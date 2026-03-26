'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সঙ্গে কর্মসংস্থান গুলিয়ে ফেলছেন, তাঁরা মূর্খ', স্পষ্ট কথায় মৃদুভাষী মন্ত্রী স্নেহাশিস

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সঙ্গে কর্মসংস্থান গুলিয়ে ফেলছেন, তাঁরা মূর্খ', স্পষ্ট কথায় মৃদুভাষী মন্ত্রী স্নেহাশিস
জাঙ্গিপাড়া থেকে তিনবার তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছেন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷
Published : March 26, 2026 at 7:36 PM IST
কোন্নগর, 26 মার্চ: ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে হাতেখড়ি তৃণমূলে ৷ যে বছর রাজ্যে ঘাসফুলের জমানার সূচনা, সেই 2011 সাল থেকে হুগলির জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷ 2022 সালে তাঁকে পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবারের বিধানসভা ভোটে জাঙ্গিপাড়া থেকে ফের প্রার্থী হয়েছেন স্নেহাশিস ৷
গত কয়েক বছরে নিজের দফতরের উন্নতির খতিয়ান থেকে শুরু করে বিগত দেড় দশকে তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন- ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে স্পষ্ট কথা খুলে বললেন মন্ত্রী তথা প্রার্থী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷
একুশের বিধানসভা ভোটের ফলাফল
2021 সালে জাঙ্গিপাড়া বিধানসভায় ভোট দিয়েছিলেন 2 লক্ষ 57 হাজার 25 জন ৷ 1 লক্ষ 1 হাজার 885 সংখ্যক ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের স্নেহাশিস চক্রবর্তী ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 48.42 শতাংশ ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপির দেবজিৎ সরকার ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 83 হাজার 474 ভোট, মোট ভোটের 39.9 শতাংশ ৷ তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছিলেন নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ-এর শেখ মইনুদ্দিন ৷ তিনি পেয়েছিলেন 17 হাজার 756 ভোট এবং 8.44 শতাংশ ৷ এলাকার 3 হাজার 40 জন ভোটার নোটা-য় ভোট দিয়েছিলেন, 1.44 শতাংশ ভোট পড়েছিল ৷
ইটিভি ভারত: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কতটা কঠিন হবে ? আপনার কী মনে হয় ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: একেবারেই কঠিন নয় ৷ একুশের নির্বাচনের চেয়ে অনেক বেশি আসনে জয়ী হয়ে চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসবে । এটা নিয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই ৷
ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ একবারে সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন বাংলার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
ইটিভি ভারত: আপনি এতদিনের বিধায়ক ৷ মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন দিকটা আপনাকে প্রভাবিত করেছে ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: তিনি লড়াইয়ের নেত্রী ৷ তিনি যখন বিরোধী দলনেত্রী ছিলেন তখন সামনে-পিছনে কিছু না-ভেবে অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি রক্ষা লড়াই করেছেন ৷ আবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছেন- যেগুলির মধ্যে অনেকগুলি মৌলিক ৷ সারা ভারতে এর আগে যত সরকার এসেছে, বা যত সরকার রয়েছে, তার মধ্যে উন্নয়নের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ডায়নামিক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ৷
