আদিবাসী-মুসলিম মহিলাদের 'টার্গেট' করে নাম বাদ দিয়েছে কমিশন, সরব অনুব্রত

বৃহস্পতিবার বোলপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন অনুব্রত মণ্ডল ও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে তাঁরা এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হন৷

Anubrata Mondal Slams ECI
সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল ও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়৷
Published : March 12, 2026 at 8:51 PM IST

বোলপুর, 12 মার্চ: আদিবাসী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলাদের 'টার্গেট' করে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, অভিযোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অনুব্রত মণ্ডল৷ এই নিয়েও একাধিক তথ্যও তিনি তুলে ধরেন৷

বৃহস্পতিবার, বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন অনুব্রত মণ্ডল ও বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে এমন মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে ও তথ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন দুই তৃণমূল নেতা৷ অনেক জীবিত ভোটারদের মৃত বলে নাম বাদ দেওয়ার উদাহরণও তুলে ধরা হয় তৃণমূলের তরফে৷

আদিবাসী-মুসলিম মহিলাদের 'টার্গেট' করে নাম বাদ দিয়েছে কমিশন, সরব অনুব্রত (ইটিভি ভারত)

তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "11 হাজার 606 জনের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সব কাগজপত্র, দলিল আছে৷ আমরা বীরভূম জেলার প্রত্যেকটি ব্লক থেকে তালিকা তৈরি করে জমা দিয়েছি ডিএম-কে৷ আমরা চাই একজনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না যায়৷’’

এর পর তিনি নিশানা করেন নির্বাচন কমিশনকে৷ অনুব্রত বলেন, ‘‘টার্গেট করে আদিবাসী ও মুসলিম মহিলাদের নাম বাদ দিয়েছে৷ এটা একেবারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আদিবাসীরা আদি বাসিন্দা, তাদের নাম বাদ যায় কীভাবে। এই দায় কমিশনের৷ এক এক রাজ্যে এক এক রকম নিয়ম কেন হবে?" তিনি আরও জানান, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া এসআইআর ইস্যুতে আর কোনও দল সাধারণ মানুষের পাশে নেই৷

সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল ও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়৷

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জমি৷ ডিসেম্বরে প্রকাশিত হওয়া খসড়া তালিকা ও ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হওয়া চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী প্রায় 63 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে৷ এখনও 60 লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন রয়েছে৷ এই নিয়েই চলছে রাজনৈতিক তরজা, আন্দোলন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ধরনা দিয়েছেন৷

বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের নেতারা সরব হয়েছেন৷ এদিন অনুব্রত মণ্ডল সাংবাদিক বৈঠক করে বাদ পড়া ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে তোপ দাগলেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে৷ অন্যদিকে কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল ও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়৷

তিনি বলেন, "বিহারের ক্ষেত্রে এক নিয়ম আর বাংলার ক্ষেত্রে আরেক নিয়ম কেন কমিশনের। বেছে বেছে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। জীবিত ব্যক্তিদের মৃত দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এমন উদাহরণও আছে৷ কেন বৈধ ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন না৷ আর এই এসআইআর-এর জন্য কত মানুষের প্রাণ গেল, এর দায় নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে।"

সম্পাদকের পছন্দ

