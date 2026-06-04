ফরিদপুরে বালিচুরির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা
ধৃতের নাম গৌতম ঘোষ৷ তাঁকে ফরিদপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে৷
Published : June 4, 2026 at 5:06 PM IST
ফরিদপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 4 জুন: আরও একজন তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ৷ বালিচুরির অভিযোগে গৌতম ঘোষ নামে ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, পুলিশের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে৷ ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে ফরিদপুর থানার পুলিশ৷
এই নিয়ে পুলিশের তরফে কেউ প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷ তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম ঘোষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই বালি চুরির অভিযোগ ছিল৷ বালি চুরি করে পালানোর সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়৷ তবে অবৈধ বালি-সহ কোনও গাড়ি আটক করতে পারেনি পুলিশ৷ জানা গিয়েছে, তার পরই তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়৷ একই সঙ্গে কখন গ্রেফতার করা হয় গৌতম ঘোষকে, সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি৷
গৌতম ঘোষের গ্রেফতারির খবরে রীতিমতো হইচই পড়েছে৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়৷ আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে একাধিক প্রশ্ন করা হয় সাংবাদিকদের তরফে৷ তবে তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেননি৷ তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে৷ তাঁকে জেরা করে এই বালি চুরি চক্রে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে৷ তবে এই নিয়ে আদালতের নির্দেশ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি৷
উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি। আসানসোল লোকসভার অন্তর্ভুক্ত এই ব্লক। দেখা গিয়েছিল যখন বাবুল সুপ্রিয় বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছিলেন, তখন সমস্ত ব্লক বিজেপির দখলে থাকলেও দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে এগিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস৷ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য, গৌতম ঘোষের দাপটেই তৃণমূলের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক৷
তবে শুধু রাজনীতির অঙ্গন নয়, বেআইনি বালি-কারবার ও একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে যায়৷ বিশেষ করে ওই অঞ্চলে অজয় নদ থেকে বালি চুরিতে তাঁকে মাস্টারমাইন্ড বলা হতো৷ একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে 2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগও তুলেছে বিজেপি৷
স্থানীয় বিজেপি নেতা বন্ধন ঘোষ বলেন, ‘‘2021 সালে নির্বাচনের পর এই গৌতম ঘোষের নেতৃত্বে বাবন ঘোষ, কাঞ্চন দাসরা লস্কর বাঁধগ্রামে বিজেপি কর্মী নয়ন দাসের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। গোটা গোগলা অঞ্চল জুড়ে এই গৌতম ঘোষের নেতৃত্বে বাবন ঘোষরা ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। আজকের মুখ্যমন্ত্রী, সেই সময়ের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গোগলা গ্রামে সভা করতে আসার পরে ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডল সভাপতিদের চরম অত্যাচার করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন রাজ্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা। তাই এলাকার সমস্ত মানুষ চাইছেন এই সব অত্যাচারীদের আইনানুগ শাস্তি হোক৷’’