ইটিভি ভারত: পরিবহণ মন্ত্রী হিসাবে আপনার যাত্রা কতটা সফল ? বা কোন প্রকল্পটি সফল হয়েছে ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: সফলতা ওইভাবে বিচার হয় না ৷ আমাদের কাজ করে যেতে হয় ৷ 2022 সালে মুখ্যমন্ত্রী আমায় পরিবহণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন ৷ পরিবহন দফতরের বেশ কিছু সংস্কারমূলক কাজ আমরা করতে পেরেছি ৷
দালালচক্র
এক কোটি 70 লক্ষ গাড়ি নিয়ে পরিবহণ দফতর- বড় বড় ট্রাক থেকে বাস, অটো, ভেসেল, লঞ্চ, হেলিকপ্টার পর্যন্ত আছে ৷ বাম আমল থেকে বিগত চার দশক ধরে আরটিও (রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিস) দালাল চক্র ঘিরে রেখেছিল ৷ সাধারণ মানুষকে দালালদের খপ্পরে পড়তে হত ৷ টাকা না-দিলে কাজটা হত না ৷ আমরা এসে বাইশটা অনলাইন ফেসলেস রেজিস্ট্রেশন পরিষেবা চালু করেছি ৷ ভারতে কোথাও এতগুলো অনলাইন পরিষেবা নেই ৷ আরটিও-তে মানুষকে যেতে হবে না ৷ বাড়ি বা অফিসে থেকে অনলাইনে তাঁরা কাজ করতে পারবেন ৷ অনেকটাই ভোগান্তি অনেকটা কমেছে ৷ কিন্তু দালাল চক্র সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি। কারণ, অনেকে অনলাইন পরিষেবা ব্যবহার করতে পারে না ৷ আমরা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের সাহায্য নিতে বলেছি ৷ ফলে এখনও কিছু মানুষ দালালদের খপ্পরে পড়ছে ৷ আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ এলে আমরা তা দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করছি ৷ মানুষ যত সচেতন হতে, যত তাড়াতাড়ি তার অধিকার বুঝে নিতে পারবে, তত দ্রুত এই দালাল চক্র শেষ হবে ৷
রাজস্ব বৃদ্ধি
পরিবহণ দফতর সরকারকে রাজস্ব দেয় ৷ 2022 সালে আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন রাজস্ব ছিল আড়াই হাজার কোটি ৷ বামফ্রন্ট জমানার শেষে 2010-11 সালে রাজস্ব ছিল 935 কোটি ৷ সেটা দশ-বারো বছরে দাঁড়িয়েছিল আড়াই হাজার কোটি ৷ তিন বছরে সেই রাজস্ব সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে ৷
অনেক গাড়ির মালিক কর দিতেন না ৷ আমি জেলা ধরে ধরে বৈঠক করে বকেয়া করের পরিমাণ 40 থেকে 30 শতাংশে কমিয়ে আনতে পেরেছি ৷
স্মার্ট কার্ড: রেজিস্ট্রেশন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সে স্মার্ট কার্ড চালু করেছি ৷ কিউআর কোড-সহ 60-70 লক্ষ স্মার্ট কার্ড দিয়েছি ৷
চেকপোস্টে মাফিয়া রাজ
বাংলাদেশের আটটি চেকপোস্টে বামফ্রন্টের আমল থেকে মাফিয়া রাজ কাজ করত ৷ গাড়িগুলি রফতানির জন্য গেলে সেখানে 30-40 দিন আটকে রাখা হত ৷ বিপুল খরচ হত ৷ মাফিয়ারা ঠিক করত, কোন গাড়ি আগে যাবে ৷ আমরা সেই মাফিয়া রাজ একেবারে নির্মূল করে দিয়েছি ৷ ওখানে আইটি ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় সুবিধা পোর্টাল চালু করেছি ৷ এতে কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়া বাংলাদেশে গাড়ি রফতানি হচ্ছে ৷ এতে সরকারের প্রতি বছর 300 কোটি টাকার রাজস্ব বেড়েছে ৷ আগে সরকার কোনও রাজস্ব পেত না ৷
রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা
আমরা রোড সেফটির উপর কাজ করেছি ৷ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে ৷ 2016 সালে মুখ্যমন্ত্রী 'সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ' প্রকল্প চালু করেন ৷ দেশে দুর্ঘটনায় মৃত্যু কমের ক্ষেত্রে ভারতে মেট্রোপলিটন সিটিগুলির মধ্যে কলকাতা এক নম্বরে ৷ দুর্ঘটনা ক্ষেত্রে সারা ভারতে আমাদের রাজ্য 11তম স্থানে রয়েছে ৷ এখনও বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, নতুন সরকার এলে সেসবের সংস্কার করলে পরিবহণ দফতর আরও স্মার্ট ও দক্ষ হয়ে উঠবে।
ইটিভি ভারত: সব্জিওলা, মাছের গাড়ি থেকে ছোট ভ্যান, গাড়িগুলিকে পুলিশ আটকায় ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: রাস্তায় কোন গাড়ি বৈধ ভাবে চলছে, তা নজরদারি করে পুলিশ ৷ এখন পুলিশ কোন গাড়িকে কেন ধরছে, তা বাইরে থেকে আমরা বুঝতে পারব না ৷ দরিদ্র সব্জিওলার গাড়ি ধরেছে, কিন্তু সেখানে কিছু না কিছু কারণ থাকে ৷
ইটিভি ভারত: টোটো এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: আমাদের সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকলস আইন অনুযায়ী চলতে হয়। এই আইনে টোটো চালাতে কোনও পারমিট লাগে না ৷ তাই বেকার যুবকরা টোটো কিনে যত্রতত্র রাস্তায় নেমে পড়েছেন ৷ মানুষ সেটা গ্রহণও করেছে ৷ এক্ষেত্রে টোটো চলাচলের ফলে তৈরি হওয়া যানজট যাতে কমে এবং শৃঙ্খলা বাড়ে, তার জন্য আমরা পদক্ষেপ করেছি ৷ টোটো চিহ্নিতকরণ এবং তার রেজিস্ট্রেশন করে, তাকে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে নিয়ে আসব ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআরের কারণে এই নথিভুক্তিকরণের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সেই কাজটা চলছে ৷
যাত্রী সাথী অ্যাপ
ওলা, উবেরের মতো বেসরকারি অ্যাপ ক্যাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা যাত্রী সাথী অ্যাপ এনেছি কলকাতায় ৷ ভারতে আমরাই প্রথম চালু করেছি ৷ এর ফলে সাধারণ যাত্রীরা কম ভাড়ায় নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে পারছেন ৷ এটা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ৷
ইটিভি ভারত: সরকারি ও বেসরকারি বাসের সমন্বয়ে রাজ্য চলছে ৷ এই দুই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কী লক্ষ্য ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: পরিবহণ দফতরের অন্তর্গত সরকারি ও বেসরকারি বাস, দু'টিই ৷ সরকারি বাস চালাতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই ৷ অনেক রাজ্য আছে যেখানে কোনও সরকারি বাস নেই ৷ মহারাষ্ট্রে সমস্ত সরকারি বাস পিপিপি মডেলে চলছে ৷ তিনটে কর্পোরেশন- স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (WBTC), নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (NBSTC), সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (SBSTC)- তিন হাজারের উপর সরকারি বাস রয়েছে ৷ বামফ্রন্টের আমলের তুলনায় বাসের সংখ্যা একশো-দু'শো হলেও বেড়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি 200 সিএনজি বাস কেনার ছাড়পত্র দিয়েছেন ৷ সেগুলি কেনাও হয়েছে ৷
বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ
