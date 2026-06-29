বিজেপি কর্মীকে ব্যাপক মারধর ! অন্তঃসত্ত্বা ভ্রাতৃবধূকে লাথি, অ্যাসিড মারার হুমকি হাড়োয়ায়

বিজেপি কর্মীকে ব্যাপক মারধর ! অন্তঃসত্ত্বা ভ্রাতৃবধূকে লাথি, অ্যাসিড মারার হুমকি হাড়োয়ায়
দুষ্কৃতীদের এই নৃশংস হামলায় বিজেপি কর্মীর মাথা ফেটে গিয়েছে । থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।
Published : June 29, 2026 at 5:29 PM IST
হাড়োয়া, 29 জুন: এবার এক বিজেপি কর্মী এবং তাঁর পরিবারের উপর নৃশংস হামলার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । শুধু মারধরই নয়, চার মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে পেটে লাথি মারা এবং পরিবারের তরুণী বধূর মুখে অ্যাসিড ছুড়ে 'অভয়ার মতো অবস্থা' করার হুমকি দেওয়ার মতো নক্কারজনক অভিযোগ সামনে এসেছে । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের হাড়োয়ার সোনাপুকুর গ্রামে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাড়োয়া থানার অন্তর্গত সোনাপুকুর শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা চণ্ডী সরদার দীর্ঘ 15 বছর ধরে সক্রিয়ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে যুক্ত । অভিযোগ, বিগত দিনে রাজ্যে তৃণমূলের শাসনকাল থেকেই এই রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে এলাকার ঘাসফুল শিবিরের নেতারা তাঁর ওপর নানাভাবে অত্যাচার ও হুমকি দিয়ে আসছিল । বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এলেও তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের সেই হুমকির তীব্রতা কমেনি, বরং প্রতিহিংসাবশত তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ ।
বিজেপির অভিযোগ, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় এলাকার একদল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী অতর্কিতে চণ্ডী সরদারের বাড়িতে চড়াও হয় । কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাঠিসোটা ও অস্ত্র নিয়ে পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক মারধর শুরু হয় । দুষ্কৃতীদের এই নৃশংস হামলায় চণ্ডী সরদারের মাথা ফেটে যায় । বাধা দিতে গেলে চণ্ডীর পুত্র সুকান্ত সরদার, পুত্রবধূ রত্না সরদার এবং তাঁর ভাইয়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকেও নির্মমভাবে প্রহার করা হয় বলে অভিযোগ ।
আক্রান্তদের চিৎকার ও আর্তনাদে আশেপাশের প্রতিবেশীরা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় । এরপরই রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । এই ঘটনার পর আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পরিবারের পক্ষ থেকে হাড়োয়া থানায় এলাকার নির্দিষ্ট কয়েকজন তৃণমূল নেতাকর্মী ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।
এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাড়োয়া থানার পুলিশ ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে । বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল বলন, "পুলিশ তদন্ত করছে ৷ আইননত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ ।"
হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মী চণ্ডী সরদার ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "দীর্ঘ 15 বছর ধরে বিজেপি করার অপরাধে গোবিন্দ সরদার এবং তার দুই ছেলে আমাদের ওপর এই অতর্কিত হামলা চালায় । রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এতদিন আমাদের লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল, আর এখন রাজ্যে বিজেপির সরকার আসার পরেও আমাদের ওপর এই নৃশংস অত্যাচার করা হল ।"
হামলায় গুরুতর আহত চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ বলেন, "গোবিন্দ সরদার ও তার ছেলেরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক শত্রুতার জেরে আমাদের উপর চড়াও হয়েছিল । আমি অন্তঃসত্ত্বা জানা সত্ত্বেও দুষ্কৃতীরা আমাকে রেয়াত করেনি । বর্তমানে গর্ভের সন্তান কেমন আছে, তা জানার জন্য চিকিৎসক আমাকে পেটের ছবি (ইউএসজি) সহ মাথার এক্স-রে ও বুকের ছবি করাতে বলেছেন । আমরা অবিলম্বে এই ঘটনার প্রকৃত বিচার এবং অপরাধীদের কঠিনতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।"
অন্যদিকে, এই ঘটনার খবর পেয়েই আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে থানায় পৌঁছন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । হাড়োয়া মণ্ডলের সহ-সভাপতি পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মণ্ডল সভাপতি স্বপন মণ্ডলের কাছ থেকে এই নৃশংস ঘটনার খবর পেয়েই আমি আক্রান্তদের নিয়ে থানায় এসেছি । চণ্ডী সরদারের মাথায় আঘাত করায় চারটে সেলাই পড়েছে এবং তাঁর ভ্রাতৃবধূ 3-4 মাসের গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে নির্মমভাবে আঘাত করা হয়েছে ।"
তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, "রাজ্যে এখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কোনও অবস্থাতেই এই গুণ্ডামি বরদাস্ত করবে না । আমি প্রশাসনকে অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার' (খুনের চেষ্টা) ধারায় মামলা রুজু করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ।" যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই, এটি সম্পূর্ণ পারিবারিক বিবাদের জেরে ঘটেছে । তবে ঘটনার পর থেকে সোনাপুকুর গ্রামে এক থমথমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে ।