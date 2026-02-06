ETV Bharat / politics

মানুষই আমার নেতা, বিধায়ক-সভাধিপতি-মন্ত্রী হব না - কাকে নিশানা করলেন অনুব্রত

শুক্রবার রাজ্য বাজেট নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল৷ সেখানে এই কথা বলেন অনুব্রত৷

Anubrata Mondal
রাজ্য বাজেটের প্রশংসা করতে সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল ও তৃণমূলের অন্য নেতৃত্ব৷ শুক্রবার বোলপুরে৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
বোলপুর, 6 ফেব্রুয়ারি: "মানুষই আমার ভবিষ্যৎ, আমি বড় বড় বাত মারি না, ফুটানি করি না", বাজেট নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করতে গিয়ে একথা বললেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি আরও বলেন, "মানুষই আমার নেতা, আমি বিধায়ক হব না, সভাধিপতি হব না, মন্ত্রী হব না।" প্রশ্ন উঠেছে, এই কটাক্ষ তিনি কাকে করলেন?

শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনাতেও সরব হন তিনি৷ তৃণমূলের কেষ্ট মণ্ডলের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলাকে কিছু দেয়নি৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কথা বলেন, তাই এই বাজেট করেছেন৷ আর এই বাজেটেই বিধানসভা ভোট হয়ে গিয়েছে৷

মানুষই আমার নেতা, বিধায়ক-সভাধিপতি-মন্ত্রী হব না - কাকে নিশানা করলেন অনুব্রত (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, আই প্যাকের আয়োজন মতো রাজ্যের দিকে দিকে এদিন তৃণমূল-কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রী, বিধায়ক-সাংসদেরা সাংবাদিক বৈঠক করছেন৷ বিশেষ করে বিধানসভায় পেশ হওয়া বাজেট নিয়েই এই সাংবাদিক বৈঠক। সেই মতো এদিন বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল। ছিলেন, কোর কমিটির আরেক সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ-সহ জেলার মহিলা নেত্রীরা৷

অনুব্রত মণ্ডলের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাজেটে সবস্তরের মানুষের কথা ভেবেছেন৷ যুবশ্রী তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক৷ আর এই বাজেটেই বিধানসভা ভোট হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস আসন্ন বিধানসভা 250টি আসন পাবে।

Trinamool Congress
সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)

রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে 500 টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার পরেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্প আনবে বিজেপি৷ সেখানে তিন হাজার টাকা করে প্রতিমাসে পাবেন মহিলারা৷ সেই প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "মহারাষ্ট্রে কী দিয়েছে, দিল্লিতে, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানাতে কী দিয়েছে? টুকলি করছে৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন, তাই দেন৷"

তিনি আরও বলেন, "আমি ক’টা জনসভা করলাম৷ আমার জনসভাগুলো দেখেছেন? ওই জমায়েত করে দেখাক (বিজেপি)। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, সংগঠন যদি না-থাকতো, এত লোক হতো৷"

Trinamool Congress
অনুব্রত মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)

এরপরেই অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "জনসভায় আমি তো কলকাতা থেকে কোনও লিডার আনিনি৷ কারণ, আমার লিডার সাধারণ মানুষ। আমাকে ফুটানি করতে হয় না, আমি বড় বড় বাত মারি না৷ আমি মানুষের পাশে থাকি৷ মানুষই আমার ভবিষ্যৎ।"

আরও একবার অনুব্রতর গলায় শোনা গেল, তিনি বিধায়ক হবেন না, সভাধিপতি বা মন্ত্রী হবেন না। এর আগেও তিনি একই কথা একাধিকবার বলেছিলেন৷ তিনি জানিয়েছিলেন, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেও 'প্রিয় কেষ্ট'-কে জন প্রতিনিধি হওয়ার কথা বলেছিলেন৷ অনুব্রতই নাকি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন!

Trinamool Congress
সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)

তবে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে 'আমি সভাধিপতি হব না' বলে কি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখকে খোঁচা দিলেন অনুব্রত মণ্ডল? তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে৷