সরকারি বাসের পাশাপাশি বেসরকারি বাসও কন্ট্রোল করছি- চালানোর পারমিট দিয়েছি এবং ভাড়া আমরাই নির্ধারণ করে দিয়েছি ৷ বেসরকারি বাস এখন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েছে ৷ কারণ, অটো, টোটো, ম্যাজিক-এর মতো ছোট ছোট গাড়িতে রাস্তা ছেয়ে গিয়েছে ৷ ছোট রুটের যাত্রী হারিয়েছে বাস ৷ তাই অনেক রুটে বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷
গ্রিন ট্রাইবুনালের একটা অর্ডার ছিল কেএমডিএ এলাকায় 15 বছরের উপরে বাস বাদ দিতে হবে ৷ আমি সেই জায়গা থেকে লড়াই করে আদালতের থেকে সম্মতি আদায় করেছি 15 বছরের বেশি সময় ধরে চলা বাসের অবস্থা যদি ভালো থাকে, তাহলে সেই বাস চলতে পারবে ৷ কলকাতায় এক থেকে দেড় হাজারের মতো বাস বসে যাওয়ার কথা ছিল- সেটা বাঁচিয়ে দিয়েছি ৷
ইটিভি ভারত: সারা দুনিয়ায় পরিবেশবান্ধব যান ট্রাম ৷ কলকাতার অধিকাংশ রুটে ঐতিহ্যবাহী ট্রাম তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ এনিয়ে সরকার নতুন কিছু ভাবছে ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: আমরা কলকাতায় ট্রাম রাখছি না ৷ 1873 সালে কলকাতায় ট্রাম চালু হয়েছিল ৷ একই সঙ্গে দেশের 14 টি শহরেও চালু হয়েছিল ৷ অন্যান্য শহরগুলি থেকে ট্রাম উঠে গিয়েছে ৷ কিন্তু কলকাতায় 38টি রুটে ট্রাম চলত ৷ বামফ্রন্ট জমানার শেষের দিকে 18টি রুটে ট্রাম চলত ৷ এরপর কলকাতায় অনেক ফ্লাইওভার হওয়ার কারণে ট্রাম লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আমি যখন পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলাম তখন পাঁচটা রুটে ট্রাম চলছিল ৷
আমাদের সরকার ও পুলিশ প্রশাসন চায় না ট্রাম চালানো হোক ৷ কারণ ট্রাম যানজট তৈরি করছে ৷ কলকাতায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার 24 হাজারের বেশি ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন বেড়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় রাস্তা চওড়া হয়নি ৷ 76 হাজার ক্যাব চলছে ৷ 50 হাজার বাইক ও ট্যাক্সি চলছে ৷ এর সঙ্গে অটো চলছে ৷ প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে ৷
এই অবস্থায় আমরা ধর্মতলা থেকে ময়দান পর্যন্ত একটা লাইন তৈরি করে একটাই হেরিটেজ ট্রাম রাখব ৷ পর্যটকরা কলকাতায় এলে ট্রাম দেখতে পাবেন এবং চড়তে পারবেন ৷ আমরা ট্রাম তুলে দিতে চাই ৷ যদিও কলকাতায় ট্রাম তুলে দেওয়া নিয়ে মামলা চলছে ৷ ট্রাম লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন মামলা করেছে ৷ কলকাতা পুলিশ যানজট মুক্ত শহর হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে ৷ যানজট কমানোর জন্যই ট্রাম তুলে দেওয়ার দরকার বলে মনে করে আমাদের সরকার ৷ ভারতে মধ্যে পরিবেশ বান্ধব যান আমাদের রাজ্যে অনেক বেশি ৷ হাইকোর্টে আমরা নির্দিষ্ট করে জানিয়েছি, একটি রুটে ট্রাম রেখে বাকি রুটগুলি থেকে ট্রাম তুলে দেব ৷ যে ট্রাম লাইনগুলি পাতা রয়েছে, সেই লাইনগুলিতে দুর্ঘটনা ঘটছে ৷ সেগুলি তুলে দেওয়া দরকার ৷ ট্রামলাইনগুলি রাস্তার মাঝখানে ৷ যাত্রীদের নামতে গেলে রাস্তার মাঝখানে নামতে হচ্ছে, তাতে যানজট তৈরি হচ্ছে ৷
ট্রাম পরিবেশবান্ধব, এটা ঠিক ৷ মেট্রোও পরিবেশবান্ধব ৷ মাটির তলা দিয়ে দ্রুতগতিতে চলছে ৷ 6-8 লক্ষ মানুষ রোজ মেট্রোয় যাতায়াত করছে ৷ তাহলে ধীরগতি সম্পন্ন ট্রামটাকে রাখব কেন ? এটা তো যানজট তৈরি করছে ৷
