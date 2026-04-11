বিজেপি হিন্দুদেরও অপছন্দ করে, দাবি তৃণমূলের কুণালের
তৃণমূল কংগ্রেসের কুণাল ঘোষের দাবি, বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে 63 শতাংশ হিন্দু৷ এর থেকে প্রমাণিত হয় যে বিজেপি হিন্দুদেরও অপছন্দ করে৷
Published : April 11, 2026 at 9:12 PM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: মুসলিম বিরোধী তকমা আগেই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার ভোটের মুখে বিজেপির গায়ে হিন্দু বিরোধী তকমা লাগানোর প্রয়াস তৃণমূলের৷ শনিবার শাসক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্যেই সেটা পরিষ্কার৷ তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যে 90 লাখ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 58 লাখই হিন্দু ভোটার৷ অর্থাৎ ভোটার তালিকা থেকে 63 শতাংশ হিন্দু ভোটারের নাম বাদ৷ এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, বিজেপি শুধু মুসলিম বিরোধীই নয়, এরা হিন্দুদেরও অপছন্দ করে৷
কুণাল এদিন বলেন, “নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপি বিপুল সংখ্যক মানুষকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে৷ এরা তিন ডি-এর উপর জোর দিচ্ছে৷ ডিটেক্ট, ডিলিট আর ডিপোর্ট৷ ওরা বলছে, ডিটেক্ট করেছি৷ কিন্তু যে পদ্ধতিতে ডিটেক্ট করা হয়েছে, সেটা ভুল৷ ওরা অন্যায়ভাবে ডিলিট করেছে৷ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের ওরা গদ্দার, দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দিচ্ছে৷”
কুণালের অভিযোগ, বিহার থেকে আসা বিজেপির লোকজন বলছে, যাদের নাম ডিলিট হয়ে গিয়েছে, তাদের রেশন-সহ যাবতীয় সুবিধে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে৷ এরপর ডিপোর্ট হওয়া মানে হয় ডিটেনশন ক্যাম্প অথবা দেশ থেকে বের করে দেওয়া৷ তাঁর দাবি, পরিবারের একজনের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হলে গোটা পরিবারের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে৷ এটা বিজেপির ভয়ঙ্কর থ্রি ডি নীতি৷
কুণালের বক্তব্য, “বিজেপির কিছু লোকজন এখনই বলতে শুরু করেছে, তারা ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করবে৷ ঠিক এমনই ঘটনা অসমে ঘটেছে৷ প্রচুর হিন্দু সেখানে ডিটেনশন ক্যাম্পে চলে গিয়েছেন৷ তাই এরা হিন্দু, মুসলিম কিংবা খ্রিষ্টানের বন্ধু নয়৷ এদের একটি ভোটও নয়৷”
এদিন কুণাল হুমায়ুন কবীরকেও ব্যাপক কটাক্ষ করতে ছাড়েননি৷ তাঁর দাবি, হুমায়ুন কবীরের যে ভিডিয়ো ফাঁস হয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের মুসলিমদের আবেগকে বিপথে চালিত করে বিজেপির পৃষ্ঠপোষকতায় একটা বড় চক্রান্ত তৈরি হচ্ছিল৷ ওই ভিডিয়ো ফাঁস হওয়ার পরেই হুমায়ুনের দলে ধস নেমেছে৷ এই অবস্থায় হুমায়ুনের দলের নতুন মুখপাত্র হয়েছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি৷ তিনি হুমায়ুনকে যেভাবে নির্দোষ প্রমাণ করতে নেমেছেন তাতে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে এক হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারির যে বিষয়টি সামনে এসেছে তার ভিত্তি রয়েছে৷ এর তদন্ত হওয়া দরকার৷ কারণ, হুমায়ুন মুখ খুললে এই কেলেঙ্কারি পিএমও পর্যন্ত পৌঁছে যাবে৷