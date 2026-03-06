ETV Bharat / politics

বিজেপিকে সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ বয়কটের ডাক অভিষেকের

ধরনা মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তা হিসেবে শুক্রবার এগিয়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷

Trinamool Congress
ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 6, 2026 at 9:32 PM IST

কলকাতা, 6 মার্চ: এসআইআর ইস্যুতে শুক্রবার থেকে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধরনা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই ধরনা মঞ্চে হাজির হয়ে বিজেপিকে সামাজিক বয়কটের ডাক দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে ‘নো ভোট টু বিজেপি’ স্লোগান তোলা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ তোলেন অভিষেক৷ বলেন, "আগের বার আমরা বলেছিলাম, নো ভোট টু বিজেপি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে শুধু ভোট না দেওয়া নয়, ওদের সামাজিকভাবে পুরোপুরি বয়কট করতে হবে। যারা বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তাদের আর কোনও জায়গা দেওয়া যাবে না।"

Trinamool Congress
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা (নিজস্ব ছবি)

ধরনা মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তা হিসেবে অভিষেককে এগিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে সাধারণ মানুষের ওপর দিয়ে ঠিক কী পরিমাণ অত্যাচার এবং মানসিক নির্যাতন চলেছে, সেই বিষয়টি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চেয়েও অনেক বেশি ভালো জানেন। মানুষের সেই যন্ত্রণার কথা তুলে ধরার জন্যই তিনি অভিষেককে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে বিজেপিকে সামাজিক বয়কটের নিদান দেন অভিষেক৷

একই সঙ্গে এসআইআর ইস্যুতে তিনি বলেন, "এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষের ওপর যে অমানবিক অত্যাচার চলছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দিনের পর দিন মানুষকে প্রমাণ জোগাড় করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বৈধ নাগরিকদের বেনাগরিক করার চক্রান্ত করছে কেন্দ্র। মানুষের চোখের জল নিয়ে রাজনীতি করার এই অরাজকতা আমরা কিছুতেই মেনে নেব না।"

Mamata Banerjee
ধরনা মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "একদিকে যখন এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব প্রমাণের নামে গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ যখন নিজেদের অধিকার নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, তখন ওরা রথযাত্রা করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইছে। মানুষের হাহাকার ওদের কানে পৌঁছয় না, ওরা কেবল ক্ষমতার লোভে রথে চেপে ঘুরতে চায়। এই চরম দ্বিচারিতা বাংলার মানুষ খুব ভালো করেই বুঝতে পারছেন এবং ভোট বাক্সে তাঁরা এর যোগ্য জবাব দেবেন।"

বক্তব্যের শেষ পর্বে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করে একপ্রকার খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, "আমি এই ধর্মতলার মঞ্চ থেকে খোলা চ্যালেঞ্জ করছি, আগামী নির্বাচনে বিজেপি 50টি আসনও পেরোতে পারবে না। যে দল মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়, বাংলার মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলবে।"

মেনকা গুরুস্বামী

শুক্রবার ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা মঞ্চে হাজির ছিলেন রাজ্যসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মেনকা গুরুস্বামী৷ তিনি উপস্থিত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সামনে ভাষণও দেন৷ তিনি বলেন, "ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা প্রান্ত যাই হোক না কেন, দেশের সবথেকে বড় বিষয় হল প্রত্যেক নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার। ভারত নামক দেশটাকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে আমাদের সংবিধান। আমার মনের মধ্যে একটিই বিষয় রয়েছে, আর তা হল সংবিধান। এই সংবিধানই দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছে, যা আগে কখনও আমাদের ছিল না।"

Menaka Guruswamy
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা মঞ্চে মেনকা গুরুস্বামী (নিজস্ব ছবি)

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী প্রশ্ন তোলেন, "60 লক্ষ বঙ্গবাসীকে অ্যাডজুডিকেট করা হচ্ছে, এর মানে কী? এর মানে হল আপনাদের হয়তো ভোট দেওয়ার অধিকারই থাকবে না। যদি এত সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে না পারেন, তাহলে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কীভাবে হবে? আপনারা সবাই এখানে বসে আছেন, আপনাদের কি মনে হয় না যে প্রত্যেকের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে?"