ইটিভি ভারত: জল পরিবহণের ক্ষেত্রে গঙ্গা দিয়ে ওয়াটার ট্যাক্সি চালানোর ভাবনাচিন্তা করা হয়েছিল ৷ এটা কি কোনও ভাবে সম্ভব ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: জলপথে পরিবহণে রাজ্য সরকারের একটা বড় কাজ চলছে ডায়মন্ড হারবার থেকে শুরু করে ত্রিবেণী পর্যন্ত ৷ নতুন নতুন ভেসেল তৈরি হচ্ছে ৷ জেটিগুলি আধুনিক করা হচ্ছে ৷ সেই জেটির 500 মিটার পর্যন্ত সৌন্দর্যায়ন করা হচ্ছে ৷ সেখানে ওয়াশরুম, ক্যাফে থাকবে ৷ আমরা 13 টি ই-ভেসেল তৈরি করতে দিয়েছি ৷ সেগুলি কলকাতায় নামানো হবে ৷ রোরো সার্ভিস চালু করার জন্য জায়গা অনুসন্ধান করছি ৷ এয়ারপোর্টের মতো হাওড়াতে টার্মিনাল জেটি তৈরি করা হবে ৷ গঙ্গার জলপথ নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা চলছে ৷ ফেরি সার্ভিসের নিরাপত্তার ব্যাপারেও আমরা যথেষ্ট সচেষ্ট ৷
ইটিভি ভারত: নতুন প্রজন্ম রাজনীতিতে যোগ দিতে আগ্রহী হচ্ছে না ৷ কীভাবে নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা যায়, সেটা নিয়ে একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে আপনি কী মনে করছেন ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: রাজনীতি কোনও পেশা নয় ৷ কোনও ভালো ছেলে বা মেয়ে, তাঁরা পড়াশোনা করে ভালো পেশায় যুক্ত হতে চান ৷ এর পাশাপাশি কেউ রাজনীতি করতেও পারে ৷ সত্যিই সেটা অনেকটা কমে আসছে ৷ কারণ রাজনীতির মান অনেকটা কমে গিয়েছে ৷ আমাদের দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ৷ সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে লড়াইটা উন্নয়ন নিয়ে হওয়া উচিত ৷ কিন্তু ইদানীং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যক্তিগত আক্রমণে নেমেছে ৷ একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে ৷ সেই কারণে নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসছে না ৷ এটা দূর হওয়া প্রয়োজন ৷
ইটিভি ভারত: এবার রাজ্য তথা দেশজুড়ে মেরুকরণের রাজনীতি হচ্ছে ৷ 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে কীভাবে সামলাবেন ? আপনাদের কাছে কি এটা চ্যালেঞ্জ ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: আমাদের সংবিধানে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলা হয়েছে ৷ বিজেপি সরাসরি সেই ধর্ম নিরপেক্ষতায় আঘাত করছে ৷ একটি ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি বলছে ৷ এটা একটা সামাজিক ক্ষতি ৷ ভারতের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে ৷ আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলব ৷ কিন্তু কখনও এমন কিছু বলব না যাতে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, যেটা বিজেপি এখন করছে ৷ সমাজের মধ্যে বিষ ও বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিয়ে সমাজ ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা ও চক্রান্ত করছে ৷ তারা মনে করছে, মেরুকরণের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে বাংলা দখল করবে ৷ কিন্তু আমরা তৃণমূল কংগ্রেস জোর দিয়ে এটা বলতে চাই, ভারতের সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে থাকবে, এই সংস্কৃতি-কৃষ্টিকে আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি ৷ তৃণমূল চায় সমস্ত মানুষ মিলেমিশে থাকবে ৷ মৌলবাদী শক্তির স্থান বাংলায় কখনও হয়নি, কোনওদিন হবে না ৷ এই সংস্কৃতিতেই বিশ্বাসী আমরা ৷ 2021 সালে এটাই আমাদের সমর্থন বাড়িয়েছে, এবারেও সমর্থন বাড়াবে ৷
