ভোটার তালিকা নিয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ ‘পাগলের প্রলাপ’, পাল্টা তৃণমূল

ভোটার তালিকা নিয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ ‘পাগলের প্রলাপ’, পাল্টা তৃণমূল
ভোটার তালিকা নিয়ে বিরোধী দলনেতার অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে পালটা বিজেপির বিরুদ্ধেই প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলল শাসকদল।
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্ভাব্য রাজ্য সফর এবং অন্যদিকে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচন কমিশনে দরবার— এই জোড়া ইস্যুতে শুক্রবার তীব্র আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বিজেপিকে কার্যত তুলোধোনা করলেন। তাদের সাফ কথা, প্রধানমন্ত্রী যতবার রাজ্যে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করবেন, ততই বাড়বে তৃণমূলের আসন সংখ্যা। পাশাপাশি, ভোটার তালিকা নিয়ে বিরোধী দলনেতার অভিযোগকে ‘পাগলের প্রলাপ’ বলে উড়িয়ে দিয়ে পালটা বিজেপির বিরুদ্ধেই প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলল শাসকদল।
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মোদীর আসন্ন সাতটি সভার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কটাক্ষ করেন ব্রাত্য বসু। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘‘গতবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে অনেকবার এসেছিলেন। ওনারা নিশ্চয়ই আবার আসবেন, বাংলাকে ভালোবাসেন, ঘুরবেন-ফিরবেন। কিন্তু এবারও যেন তিনি ‘দিদি ও দিদি’ বলে ব্যঙ্গসূচক ডাক দেন। গতবার ওনার কনসালট্যান্টরা হয়তো বলেছিলেন ওটা ‘ব্যাকফায়ার’ করেছে, কিন্তু এবার যদি উনি ফের ওই সুরে ডাকেন, তবে আমরা অনায়াসেই 250 আসন পার করব। ওনাকে স্বাগত।’’
তবে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে রাজ্যের বকেয়া পাওনা নিয়েও সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। ব্রাত্য বসু এবং অরূপ চক্রবর্তী একযোগে দাবি করেন, ভোট চাইতে আসার আগে কেন্দ্রের উচিত বাংলার আটকে রাখা 2 লক্ষ 32 হাজার কোটি টাকা মিটিয়ে দেওয়া। অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘বাংলার সাংসদরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কি একবারও জানতে চেয়েছেন, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও কেন 100 দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখা হয়েছে? পরিযায়ী পাখির মতো ভোটের আগে শুধু এলেই হবে না, আগে হিসাব দিতে হবে।’’
অন্যদিকে, ভোটার তালিকায় ‘মৃত ভোটার’ ইস্যুতে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছে তৃণমূল। উল্লেখ্য, শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ ছিল, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মৃত ভোটারের সংখ্যা 22 হাজার থেকে কমে মাত্র 400-তে নেমে এসেছে, যা নিয়ে তিনি কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগের জবাবে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘প্রতি বছর ভোটার তালিকা রিভিশন বা সংশোধন হয়। গত বছরও অনেক নাম বাদ গিয়েছিল। 80 হাজার বুথের মধ্যে মাত্র 400টি বুথে এক বছরে কেউ মারা যাননি, এটা পরিসংখ্যানগতভাবে অসম্ভব নয়। বিজেপি চাইছে জোর করে জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়ে তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে, যেমনটা বিহারে হয়েছিল।’’
বিজেপির বিরুদ্ধে নতুন স্লোগান তুলে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘আমরা ‘চান্দা দো, ধান্দা লো’ শুনেছি। এবার মনে হচ্ছে ‘ভারডিক্ট দো, টিকিট লো’ (রায় দাও, টিকিট নাও) মডেল চলছে। শুভেন্দু অধিকারী এখন পাগলের প্রলাপ বকছেন। বিএলও-দের (BLO) ‘বিহারে জেলে ভরব’ বলে হুমকি দিচ্ছেন, যার জেরে কর্মরত অবস্থায় বিএলও-দের হার্ট অ্যাটাক ও আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। এই অসভ্যতামো বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।’’
ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু রূপক ব্যবহার করে বলেন, ‘‘ভোটার তালিকায় কোনও ‘লাতিন আমেরিকান মডেল’, ‘ব্রাজিলিয়ান’ বা ‘পেরুভিয়ান’ মডেল ঢুকতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ, ভুয়ো নাম বা কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না। তৃণমূলের বিএলএ-রা অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করছেন।’’
সব মিলিয়ে, মোদীর সফরের আগেই ‘দিদি ও দিদি’ স্লোগানকে ব্যুমেরাং হিসেবে ব্যবহার করার হুঁশিয়ারি এবং ভোটার তালিকা নিয়ে বিজেপির অভিযোগকে তথ্যের ভিত্তিতে খণ্ডন করে রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দান প্রস্তুত রাখল তৃণমূল কংগ্রেস।