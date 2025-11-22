মিথ্যেবাদী হোম মিনিস্টার, অমিত শাহকে কটাক্ষ কীর্তি আজাদের
পহেলগাঁও-তে জঙ্গি হামলা ও লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমালোচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কীর্তি আজাদ৷
Published : November 22, 2025 at 9:43 PM IST
বর্ধমান, 22 নভেম্বর: পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কীর্তি আজাদ। এবার দিল্লির লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণ নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একহাত নিলেন তিনি। কীর্তি আজাদ বলেন, ‘‘অমিত শাহের মতো মিথ্যেবাদী হোম মিনিস্টার আছে নাকি! একের পর এক জঙ্গি হানার ঘটনা ঘটলেও তিনি নিশ্চুপ।’’
শনিবার বর্ধমান শহরের ভোটাধিকার রক্ষা শিবির পরিদর্শন করেন তিনি। সেখানে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন। সেখানেই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে এই মন্তব্য করেন৷ একই সঙ্গে তোপ দাগেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে৷
কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হানার ঘটনার পরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। তিনি বলেছিলেন, ‘‘26/11 মুম্বই জঙ্গি হানার ঘটনা যখন ঘটে, সেই সময়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন পি চিদম্বরম। তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। পহেলগাঁও-তে জঙ্গি হানার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের কেউ দায় নিতে চায়নি।’’
এদিন দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের কথা তুলে ধরে ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। সরাসরি তিনি অমিত শাহকে নিশানা করে বলেন, ‘‘পহেলগাঁওতে জঙ্গি হানা হয়েছে, লালকেল্লার সামনে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে৷ হোম মিনিস্টার চুপ আছেন। হোম মিনিস্টারের মতো মিথ্যেবাদী আছে নাকি!’’
সরাসরি সমালোচনা করেন বিজেপি ও আরএসএস-এর৷ কীর্তি আজাদ বলেন, ‘‘আসলে বিজেপি ও আরএসএস-এর লোকেরা তো দেশদ্রোহী ছাড়া আর কিছু নয়। তারা ব্রিটিশ পিরিয়ডে ইংরেজদের ইনফর্মারের কাজ করতো। ফলে তাদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে। তারা বিশ্বাসঘাতকের দল।’’ তাছাড়া এর আগেও তিনি বিজেপিকে বিশ্বাসঘাতকের দল বলেছিলেন৷
এর আগেও কীর্তি আজাদ বিজেপিকে উপহাস করে বলেছিলেন, ‘‘বিজেপিতে যোগদান করা আমার ভুল ছিল। আমি তিনবার সাংসদ ও একবার বিধায়ক ছিলাম। ফলে তাদের সম্পর্কে আমি যতটা জানি, এখানে আর তাদের কেউ চেনে না।’’
শনিবারও একই কথা শোনা গেল তাঁর মুখে৷ পাশাপাশি তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও সুর চড়ান। কীর্তি আজাদ বলেন, ‘‘যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ তাঁকে লালন পালন করে বড় করে তুলেছেন, তাঁর সঙ্গে বেইমানি করেছেন শুভেন্দু। আসলে শুভেন্দু অধিকারীর নোট গোনার ভিডিও ভাইরাল হতেই নিজেকে বাঁচতে তিনি বিজেপির হাত ধরেন।’’