ইটিভি ভারত: আপনার জাঙ্গিপাড়া বিধানসভায় ফুরফুরা শরীফ রয়েছে ৷ উন্নয়ন নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। নওশাদ সিদ্দিকী থেকে ত্বহা সিদ্দিকী উন্নয়ন নিয়ে বারবার আপনার দিকে আঙুল তুলেছেন ৷ কী বলবেন ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: সিপিএম পুরোপুরি নাস্তিক ৷ বামফ্রন্ট সরকার মন্দির, মসজিদ কোনও দিকে ফিরে তাকায়নি ৷ ফুরফুরা শরীফকে কোনও সাহায্য করেনি ৷ কিন্তু গত 15 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার ফুরফুরা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তৈরি করেছে ৷ সেখানে কোটি কোটি টাকার কাজ হয়েছে ৷ রাস্তাঘাট, হাইমাস আলো দিয়ে ফুরফুরাকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ৷ ফুরফুরা শরীফ ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র ৷
আমার বিধানসভায় ফুরফুরা রয়েছে- এটা আমার কাছে গর্বের বিষয় ৷ এই ফুরফুরা প্রতিষ্ঠা করেছেন পীর মৌলানা আবু বকর সিদ্দীকী ৷ তিনি ধর্মীয় সংস্কার-সহ মাদ্রাসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন বাংলা, বিহার, অসম, বাংলাদেশে ৷ তাঁর নামেই ফুরফুরা শরীফ ৷ তাঁর পাঁচ সন্তানও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ৷ এখন ফুরফুরায় তাঁদের বংশধর 70-80 জন পীরজাদা রয়েছেন ৷
ফুরফুরায় দু'একজন পীর-পীরজাদা রাজনীতিতে এসেছেন ৷ তাঁরা তৃণমূল ও আমার বিরুদ্ধে বলছেন ৷ এর জবাব দিচ্ছি না বা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না ৷ জাঙ্গিপাড়া বিধানসভায় বিপুল জনসমর্থন তৃণমূলের প্রতি আছে ৷ এই লোকসভাতেও 28 হাজারের বেশি ভোটে লিড পেয়েছে ৷ ফুরফুরা শরীফেও তিন হাজারেরও বেশি ভোটে লিড ছিল ৷ এমনকী ফুরফুরার মাজার কেন্দ্রিক বুথগুলিতেও আমরা লিড করি ৷ জাঙ্গিপাড়ায় 14টি অঞ্চলের মধ্যে চারটি মুসলিম প্রধান ৷ সেখানে আমাদের প্রতি বিপুল জনসমর্থন আছে ৷ মানুষ এত বোকা নয় ৷ তাহলে তো আইএসএফ 2021 সালে যে বড় বড় জলসা করেছে, তখন একটি আসনে জিতেছে ৷ আরও আসন পেতে পারত ৷ যাঁরা এসব বলছে, তাঁদের শিক্ষার অভাব আছে ৷
ইটিভি ভারত: সিপিএম বা আইএসএফ কি এবার ফ্যাক্টর হবে ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: কোনও ফ্যাক্টর হবে না ৷ সিপিএম বা আইএসএফ জাঙ্গিপাড়ায় কোনও প্রভাব ফেলবে না ৷ ওরা মুখে জাতি-ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে কথা বলছে, কিন্তু ওদের কাজ সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে নয় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে রাস্তায় রয়েছেন ৷ সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গিয়ে লড়াই করেছেন ৷ বাংলায় প্রকৃত ভোটারদের নাম যাতে তালিকায় ওঠে, তার জন্য লড়ছেন মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷ এখানে আইএসএফ কি কংগ্রেস, কি সিপিএম- সবাই বিবৃতি দিয়ে খালাস হয়ে যাচ্ছে ৷ সিপিআইএম তো আগেই শূন্য ছিল, শূন্য থাকবে ৷ আর বিজেপির আসন সংখ্যা ত্রিশে নেমে আসবে ৷ তৃণমূল বিপুল বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসবে ৷
