচ জনতা পার্টি'কে সমর্থন অভিষেক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 12:50 PM IST

কলকাতা, 26 মে: দেশের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের প্রতিবাদে সামাজিক মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা প্রতীকী রাজনৈতিক দল 'ককরোচ জনতা পার্টি'(সিজিপি) এবার পেল তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থন । সাড়া জাগানো এই নয়া রাজনৈতিক ফ্রন্টের পাশে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) একটি পোস্ট করে এই সমর্থনের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন ।

সিজেপি'কে মমতা-অভিষেকের পূর্ণ সমর্থন

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে । এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ডেরেক ও ব্রায়েন জানান যে, গত এক সপ্তাহ ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ধারাবাহিক বৈঠক হয়েছে । এই বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরে তৃণমূল সাংসদ লেখেন, "দু'জনেই ন্যায়ের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । তাঁদের সংকল্প ইস্পাত-কঠিন ।" এর পাশাপাশি তিনি জানান, আরশোলা বা 'ককরোচ'-দের প্রতি মমতা এবং অভিষেক উভয়েরই পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ।

রাজ্যে সদ্যই বড়সড় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে । বিপুল জনমত নিয়ে প্রথমবারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । অন্যদিকে, ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে হেরে গিয়েছেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী । ফলতায় পুনর্নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রশ্নের মুখে পড়েছে অভিষেকের 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'-ও । এই চরম রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আবহে তৃণমূল সুপ্রিমোর সিজিপি-কে সমর্থন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ।

'ককরোচ জনতা পার্টি'র পাশে বিজেপি বিরোধীরা

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতার সুর আরও চড়াতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস । সেই রণকৌশলের অংশ হিসেবেই সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ককরোচ জনতা পার্টির পাশে দাঁড়াচ্ছে ঘাসফুল শিবির । তবে তৃণমূল একাই নয়, দেশের একাধিক প্রথম সারির রাজনীতিক, পরিবেশবিদ এবং সমাজকর্মী ইতিমধ্যেই এই প্রতীকী দলটিকে সমর্থন জানিয়েছেন ।

বিজেপি বিরোধী শিবিরের সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস নেতা শশী থারুর থেকে শুরু করে বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, পরিবেশ আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুক এবং জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ধ্রুব রাঠীর মতো পরিচিত মুখেরা সিজেপি-র প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন । এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

'ককরোচ জনতা পার্টি'র খুঁটিনাটি

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা হলেন অভিজিৎ । এর আগে তিনি আম আদমি পার্টির (আপ) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 2020 সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের হয়ে সমাজমাধ্যমে প্রচারের দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি ।

এই নতুন প্রতীকী রাজনৈতিক দলটির মূল আদর্শ হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক এবং অলস'-এই চার নীতিকে তুলে ধরা হয়েছে । ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় স্তরে নিট (NEET) কেলেঙ্কারি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রতিবাদে সরব হতে দেখা গিয়েছে সিজিপি-কে । দেশের প্রধান বিচারপতির একটি 'কটাক্ষমূলক' মন্তব্যের প্রতিবাদ স্বরূপ জন্ম নেওয়া এই দল এখন দেশের বিরোধী রাজনীতির অন্যতম চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে ।

