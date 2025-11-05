BLO-র ছায়াসঙ্গী জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কমিশনে যাবে বিজেপি

BLO-র ছায়াসঙ্গী জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কমিশনে যাবে বিজেপি
মালদার চাঁচলের ঘটনা৷ তৃণমূল নেতা এটিএম রফিকুল হোসেনের দাবি, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশেই এই কাজ করছেন তিনি৷ উদ্দেশ্য মানুষের সাহায্য করা৷
Published : November 5, 2025 at 7:46 PM IST
মালদা, 5 নভেম্বর: রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) কাজ৷ ইতিমধ্যে নিজেদের এলাকায় কাজে নেমে পড়েছেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও (BLO)-রা৷ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা৷ প্রতি বাড়িতে দিয়ে আসছেন এন্যুমারেশন বা গণনাকারী ফর্ম৷ প্রয়োজনে সেই ফর্ম পূরণেও ভোটারদের সহায়তা করছেন তাঁরা৷
ঠিক এই পরিস্থিতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন৷ দেখা যাচ্ছে, তাঁর নিজের এলাকায় বিএলও-র সঙ্গে তৃণমূলের কোনও বিএলএ নয়, ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি নিজে৷ অবশ্যই সঙ্গীসাথী নিয়ে৷ বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁচলে৷ এই ঘটনায় রফিকুল সাহেবের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি৷
ওই এলাকার বিএলও মুজিবর রহমান বলেন, “এসআইআর নিয়ে আগে সবাই আতঙ্কে ছিল৷ কিন্তু বিষয়টি এখন অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছে৷ কোনও ধরনের নথিপত্র লাগছে না৷ শুধু নিজের ছবি আর 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই চলবে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই এলাকায় একটি পরিবার আগে বাইরে থাকত৷ পরে আবার এখানে এসেছে৷ বাইরে থাকার জন্য 2002 সালের ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম কাটা গিয়েছে৷ আমি বিএলও-র দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমে এই এলাকার ম্যাপিং করেছি৷ তখনই বিষয়টি ধরা পড়েছে৷ এরপর এই পরিবারটিকে হিয়ারিং-এ ডাকা হবে৷ সেখানে তারা পুরনো দিনের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ দেখাবে৷ এতে কোনও অসুবিধে হবে না৷ এই একটি পরিবার ছাড়া এই এলাকায় আর কোনও ভোটারের কোনও সমস্যা নেই৷ এখানে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গাও কেউ নেই৷ ম্যাপিং-এর সময়ই আমি সেসব খতিয়ে দেখে নিয়েছি৷”
কাজ করার সময় মুজিবর সাহেবের সঙ্গেই ছায়ার মতো সেঁটে ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি৷ বিষয়টি নিয়ে বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলেন, “বিএলও-দের প্রভাবিত করছেন মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন৷ তাঁর এলাকার বিএলও যখন এসআইআর ভেরিফিকেশনের জন্য বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বিএলওদের সঙ্গে ছিলেন৷ রফিকুল সাহেব নিজের এক্তিয়ারের বাইরে বিএলওদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন৷ কারণ, তিনি বিএলএ নন৷ আমরা আজই নির্বাচন কমিশনে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চলেছি৷”
যদিও সহকারী সভাধিপতির বক্তব্য, “আমাদের দলনেত্রী ও সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, বিএলও-রা বুথের কাজ করার সময় বিএলএ এবং আমরা যেন বিএলও-দের সঙ্গে ছায়াসঙ্গী হিসাবে থাকি৷ সাধারণ ভোটাররা যেন কোনও সমস্যায় না-পড়েন, তার জন্যই তাঁরা এই নির্দেশ দিয়েছেন৷ আজ আমরা চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের খরবার 191 নম্বর বুথে আছি৷ এখানে বিএলও সুন্দরভাবে কাজ করছেন৷ এখানে বয়স্ক ভোটাররা সমস্ত নথিপত্র নিয়ে এসেছেন৷ এখানেই তাঁরা এন্যুমারেশন পাচ্ছেন৷ ফর্ম ফিল-আপও করছেন৷’’
এটিএম রফিকুল হোসেন আরও বলেন, ‘‘আমাদের একটাই লক্ষ্য, কোনও ভোটারের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায়৷ বিএলওকে আমি সেই আবেদন জানিয়েছি৷ আমরা তাঁর সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করব৷ এখানে একজন ভোটারের নামও যাতে তালিকা থেকে বাদ না-যায় বিএলও সেটা দেখবেন৷ যদি কারও কোনও নথি সংক্রান্ত সমস্যা থাকে তিনি আমাদের বিএলএ কিংবা জনপ্রতিনিধিকে জানাবেন৷ আমরা সেই নথি বের করার ব্যবস্থা করব৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এসআইআর-এর নামে কেন্দ্রীয় সরকার আসলে বাংলাকে চাপে রাখতে চাইছে৷ আমরা দেখিয়ে দেব, এসব কোনও বুদ্ধি এই রাজ্যে খাটবে না৷ আর বিজেপির তরফে যা অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেসব ফালতু বিষয়৷ আমরা নেতৃত্বের নির্দেশ মতোই কাজ করে যাচ্ছি৷”