ইটিভি ভারত: বিরোধিতা দাবি করছে উন্নয়নকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে তৃণমূল ৷
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: উন্নয়নের স্বার্থে তো ব্যবহার করবেই ৷ আমাদের দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ৷ যখন ভোট হয়, তখন মানুষ কাকে ভোট দেয় ? ডিএম, মুখ্যসচিবকে ভোট দেয় নাকি বিডিওকে দেয় ? একটা দলকে দেয় ৷ অর্থাৎ তৃণমূল বা সিপিএম বা কংগ্রেস ৷ তৃণমূলকে মানুষ ভোট দিয়েছে, কারণ সরকারে গিয়ে উন্নয়ন করার জন্য ৷ পাঁচ বছর পর আবার তৃণমূলকে ভোট দেবে কি দেবে না, সেটা মানুষ ভাববে ৷ দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর ভাবনা অনুযায়ী উন্নয়ন বাস্তবায়িত হচ্ছে ৷ গণতন্ত্রে দলের ভাবনা অনুযায়ী ভোট নির্ধারণ হয় ৷ একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে সেই ভাবনাটা আমরা তুলে ধরতে চাইব, এটাই স্বাভাবিক ৷ এগুলো যাঁরা বলছেন, তাঁরা বিষয়গুলি বোঝেন না ৷
ইটিভি ভারত: আগামী দিনে আপনি নিজেকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান- একজন রাজনীতিবিদ নাকি প্রশাসক ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: আমি তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মী ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা আমাকে ভীষণ উদ্বুদ্ধ করেছে ৷ আমি প্রচুর পড়াশোনা করেছি ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেখে যেটা বুঝেছি- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রকৃত বামপন্থী ৷ গরিব-কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষের জন্য তিনি ভাবেন ৷
এই পশ্চিমবঙ্গে ছয়ের দশকের শেষে একটি নতুন ভাবনা এনেছিলেন বামপন্থীরা ৷ কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য লড়াই করেছিল সিপিএম পার্টি ৷ 34 ক্ষমতায় থেকে বেশ কিছু কাজও তারা করেছিল ৷ একেবারে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষকে শক্তি দেওয়া, সংগঠিত করার কাজটা সিপিএম করেছিল বলেই 34 বছর তারা ক্ষমতায় ছিল ৷ কিন্তু যে দল দেওয়ালে লিখেছিল 'সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য খাদ্য চাই', দেখা গেল, 34 বছরে সেই দলের দাবিগুলি দাবিই থেকে গিয়েছে ৷ বাস্তবায়িত হয়নি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করেছেন ৷ সিপিএম পার্টির যেটা ছিল ভাবনা, দিদি সেটা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন ৷ তাহলে দিদির মতো বড় বামপন্থী আর হয় না ৷ তাই সিপিএম শূন্য হয়ে গেল, দিদির জনসমর্থন বাড়ল ৷ যুবসাথী আদতে একজন বেকার যুবককে চাকরি পেতে তাঁকে সাহায্য করা ৷ এর সঙ্গে চাকরির কোনও বিরোধ নেই ৷ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'কে বিরোধীরা ভিক্ষা বলছেন ৷ কেউ যদি কোনও শ্রম না দিয়ে সমাজের থেকে কিছু চায়, তখন সেটাকে ভিক্ষা বলে ৷ বাড়িতে মা, বউমা- এঁরা গর্ভে সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে তার জন্ম দেওয়া, তাঁকে বড় করে সমাজের জন্য মানব সম্পদ তৈরি করে সমাজের হাতে তুলে দিচ্ছেন ৷ তাঁদের এই পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া অন্যায় ?
