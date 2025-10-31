সাইলেন্ট ইনভিসিবল রিগিং, SIR নিয়ে বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের

সাইলেন্ট ইনভিসিবল রিগিং, SIR নিয়ে বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের
তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ঋজু দত্তর অভিযোগ, এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই খেলা শুরু হয়েছে৷ পরিকল্পিত চক্রান্ত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷
Published : October 31, 2025 at 3:53 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: এসআইআর (SIR) ঘোষণা হওয়ার পরই তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ময়দান৷ আর সেই প্রেক্ষিতেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও দলের অন্যতম মুখপাত্র ঋজু দত্তের এক সোশাল মিডিয়া পোস্টে নতুন করে বিতর্কের আগুন জ্বলে উঠেছে। তাঁর অভিযোগ, খেলা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে৷ ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পরিকল্পিতভাবে বৈধ ভোটারদের নাম মুছে ফেলার কাজ চলছে।
ঋজু দত্ত তাঁর ফেসবুক পোস্টে লেখেন, “পুরো প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই নাটাবাড়ি, মাথাভাঙা, আশোকনগর এবং এখন বসিরহাটে ভোটার তালিকা থেকে নাম উধাও হচ্ছে। শুধু বসিরহাটের একটি বুথেই অনলাইন তালিকায় 859 থেকে 892 নম্বর পর্যন্ত অংশ ফাঁকা৷ 2002 সালে যেসব নাম ছিল, আজ সেগুলো নেই। এটা নিছক ভুল নয়, স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় মদতপুষ্ট ভোটার মুছে ফেলার অপারেশন।”
তৃণমূল মুখপাত্র আরও বলেন, “SIR মানে সাইলেন্ট ইনভিসিবল রিগিং ছাড়া আর কিছুই নয়।” তাঁর অভিযোগ, দিল্লির ‘জনবিরোধী জমিদাররা’ এবং তাঁদের ‘কাঠের পুতুল প্রশাসনিক মেশিনারি’ সংশোধনের নাম করে আসলে ভোট চুরির প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার সাধারণ মানুষকে পরিকল্পিতভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে৷
ঋজু দত্তের কথায়, “ভোটাধিকার কোনও দয়া নয়, এটি সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার। একটিও বৈধ ভোটারের নাম যদি তালিকা থেকে কাটা হয়, আমরা সরাসরি নির্বাচন সদনের দরজায় গিয়ে প্রতিবাদ জানাব।” তিনি আরও সতর্কবার্তা দেন, “যদি নাম মুছে ভোট চুরির চেষ্টা করা হয়, বাংলার মানুষ রুখে দাঁড়াবে। বাংলা কখনও অন্যায়ের সামনে নত হবে না।”
প্রসঙ্গত, গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন করে একই অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কয়েকটি নাম উল্লেখ করে তাঁরা দাবি করেন যে 2002-এর তালিকা থেকে নাম উধাও হয়ে যাচ্ছে৷ সেগুলিকে নিয়েই সোশাল মিডিয়ায় সরব হচ্ছেন তৃণমূল নেতারা।
তৃণমূলের এই প্রতিক্রিয়ার পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি৷ তবে সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্য প্রশাসনকে তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, SIR-এর লক্ষ্য ভোটার তালিকার যথাযথ পর্যালোচনা হলেও, যদি সত্যিই বৃহৎ পরিসরে নাম বাদ পড়ে থাকে, তাহলে তা ভোটের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলতে পারে।