তিনি আরও বলেন, "আমরা লড়াই করছি। উচ্চ আদালত থেকে শুরু করে প্রতিটি আদালতে আমরা লড়ব। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে, অধিকার থাকবে, এই অধিকার আপনারা পাবেন এবং আপনারা আপনাদের ভোট দেবেন।"

জয় গোস্বামী

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা মঞ্চে হাজির হয়ে কবি জয় গোস্বামী সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রসঙ্গ তোলেন৷ বলেন, "এই মেট্রো চ্যানেলে 21 দিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টানা অনশন করেছিলেন, সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি।" তিনি আরও বলে, "নন্দীগ্রামে সেই 14 মার্চে যখন গুলি চলল, তখন আমি মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসেছিলাম। আমি দেখেছি কীভাবে তিনি মানুষের জন্য লড়াই করেছেন।"

Mamata Banerjee
ধরনা মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

জয় গোস্বামী আরও বলেন, "আমি একজন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আবেদনকারী, যে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। আমি একজন আবেদনকারী, সেই আবেদন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ছাড়া সম্ভব ছিল না।" তিনি বলেন, "কত লক্ষ লক্ষ বছর বয়সে ক্লান্ত মানুষ, তাঁদের যেতে হচ্ছে প্রমাণ দিতে। তাঁরা কেউ কেউ মারা যাচ্ছেন, কেউ ভয়ে আত্মহত্যা করছেন এই এসআইআর-এর জন্য। এটা তো হচ্ছে।"

কবীর সুমন

ধরনা মঞ্চে হাজির হয়ে কবীর সুমন বলেন, "আমাদের সকলের নেত্রী, তাঁকে ধন্যবাদ। আমি নেত্রী বলি, উনি বলেন আমি তোমার বোন। তো আমাদের বোন, উনি যে কাজটা করেছেন, যে পদক্ষেপটা করেছেন, সেটা যদি না নিতেন, তাহলে এসআইআর নিয়ে যেটুকু হইচই হচ্ছে, সেটা হয়তো হতো না। এটা জানার জন্য বিশাল বুদ্ধিমান হওয়ার দরকার নেই।"

তিনি আরও বলেন, "এটা আমাদের মৌলিক অধিকার। যেমন আমার নাম একটা অধিকার, আমার ভাষা একটা অধিকার, তেমনি গণতান্ত্রিক দেশে ভোট দেব, এটাও আমার অধিকার। আমি আমার ইচ্ছেমতো ধর্ম পালন করতে পারি, আমার ইচ্ছেমতো কথা বলতে পারি, তেমনি আমার ইচ্ছেমতো যাকে চাই, তাকে ভোট দিতে পারি। সেটা কারও অপছন্দ হলে আমার কিছু করার নেই। আমরা ভোট দেব এবং ভোট দেবই।"

Mamata Banerjee
ধরনা মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "এখানে পরাজয় বরণ করে নিয়েছে বিজেপি। আপনারা আপনাদের কবরটা খুঁড়ে ফেলেছেন। আমি ভাবতে পারিনি যে বিজেপি এতটা বোকা হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম এরা মোটামুটি বোকা, কিন্তু এতটাই বোকা যে হাসির উদ্রেক করে। ওদের নেতারা সবাই বলছেন আমরা জিতব। এটা আসলে বোকাদের প্রলাপ।"

কবীর সুমন আরও বলেন, "আমি নিশ্চিত আপনারা ভোট দেবেন এবং বাংলা জিতবে। বাংলা জিতবেই জিতবে। বাংলা ভাষা জিতবে।" এরপর তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গান ধরেন, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি... তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী...।’ গানের তালে তালে তিনি আরও গেয়ে ওঠেন, ‘তোমার ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে বা হাতে করে শঙ্কাহরণ... দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুন বরণ...।’

পরে তিনি বলেন, "বেচারা বিজেপি বুঝতেও পারছে না। ওদের গাল দিতে দেবেন না, ওরা এমনিই হেরে যাবে।" মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গাইতে গাইতে তিনি বলেন, "তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি... তোমার আঁচল ঝড়ে আকাশ তলে রৌদ্র ছায়ায়... ওগো মা তোমার দেখে দেখে আঁখি না ফিরে... তোমার দুয়ার আজ খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।"