ইটিভি ভারত: কর্মসংস্থান হারিয়ে গিয়েছে ৷ পরিযায় শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৷ কী বলবেন ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: বাজে কথা ৷ বাংলায় 40% কর্মসংস্থান বেড়েছে ৷ গত 45 বছরে ভারতে বেকারত্বের হার 45 শতাংশ বেড়েছে ৷ এখানে কমেছে ৷ ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্পে দেশের মধ্যে এক নম্বরে বাংলা ৷ 1 কোটি 35 লক্ষ মানুষ সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত ৷ 90 লক্ষ ছোট ছোট শিল্প রয়েছে বাংলায়। বেকারত্বের হার ক্রমশ কমেছে ৷ যাঁরা বলছেন, তাঁরা না জেনে বলছেন ৷
গ্রামাঞ্চলে গরিব পরিবারগুলির সদস্যরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসে 1 হাজার 500 টাকা করে পাচ্ছেন ৷ তাঁরা সবাই কি এসএসসি, পিএসসি দিয়ে চাকরি পাওয়ার যোগ্য ? না তাঁরা এসব নিয়ে ভাবেন ? যাঁরা শিক্ষিত, যোগ্য, তাঁরা কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাবেন ৷ অবশ্যই পাবেন ৷ চাকরি যোগ্যতার মাপকাঠিতে হয় ৷ শিক্ষিত ছেলেমেয়ে এবং যাঁরা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তাঁরা সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান পাচ্ছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে 2 কোটি 42 লক্ষ মায়েদের হাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়াকে যাঁরা গুলিয়ে ফেলছেন, তাঁদের মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলব না ৷
ইটিভি ভারত: পরিবহণ দফতরে সরকারি কর্মীরা অবসর নিচ্ছেন ৷ এরপর দফতরে সরকারি কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না ৷
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: সরকারের কি চাকরি দেওয়ার কোন দফতর আছে ? এগুলি বামফ্রন্টের তোলা ইস্যু ৷ সিপিএম তাদের আমলে পার্টিপ ক্যাডারদের যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন দফতরে সরকারি চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে ৷ বিনা পরীক্ষায় অবৈধভাবে সরকারি কর্মী ঢুকিয়েছে ৷ কোনও কোনও দফতরে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কর্মী ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে এবং তাঁরা এখনও বসে বসে মাইনে নিচ্ছেন ৷
সরকারের চাকরি তৈরির কোনও দফতর নেই ৷ সরকারের বিভিন্ন দফতরে নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে এবং এই কাজের মাধ্যমে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য কর্মীর প্রয়োজন ৷ সেটা চালানোর জন্য ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে সরকারি নিয়োগ হচ্ছে ৷ সরকারের যেটুকু প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী স্থায়ী হোক বা চুক্তিভিত্তিক- কাজ চালানোর জন্য কর্মী নিয়োগ হচ্ছে ৷
সিপিএম পার্টির লোককে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে ৷ করের টাকায় তাঁরা এখন বসে বসে খাচ্ছেন ৷ আজ সিপিএম এসএসসি দুর্নীতির কথা বলে ৷ পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি জোনাল ও লোকাল কমিটি রয়েছে, তার সেক্রেটারি, তাঁর স্ত্রী ও আত্মীয়দের সরকারি দফতরে বিনা পরীক্ষায় পার্টির চিরকুটের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন । সেই সময় বহু যোগ্য ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করে এই চাকরি দেওয়া হয়েছে ৷ তখন একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে গিয়েছিল, সিপিএম-এর হয়ে কাজ না-করলে কোথাও চাকরি পাওয়া যাবে না ৷ এখন তাঁদের অনেকে জনগণের করের টাকায় বেতন পাচ্ছেন ৷ অনেকে পেনশনও পাচ্ছেন ৷ সিপিএমের এইসব ভুলভাল কথার কোনও মানে নেই ৷ এখন পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান অনেক বেড়েছে ৷ বেকারত্বের হার কমেছে ৷ এর প্রতিফলন ভোটের ফল ঘোষণা হলেই দেখা যাবে ৷
ইটিভি ভারত: ছাব্বিশের নির্বাচনে কী হবে, কী বলবেন ?
স্নেহাশিস চক্রবর্তী: 250 টিরও বেশি আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল ৷ সিপিএম, কংগ্রেস শূন্যের মধ্যেই থাকবে ৷ বিজেপির আসন সংখ্যা 30-40টার মধ্যে হবে ৷ এসআইআর নিয়ে বাংলাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে বিজেপি, কেন্দ্রের 100 দিনের কাজ সাড়ে তিন বছর বন্ধ রেখেছে এবং একাধিক প্রকল্প যেভাবে আটকে রেখেছে, শুভেন্দু অধিকারী থেকে সুকান্ত মজুমদাররা, সেটা বাংলার মানুষ টের পেয়েছে ৷ এখন লক্ষ লক্ষ মানুষ সংবিধানে বর্ণিত ভোটাধিকার নিয়ে সংশয়ে আছেন ৷ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে যে চক্রান্ত বিজেপি করেছে, তার জবাব এবার ভোটে বিজেপি পেয়ে যাবে ৷ বিজেপি কোথায় নেমে যায়, দেখবেন ৷